"צו פיוס" של רעננה הדהימה את בני יהודה

משחקי שלב 32 הגדולות בגביע המדינה ייצרו לא מעט סינדרלות בשנתון נערים ג'. לעומת זאת, בשנתון נערים ב' בקרב 14 המשחקים שנערכו בשבוע שעבר, רק קבוצת נערים ב' של סקציה נס ציונה שניצחה 0:2 את בני סכנין, הוכתרה לסינדרלה. אתמול (שלישי) נערך המשחק ה-15 מבין 16 משחקי סיבוב זה, משחק שהפגיש את קבוצת "צו פיוס" של הפועל רעננה ובני יהודה ת"א מהליגה הבכירה, שייצר לנו סינדרלה נוספת. היום בשעה 18:00 מכבי צור שלום/קרית ביאליק מארצית צפון, תקווה להדהים במשחק החוץ את הפועל ירושלים מליגת העל.

קבוצת "צו פיוס" של הפועל רעננה מדורגת בחלק התחתון של ליגת ארצית דרום, בני יהודה מדורגת במקום השמיני בטבלת ליגת העל, קיוותה לקטוע רצף של שני הפסדים בליגה. 2:1 בשבת האחרונה במשחק הדרבי מול מכבי ת"א ו-2:0 במשחק החוץ מול הקבוצה הראשונה של הפועל רעננה, אך נתקלה ביריבה עיקשת ורצינית, שחזרה ממחנה אימונים בקפריסין נחושה וחדורת מוטיבציה ובסיוע של עשרות אוהדים ביציע, מהם חברי תנועת בני עקיבא - שהגיעו לעודד את חבריהם.

היא הצליחה לנצח 4:5 בתום דו קרב פנדלים ולעלות לשלב שמינית הגמר, שלב שאליו הקבוצה הראשונה של המועדון לא הצליחה להעפיל, זאת לאחר שספגה הפסד 4:3 בתום דו קרב פנדלים במשחק החוץ מול מ.כ נהלל יזרעאל.

שחקני רעננה נערים ב' והצוות המקצועי לפני ההמראה לקפריסין (באדיבות המועדון)

שער שכבש ליאם גלו העלה את האורחים מת"א ליתרון 0:1 כבר בדקה השישית, אך כעבור ארבע דקות שער שכבש אריאל קמין השווה את התוצאה ל-1:1, תוצאה שנותרה עד לתום המשחק וכפתה הכרעה שלא הושגה גם בהארכה, מה שהביא לדו קרב פנדלים - שהחל בהדיפה של שוער רעננה, נדב חסון, כשלאחר מכן כל אחת מהקבוצות דייקה בניסיונות ההבקעה שלה, מה שהביא לניצחון 4:5 לזכות רעננה, אשר לזכותה כבשו אריאל קמין, אביב אליהו, לזר מטוביץ', ארז גוטליב ויואב ענבי. כבשו לזכות בני יהודה ת"א: נועם מצליח, איתי טוב, רואי ארנטל ואיתי גיני.

אסף פדלון, מאמן הקבוצה, סיכם את המשחק: “גאווה ענקית לנו בפרט ולמועדון כולו. פגשנו קבוצה טובה בליגת העל, בעוד הקבוצה שלנו בחלק התחתון של הליגה השנייה. באנו מוכנים,, ידענו לקראת מה אנחנו הולכים, עמדנו נכון מבחינה טקטית, אמנם נקלענו לפיגור מוקדם, אך הגבנו אחרי ארבע דקות ולאחר מכן הגענו למצבים ויכולנו להפוך את התוצאה, אך יכולת טובה של השוער האורח, בן גולדנברג, מנעה זאת מאיתנו.

“במחצית השנייה היה משחק שקול, בני יהודה ניסתה ליזום בצד ההתקפי, אנחנו יצאנו למעברים והמשחק התארך עד להכרעה בפנדלים. אני שמח שהשוער שלנו הדף את הניסיון של בני יהודה, שהשחקנים שלנו דייקו והצלחנו לעמוד במשימה מאוד מאתגרת. השחקנים שלנו לא רגילים לשחק בקצב כה גבוה, בטח שלא במאה דקות משחק ופנדלים לאחר מכן. אני מוריד את הכובע בפני השחקנים, גאה בהם מאוד. תודתי נתונה לקהל שעודד, לעוזרי ליעד אלפסי ולמנהל המסור לירן מורן וכמובן לראשי המחלקה על כל התמיכה”.

הפועל רעננה נערים ב' (באדיבות המועדון)

פדלון דיבר על התנהלות הקבוצה והיחס לה היה זוכה מראשי המחלקה: “אנחנו מוגדרים כקבוצת צו פיוס וכקבוצה שנייה, אך מקבלים יחס חם ושווה מבחינה מקצועית. יצאנו בחופשת החנוכה למחנה אימונים בקפריסין, גם המנהל המקצועי, עמי ואזנה, יצא יחד עמנו - למרות שזה אילץ אותו להפסיד צפייה במשחקי קבוצות הנוער ונערים א'. עמי מגיע לאימונים ומגיע אפילו למשחקי חוץ שלנו.

“עשינו מחנה מקצועי וטוב, המועדון דאג לכל פרט, גם לאוכל כשר. המחנה היה מאוד מוצלח ותרם לנו רבות. גם אלי עטואר, שעובד לצידו של עמי ואזנה בניהול המקצועי, מגלה מעורבות רבה. אילן כץ, מנהל המחלקה, דואג לכל פרט לוגיסטי וטכני כדי שיהיה לנו טוב. אנחנו מלאי הערכה ותודה להם. אני כבר 13 שנים בחטיבת ה"צו פיוס" במועדון, נהנה מכל רגע.

“הובלתי שתי קבוצות נערים לזכייה באליפות. לאורך כל השנים בהפועל רעננה מתייחסים לקבוצות השניות ולקבוצות ה"צו פיוס" בצורה מקצועית ומכבדת. הקבוצות הללו, בפרט הקבוצה שלנו, מבוססות על שחקנים תושבי העיר, רבים מהם מרקע דתי. שמח על הזכות להיות שייך למועדון כזה, שנותן לכל כך הרבה ילדים ובני נוער ליהנות מכדורגל".

בנוגע למטרות הקבוצה להמשך העונה הוסיף אסף פדלון: “אנחנו שמחים על עליית השלב, נעשה הכל כדי לייצג את המועדון בכבוד בשמינית הגמר. עם זאת, לא שוכחים, שהליגה היא הדבר החשוב ביותר. שיטת המשחקים בליגה שלנו קשוחה, יש שש יורדות ואנחנו לא רוצים להיות חלק מהן.

הקבוצה שלנו בעלת פוטנציאל גבוה הרבה יותר מהמיקום שלה. כבר ביום שישי מצפה לנו משחק חוץ חשוב מול סקציה נס ציונה, שהדיחה בשבוע שעבר את בני סכנין מליגת העל. נצטרך להמשיך לעבוד קשה ולייצר המשכיות למשחק הגביע”.