מחצית: מכבי חיפה - הפועל חיפה 46:41

בשעה זו מתקיים הדרבי החיפאי לראשונה מזה 5 שנים. למרות שהיכל רוממה המפואר אירח בעבר גמרי אליפות, מכבי והפועל חיפה, שתי הקבוצות המפוארות של העיר, נאלצות להיפגש בליגה השנייה - רחוק מהבמה המרכזית להן הן רגילות.

הירוקים, שזכו באליפות לפני כעשור, נאבקים נגד קריסה כשהגיעו עד לליגה השלישית ומנסים כעת רק לשרוד בלאומית. אחרי קיצוץ תקציבי ו-11 הפסדים רצופים, הקבוצה של מיקי גורקה השיגה ניצחון ראשון בשבוע שעבר ומגיעה כאנדרדוג שנלחם על חייו.

בניגוד למכבי, הפועל חיפה פורחת מתוך הפירוק. האדומים ניצלו את ירידת הליגה והחובות לבנייה מחדש, ועם הבעלים רון פלדהיים והכוכב ראיין טוראל הקבוצה לוהטת ולזכותה תשעה ניצחונות ב-12 משחקים. האדומים מגיעים כפייבוריטים ברורים ובמטרה להוכיח שהשליטה בעיר שייכת להם. אסקבייר ג’ונסון אמנם נרשם בטופס, אך לא משחק.

רבע ראשון: 18:22 למכבי חיפה

חמישיית מכבי חיפה: ג’ייס טאונסנד, אילון ששון, נאור שרון, קורן משה וג’וש פרייס.

חמישיית הפועל חיפה: וסלי האריס, דניאל רוזנבאום, שוהם גת, ראיין טוראל ועידו רוימי.

קהל הפועל חיפה (לילך וויס-רוזנברג)

קהל מכבי חיפה (לילך וויס-רוזנברג)

# 10:00-5:00: הדרבי נפתח והאדיומים זכו בג’אמפ בול, כשגם הסל הראשון היה שלהם עם וסלי האריס, אך משם הירוקים הצליחו לרוץ טוב בהובלת ג’וש פרייס והתקרבו להובלה דו ספרתית.

שוהם גת עם הכדור (לילך וויס-רוזנברג)

שוהם גת חודר לסל (לילך וויס-רוזנברג)

# 5:00-0:00: הירוקים המשיכו לרוץ נהדר ולשמור מרחק ביטחון מהאורחת, כשהאריס ניסה לשמור אותה במשחק, אך גם ביצע עבירה שלישית כבר ברבע הראשון.

עידו רוימי מכדרר (לילך וויס-רוזנברג)

וסלי האריס עם הכדור (לילך וויס-רוזנברג)

רבע שני: 41:46 להפועל חיפה

# 10:00-5:00: הפועל חיפה פתחה טוב והצליחה לחזור מפיגור ולעלות ליתרון הודות לריצת 0:6. צליפות ממרחק העמיקו את ההובלה של האדומים עד לדו ספרתי, אך המארחת הצליחה לצמצם מעט נזקים.

דניאל רוזנבאום (לילך וויס-רוזנברג)

דניאל רוזנבאום עולה לסל (לילך וויס-רוזנברג)

# 5:00-0:00: הקבוצה בירוק המשיכה בהתעוררות שלה ולא נתנה לזאת באדום לברוח. טאונסנד בלט בצד של המארחת והאורחת הצליחה בכל זאת לרדת להפסקה כשההובלה בצד שלה.

ראיין טוריאל מכדרר (לילך וויס-רוזנברג)