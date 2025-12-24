צפו: יו"ר מכבי ת"א הקניט, אוהד זרק עליו מקל

מעשה אלימות חמור במשחק הגדול של הכדורעף הישראלי הסתיים בזול, בכל המובנים. בית הדין של ההתאחדות לספורט פסק היום (רביעי) כי הפועל מטה אשר/עכו תשלם קנס של 850 שקל בלבד, לאחר שאוהד הקבוצה זרק מקל תיפוף לעבר יו״ר מכבי תל אביב, אסף ליבר, לאחר שזה הקניט את הקהל קודם לכן. איש צוות של הצהובים, שהשליך את המקל בחזרה ליציע מיד לאחר מכן, קיבל רק אזהרה. והקהל האדום? הוא לא יוכל להכניס אביזרי עידוד למשחק הבית הבא כעונש.

הסיפור התחיל לפני כחודש, במשחק שהתקיים בין הקבוצות הגדולות של הכדורעף הישראלי באולם נעמן, בסיומו אוהד הפועל מטה אשר/עכו השליך מקל תיפוף לעבר יו״ר מכבי תל אביב, אסף ליבר. מיד לאחר מכן, על פי דו״ח השופט, רביד פאר, איש צוות של מכבי תל אביב השליך את המקל בחזרה לעבר היציע של מטה אשר.

איגוד הכדורעף הגיש כתב אישום נגד הפועל מטה אשר, באמצעות עו״ד איל יפה, ותובע האיגוד דרש קנס של 5,000 ש”ח בפועל וקנס כפול על תנאי, בגין סעיף של התפרעות והתנהגות בלתי ספורטיבית של אוהד. גם איש הצוות של הצהובים, עודד שינטוף, הועמד לדין והאיגוד דרש להסתפק באזהרה במקרה שלו, וזאת בשל אופיו החיובי.

בתגובה, נציגת מטה אשר, עו״ד דליה בושינסקי, הגישה כתב הגנה ובו צירפה סרטונים ממצלמות האבטחה, בהם רואים את יו”ר היריבה, אסף ליבר, כשהוא מקניט את הקהל, מה שהוביל לכאורה להשלכת המקל לעברו. צפו בתיעוד ממצלמות האבטחה עם ההתגרות והשלכת המקל לעברו לאחר המשחק, כפי שנחשף בתוכנית “שיחת היום”.

בעקבות התיעוד, עו״ד בושינסקי אף ביקשה לתקן את כתב האישום כדי להוסיף אליו גם את יו״ר מכבי תל אביב בשל התנהגותו. באיגוד הבהירו כי מעשיו של ליבר לא צוינו בדו״ח השיפוט ולכן הוא לא הועמד לדין, מהאיגוד אף הובהר כי על פי התקנון הקבוצה הייתה יכולה לדרוש את העמדתו לדין עם הגשת תלונה עד 72 שעות מהמשחק וזה לא קרה. מנגד, הקבוצה טענה כי על פי התקנון של האיגוד יש ליועץ המשפטי סמכות להעמידו לוועדת משמעת על פי שיקול דעתו גם על עבירות שנודע עליהן באיחור, וזה גם לא קרה.

בדיון עצמו, במטה אשר הבהירו בפני הדיינים כי הם פועלים על מנת למגר אלימות במגרשים. כמו כן, הודיעו כי האוהד שהשליך את מקל התיפוף, נער, הורחק ממשחק הבית הבא של הקבוצה מיידית ובלי קשר להליך המשמעתי בבית הדין, שהתחיל רק כשבועיים לאחר המשחק.

לאחר ששמעה את הצדדים, הדיינית יפעת כהן פסקה: “מדובר באירוע חמור בו אוהד בחר לעשות דין לעצמו ולזרוק חפץ למגרש. למזלו של האוהד ולמזלו של המועדון אף אחד לא נפגע. נראה גם כי מדובר באירוע ביזארי שאין לו מקום בשום אירוע ספורט. הגם שלא ניתן לומר שאירוע זריקת המקל התרחש במנותק להתרסה שהופנתה על ידי נציג המועדון היריב, שנראה מקניט ומתסיס את הקהל באופן ישיר, האירוע עדיין אירוע חמור”.

בנוסף, בהחלטה, בית הדין העביר מסר כי הוא לא מתרשם במיוחד מפעולות הפועל מטה אשר/עכו למיגור האלימות, בעיקר לנוכח העובדה שלאחרונה המועדון הורשע על אוהדים שפרצו למגרש באירוע קודם. הדיינית גם העירה: “לא נעלמה מעיניי ההתנהלות החריגה והמדאיגה של נציג מכבי תל אביב שלא קיבלה ביטוי בדו״ח השיפוט ולא לאחר מכן… היות ופעולת האוהד נבעה מהתגרות קודמת, הדבר אינו פוטר את אחריות המועדון (מטה אשר, א.מ) אך מצאתי להקל בנקודה זו לאור כך״.

בסופו של דבר, בית הדין פסק כי הפועל מטה אשר תשלם קנס של 850 ש״ח בלבד בפועל על אירוע זריקת המקל, כאשר לקבוצה יעמוד גם עונש על תנאי למקרה של עבירה דומה בשנתיים הקרובות בגובה של 2,500 ש״ח. כמו כן, בית הדין הודיע כי ״על המועדון לאסור על הקהל כולו הכנסת אביזרי עידוד למשחק הבית הבא למען יראו וייראו״. איש הצוות ממכבי תל אביב, שהשליך את המקל בחזרה לעבר הקהל, קיבל אזהרה בלבד ועונש על תנאי של הרחקה משני משחקים במקרה דומה בעתיד.