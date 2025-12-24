פיזיותרפיסטית רמה"ש בעבר תובעת את המועדון

אם לא די במצבה העגום של הפועל ניר רמת השרון בליגה א' דרום לעונה הנוכחית (2025/26), הרי שהמועדון יצטרך עתה להתמודד עם תביעתה של יעל ארז, פיזיותרפיסטית העבר בקבוצה מהשרון, שנכון להיום נמצאת לה במקום האחרון במחוז הדרומי בליגה השלישית בטיבה בכדורגל הישראלי.

לפני כ-48 שעות נפתח לו תיק 61367-12-25 בבית המשפט לתביעות קטנות בתל אביב יפו, תיק הנוגע ב"מוצרים ושירותים" שהעניקה יעל ארז למועדון הכדורגל הפועל ניר רמת השרון. בעונת 2024/25 החולפת שימשה כמעסה, בהתאם לרישומי ההתאחדות לכדורגל, בבוגרים ובילדים ב'.

סכום התביעה עומד על 37,133 שקלים בהליך של תביעות קטנות. טרם נקבע מועד לדיון בתיק, בו יצטרך המועדון לתת את הדעת, בכתב הגנה, כנגד טענותיה של הפיזיותרפיסטית, יעל ארז. תביעה זו מצטרפת לתביעתו של עומרי לינדמן, כשדיון בעניין עתיד להתקיים בפברואר 2026.

הפועל ניר רמת השרון (יונתן גינזבורג)

יעל ארז בעלת תואר ראשון בספורטתרפיה, כבר שנתיים כחלק מצוות נבחרת כדורגל הנשים של ישראל, עבדה ארבע שנים במחלקות הנוער של הפועל ניר רמת השרון, החלה דרכה בבנות נתניה (קבוצת כדורגל נשים בוגרות) ובהמשך עבדה גם על הפועל הרצליה (בוגרים).