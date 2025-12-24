יום רביעי, 24.12.2025 שעה 20:15
כדורסל ישראלי  >> לאומית גברים סל
לאומית גברים סל 25-26
241012-116813מכבי רחובות
23931-110712הפועל אילת
221034-113213עירוני נהריה
201107-120613מכבי אשדוד
191000-104913א.ס. רמה"ש
19947-94512הפועל חיפה
191003-96612מ.כ. עוטף דרום
18945-96211אליצור אשקלון
181162-113313הפועל מגדל העמק
171045-99812מכבי קריית גת
171202-113613אליצור יבנה
171092-101913מכבי פ"ת
16967-92111אליצור שומרון
15941-85811מכבי מעלה אדומים
141050-97912מכבי חיפה
131078-93712מ.ס צפת

מחצית: מכבי חיפה - הפועל חיפה 46:41

ליגת לאומית, מחזור 13: הדרבי החיפאי בכדורסל חזר. אחרי פתיחה חזקה מהצד הירוק, האדומים לקחו את המשחק בידיים הודות לריצת 1:20. המארחת תצמצם?

|
שוהם גת מחפש מסירה (לילך וויס-רוזנברג)
שוהם גת מחפש מסירה (לילך וויס-רוזנברג)

בשעה זו מתקיים הדרבי החיפאי לראשונה מזה 5 שנים. למרות שהיכל רוממה המפואר אירח בעבר גמרי אליפות, מכבי והפועל חיפה, שתי הקבוצות המפוארות של העיר, נאלצות להיפגש בליגה השנייה - רחוק מהבמה המרכזית להן הן רגילות.

הירוקים, שזכו באליפות לפני כעשור, נאבקים נגד קריסה כשהגיעו עד לליגה השלישית ומנסים כעת רק לשרוד בלאומית. אחרי קיצוץ תקציבי ו-11 הפסדים רצופים, הקבוצה של מיקי גורקה השיגה ניצחון ראשון בשבוע שעבר ומגיעה כאנדרדוג שנלחם על חייו.

בניגוד למכבי, הפועל חיפה פורחת מתוך הפירוק. האדומים ניצלו את ירידת הליגה והחובות לבנייה מחדש, ועם הבעלים רון פלדהיים והכוכב ראיין טוראל הקבוצה לוהטת ולזכותה תשעה ניצחונות ב-12 משחקים. האדומים מגיעים כפייבוריטים ברורים ובמטרה להוכיח שהשליטה בעיר שייכת להם. אסקבייר ג’ונסון אמנם נרשם בטופס, אך לא משחק.

רבע ראשון: 18:22 למכבי חיפה

חמישיית מכבי חיפה: ג’ייס טאונסנד, אילון ששון, נאור שרון, קורן משה וג’וש פרייס.

חמישיית הפועל חיפה: וסלי האריס, דניאל רוזנבאום, שוהם גת, ראיין טוראל ועידו רוימי.

קהל הפועל חיפה (לילך וויס-רוזנברג)קהל הפועל חיפה (לילך וויס-רוזנברג)
קהל מכבי חיפה (לילך וויס-רוזנברג)קהל מכבי חיפה (לילך וויס-רוזנברג)

# 10:00-5:00: הדרבי נפתח והאדיומים זכו בג’אמפ בול, כשגם הסל הראשון היה שלהם עם וסלי האריס, אך משם הירוקים הצליחו לרוץ טוב בהובלת ג’וש פרייס והתקרבו להובלה דו ספרתית.

שוהם גת עם הכדור (לילך וויס-רוזנברג)שוהם גת עם הכדור (לילך וויס-רוזנברג)
שוהם גת חודר לסל (לילך וויס-רוזנברג)שוהם גת חודר לסל (לילך וויס-רוזנברג)

# 5:00-0:00: הירוקים המשיכו לרוץ נהדר ולשמור מרחק ביטחון מהאורחת, כשהאריס ניסה לשמור אותה במשחק, אך גם ביצע עבירה שלישית כבר ברבע הראשון.

עידו רוימי מכדרר (לילך וויס-רוזנברג)עידו רוימי מכדרר (לילך וויס-רוזנברג)
וסלי האריס עם הכדור (לילך וויס-רוזנברג)וסלי האריס עם הכדור (לילך וויס-רוזנברג)

רבע שני: 41:46 להפועל חיפה

# 10:00-5:00: הפועל חיפה פתחה טוב והצליחה לחזור מפיגור ולעלות ליתרון הודות לריצת 0:6. צליפות ממרחק העמיקו את ההובלה של האדומים עד לדו ספרתי, אך המארחת הצליחה לצמצם מעט נזקים.

דניאל רוזנבאום (לילך וויס-רוזנברג)דניאל רוזנבאום (לילך וויס-רוזנברג)
דניאל רוזנבאום עולה לסל (לילך וויס-רוזנברג)דניאל רוזנבאום עולה לסל (לילך וויס-רוזנברג)

# 5:00-0:00: הקבוצה בירוק המשיכה בהתעוררות שלה ולא נתנה לזאת באדום לברוח. טאונסנד בלט בצד של המארחת והאורחת הצליחה בכל זאת לרדת להפסקה כשההובלה בצד שלה.

ראיין טוריאל מכדרר (לילך וויס-רוזנברג)ראיין טוריאל מכדרר (לילך וויס-רוזנברג)
דניאל כוזהינוף מחפש מסירה (לילך וויס-רוזנברג)דניאל כוזהינוף מחפש מסירה (לילך וויס-רוזנברג)
