המשטרה עצרה אוהד נוסף בפרשיית "אדום בוהק"

היחידה המרכזית של מחוז תל אביב עצרה חשוד נוסף, בן 26 מאזור השרון, במסגרת פרשיית ״אדום בוהק״. על פי הודעת המשטרה, מדובר באוהד הפועל תל אביב, החשוד במעורבות באירועי האלימות שהתרחשו בתוך האצטדיון.

כזכור, בפרשה הוגשו כתבי אישום נגד 24 נאשמים, כולם אוהדי ארגון ״האולטראס״ של הפועל תל אביב, בגין שימוש באמצעי לחימה ועבירות נוספות. מבין הנאשמים, 23 שוהים כיום במעצרי בית עד להחלטה אחרת בעניינם, בעוד נאשם נוסף מצוי במעצר.

על פי המשטרה, המעצר האחרון בוצע אתמול, והחשוד צפוי לעמוד לדין לאחר שיוגש נגדו כתב אישום. בעקבות מעצר זה עומד מניין החשודים בפרשה על 25 בגירים, בנוסף לשני קטינים שנגדם מתנהל הליך משפטי נפרד.

המשטרה מסרה: “משטרת ישראל תמשיך לפעול ביד קשה כלפי פורעי החוק, המגיעים למגרשים ופוגעים בחווית הספורט של כולנו. המשטרה תפעל למיצוי הדין כמו במקרה הזה מול כל מי שיפר את הסדר.”

