"אסף ליבר ניפץ את מכונת הקפה על הקיר"

בעקבות חשיפת הסרטונים שהוגשו לבית הדין, בהם רואים כי יו"ר מכבי תל אביב בכדורעף, אסף ליבר, התגרה בקהל של הפועל מטה אשר/עכו והושלך לעברו מקל תיפוף לאחר המשחק בין הקבוצות שהתקיים לפני כחודש באולם נעמן, כעת מגיעות התגובות למקרה החמור.

מנכ”ל הפועל מטה אשר/עכו, יואב ברעם, מסר בתגובה: "אנחנו מקבלים את העונש ומכבדים את החלטת בית הדין. מצד שני, אנחנו מנסים להבין מדוע היועץ המשפטי של איגוד הכדורעף לא שינה את כתב האישום ולא צירף אליו את יו"ר מכבי תל אביב, אסף ליבר, ששם את ידיו על מבושיו והתגרה בקהל שלנו כאשר נופף בידו לעברו.

"לאחר מכן נכנס לחדר ההלבשה, תפס את עמדת הקפה שהעמדנו לרשות קבוצתו וניפץ אותה על הקיר - ואף אחד לא העמיד אותו לדין כי דו"ח השופט לא ציין את האירועים הללו. העברנו סרטונים, אך האיגוד לא פעל, ואנחנו לא מתכוונים לשבת בשקט. כעת אנחנו שוקלים לתבוע את האיגוד על כך שלא העמיד את יו"ר איגוד מכבי תל אביב לדין משמעתי".

יו"ר הקבוצה התגרה, מקל התיפוף נזרק עליו

באיגוד הכדורעף הבהירו בתגובה לדברים: "האיגוד פועל רק על פי מה שנכתב בדו"ח השיפוט. מע שקורה מעבר, זה עניין של הקבוצות והן יכולות לפעול בהתאם".

תגובת קבוצת הכדורעף של מכבי תל אביב תובא לכשתתקבל. אסף ליבר בחר שלא להגיב.

צפו באירוע שנחשף בתוכנית "שיחת היום" ב-ONE ועורר סערה גדולה בכדורעף הישראלי לאחר המשחק בין מטה אשר למכבי תל אביב, כפי שניתן לראות מסרטוני מצלמות האבטחה שהוגשו לבית הדין.