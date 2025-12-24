הנחיות המשטרה לאוהדי הפועל ת"א לקראת אשדוד

משטרת ישראל הודיעה כי השלימה את היערכותה לקראת המשחק בין הפועל תל אביב למ.ס אשדוד, שייערך מחר (חמישי, 20:00) באצטדיון בלומפילד. במשטרה ציינו כי החל משעות הצהריים יתפרסו באזור האצטדיון שוטרים רבים ממחוז תל אביב, לצד סדרנים ומאבטחים, במטרה לשמור על הסדר והביטחון, לאבטח את הקהל ולהכווין את התנועה בסביבת האצטדיון.

על פי הודעת המשטרה, שערי האצטדיון צפויים להיפתח בשעה 18.00, ובכניסות תתבצע בדיקה קפדנית לכלל הבאים. במשטרה הדגישו כי לאור הבידוק הצפוי, על האוהדים להגיע מוקדם כדי למנוע עומסים ולחץ בשערים. עוד נמסר כי משעה 15:30 ייסגרו לתנועה הרחובות אמץ, שארית ישראל והתחיה.

במשטרה חידדו מספר הנחיות חשובות לקהל האוהדים. נאמר כי חל איסור מוחלט על כניסה עם נשק, ואין אפשרות להפקיד נשק בכניסה לאצטדיון. כמו כן, חל איסור מוחלט על הפעלת רחפנים במהלך המשחק. בנוסף, לא תותר הכנסת אלכוהול למקום, ולא תותר כניסת אוהדים שיהיו תחת השפעת אלכוהול.

אוהדי הפועל תל אביב (חגי מיכאלי)

עוד נמסר כי ציבור הנהגים מתבקש להחנות את רכביו אך ורק במקומות המיועדים לכך, וכי תתבצע אכיפה מוגברת נגד חניית רכבים אסורה או בריונית. במשטרה הדגישו כי הכנסת ציוד עידוד מותנית באישור כבאות והצלה והמשטרה בלבד, וכי חל איסור מוחלט על הכנסת אבוקות או אמצעים פירוטכניים אחרים, העלולים לסכן חיי אדם ולגרום לפגיעות בגוף ובנפש. הפעלת אמצעים כאלה, כך נמסר, עלולה לגרור קנס בסך 3,000 ש"ח והליך פלילי.

בנוסף, המשטרה הבהירה כי לא תותר כניסה למשחק עם רעלות פנים, חם צוואר או כל פריט לבוש המקשה על זיהוי האדם. מי שיגיע עם פריט כזה, ייקנס ב-500 ש"ח וכניסתו לאצטדיון תיאסר.

בסיום הודעתה קראה המשטרה לקהל האוהדים להישמע להנחיות השוטרים והסדרנים, להימנע מגילויי אלימות פיזית או מילולית, ולשמור על הוראות החוק והסדר הציבורי לפני המשחק, במהלכו ולאחר סיומו. במשטרה הדגישו: "שמרו על אווירה ספורטיבית וחוויית ספורט מהנה לכולם".