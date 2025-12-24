הפועל ב"ש החתימה את ניב וקנין על חוזה בוגרים

שחקן הבית של הפועל באר שבע, ניב וקנין, חתם רשמית על חוזה בוגרים ל-4.5 שנים. ניב הגיע למועדון בשנת 2017, בגיל 10, לקבוצת טרום א'. מאז, שיחק והתפתח בכל קבוצות הילדים והנערים עד להגעתו לקבוצת הנוער בעונה הנוכחית.

ניב שימש קפטן במרבית הקבוצות במועדון ובמהלך התקופה, רשם 2 הופעות בנבחרת ישראל. בעונה הנוכחית, כבש שישה שערים ובישל ארבעה במדי קבוצת הנוער של הפועל באר שבע.

וקנין אמר במעמד החתימה: "מדובר ביום מאוד מרגש עבורי ועבור משפחתי. כולנו אוהדי הקבוצה אשר זורמת לנו בדם. החלום הגדול שלי מגיל צעיר הוא לשחק בקבוצה הבוגרת והיום זהו צעד משמעותי בדרך להגשמתו”.

ניב וקנין (באדיבות המועדון)

“אני מודה לכל מי שהיה חלק מהדרך שעברתי עד כה וכעת פניי לעתיד, בו אמשיך לתת את כל כולי בכל משחק ואימון", סיכם.