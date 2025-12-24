"נדרשים 150 מיליון שקל לשיפוץ אצטדיון רמת גן"

כפי שנחשף לראשונה בתוכנית "שיחת היום", בהתאחדות לכדורגל מבקשים לקדם תוכנית רחבת היקף לשדרוג אצטדיון רמת גן. במסגרת התוכנית מתוכננת בנייה מחדש של היציע המזרחי, שדרוג כלל מתחמי האצטדיון והגדלת התכולה לכ-50 אלף מקומות ישיבה.

מאז שהופסק השימוש באצטדיון רמת גן, לא הוקם בישראל אצטדיון נוסף עם תכולה של יותר מ-30 אלף מקומות, וזאת למרות הביקוש הגבוה הקיים למשחקים גדולים ובין-לאומיים.

על פי ההערכות, מהלך בהיקף כזה ידרוש השקעה של כ-250 מיליון שקלים. שר התרבות והספורט, מיקי זוהר, שהביע תמיכה עקרונית בתוכנית, אף ציין כי אם כבר מבצעים שדרוג משמעותי , יש לכלול גם קירוי מלא של האצטדיון.

מיקי זוהר (חגי מיכאלי)

אתמול התקיימה שיחה בנושא בין השר זוהר לבין שינו זוארץ, יו"ר ההתאחדות לכדורגל, שמוביל את יוזמת השדרוג. במהלך השיחה אמר זוארץ: "אנחנו צריכים שהמדינה תשתתף בכ-150 מיליון שקלים במסגרת התוכנית".

שר הספורט, שתומך במהלך, נדרש כעת לבחון כיצד ניתן להעביר את המקור התקציבי הנדרש. תוכנית המתקנים של משרד הספורט אינה עוסקת בדרך כלל באצטדיון בודד בעלות כה גבוהה, ולכן במשרד יצטרכו לבחון את הנושא לעומק ולבדוק את היתכנות התקצוב ואיך מוציאים את התוכנית אל הפועל.

אין ספק כי הגיע הזמן שלישראל יהיה אצטדיון נוסף בסדר גודל כזה, העומד בסטנדרטים הגבוהים ביותר.