ניר אלון: המטרה היא לקדם את השחקן הישראלי

עולם הכדורסל הישראלי חווה נהירה גדולה של שחקניו הצעירים לליגת המכללות, שם הם מקבלים הזדמנויות משחק וחשיפה רבה. עם זאת, בעקבות סעיף בתקנון, שחקן שירצה לחזור במהלך אותה עונה לליגה הישראלית לא יוכל לעשות זאת. יו”ר חטיבת הספורט בהסתדרות, ניר אלון, מבקש לבטל את הסעיף הזה ודיבר על כך בתוכנית שיחת היום ב-ONE.

שחקן שיוצא למכללות באמצע עונה לא יכול לחזור לקבוצה. עכשיו ארגון השחקנים רוצה לשנות את התקנה הזאת. איך אתם מתמודדים עם זה?

״השנה, בניגוד לשנים קודמות, המכללות נפתחו בפני שחקנים. הם מרוויחים שכר, וזה חיובי עבורם. אני רוצה להתחיל מזה שהסעיף הזה מדובר בליגת המכללות רק כשאין להם חוזה בארץ. אני מדבר על סעיף שברגע שיצא שחקן מארה״ב לקולג׳ ורוצה לחזור לארץ, הוא לא יכול. למה? כי זה התקנון. היה שחקן שאמור היה לחזור מהמכללות, איתן בורג, הייתה לו אפשרות לחזור, וזה נמנע ממנו. פניתי למנכ״ל איגוד הכדורסל בנושא״.

מה הם אמרו? הבנתי שהם בעניין.

״הם בעניין. בסופו של דבר, הם הרגולטור. יש אוזן קשבת. אמרתי למנכ״ל האיגוד ואמרתי לו שעדיף שהשינוי יבוא מהם. מאז שהשתנו הפרסונות באיגוד הכדורסל הצלחנו להביא הסכמים יפים והגענו לעמק השווה. יש רצון טוב של שחקנים לחזור לארץ ולשחק. אנחנו צריכים לפתוח להם את החלון הזה״.

איך אתה מונע שחקן שהיה לו מחלוקת עם קבוצה לחזור?

״חוזה צריך לכבד. שני הצדדים צריכים לכבד את החוזה. כמו שאני עם השחקנים כשהקבוצה לא משלמת להם שכר, ככה גם הפוך. שחקן צריך לכבד את הקבוצה. מי שיצא לקולג׳ בלי מחלוקת יוכל לחזור״.

הייתה לכם פגישה עם שר הספורט, מה היה בפגישה?

״המטרה הייתה לחזק את השחקן הישראלי. עשינו כמה פגישות עם כמה שחקנים וראינו גרף. הבנו שכשהשר נתן תקציב רק לקבוצות שיש להן ארבעה זרים ראינו שמשתפים יותר ויותר ישראלים. השנה, בגלל העניין שברחו שחקנים למכללות ומספר הקבוצות עלה, מספר הדקות של הישראלים ירד משמעותית. מספר השחקנים שפרצו השנה ירד בחצי ממה שהיה בשנה שעברה. זה מאוד מפריע לנו. זה דברים שאמרנו לשר, ואמרנו לו שאנחנו צריכים למצוא דרכים נוספות לתת לישראלים יותר דקות משחק. הוא היה בעניין, חשוב לו לקדם את השחקן הישראלי. קיבלנו ממנו רוח גבית. הוא מביא הרבה מהבית״.

שורה תחתונה?

״יהיה הסכם יותר טוב עבור השחקן הישראלי, אנחנו נסגור כל מיני פינות של לשתף זרים ולקבל מענקים. אנחנו נצליח השנה לקדם את השחקן הישראלי כי יש היענות מהשחקנים הישראלים. השר התרשם ואנחנו נגיע לעמק השווה וצריך לעודד תוצרת מקומית״.