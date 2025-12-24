מאמן אתא ביאליק: יכולים לעשות דברים יפים

מכבי אתא ביאליק, הממוקמת רביעית בליגה א’ צפון, מצפה לקראת המפגש שלה מול בני יהודה מהליגה הלאומית, במסגרת סיבוב ח’ של גביע המדינה. על אף שהכתומים ירדו אל מתחת לקו האדום, הם עדיין נחשבים כפייבוריטים מול הקבוצה מהליגה השלישית בטיבה. מאמן אתא ביאליק, אבי סבג, דיבר על כך בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

יש לכם הכנה רצינית למשחק נגד בני יהודה.

״כן עשינו הכנה למשחק נגד קבוצה איכותית״.

הם בתקופה פחות טובה.

״מההכנה שאנחנו עשינו הבנו שמדובר בקבוצה איכותית, אלי לוי עשה שם שינוי. היא מחזיקה הרבה בכדור, טופ 3 בליגה הלאומית. יוצרת הרבה מצבים, מקום ארבע בליגה. עשינו הכנה גבוהה ומצפה משחק קשה. אנחנו עשינו הכנה וננסה להפתיע״.

שחקני בני יהודה. נמצאים בתקופה פחות טובה (ראובן שוורץ)

מה אתה יכול לספר על הקבוצה שלך?

״יש לנו קבוצה איכותית״.

מי השחקנים הבולטים?

״מזרחי, עזריה, אפיק קטן. יש לנו הרבה שחקנים כישרוניים. יש קבוצה איכותית״.

התאמנתם על פנדלים?

״לא״.

שחקני מכבי קריית אתא ביאליק חוגגים (חג'אג' רחאל)

מאמינים שאתם יכולים לקחת את בני יהודה לשם?

״אני תמיד מאמין שאפשר לנצח. גביע זה מפעל יפה ויש בו סינדרלות. עם אמונה ועבודה קשה הכל אפשרי. יש לנו קבוצה איכותית ואנחנו יכולים לעשות דברים יפים״.

כמה קהל צפוי להגיע?

״אנחנו לא קבוצה עם שפע של קהל. אבל אני מאמין שיגיעו. זה מועדון מסודר ומכובד״.

הרבה פעמים קבוצות מהצפון מפתיעות.

״הלוואי״.