 ליגה א צפון 
225-189מכבי אחי נצרת1
1812-229מ.ס. טירה2
187-169מכבי אתא ביאליק3
187-149מכבי נווה שאנן4
179-149הפועל כרמיאל5
1415-139עירוני נשר6
1311-139הפועל ב.א.גרבייה7
1211-109בני מוסמוס8
118-98צעירי אום אל פאחם9
1114-129מ.כ. צעירי טירה10
1114-99צעירי טמרה11
912-99הפועל עראבה12
814-89הפועל בית שאן13
712-88הפועל טירת הכרמל14
710-29הפועל מגדל-העמק15
317-69הפועל א.א. פאחם16
316-59מכבי נוג'ידאת17
 ליגה א דרום 
216-229מכבי קרית גת1
1610-199מכבי עירוני אשדוד2
168-179מ.כ. כפ"ס3
1612-129מכבי קרית מלאכי4
1510-139מ.ס. דימונה5
1513-149הפועל הרצליה6
1312-149מ.כ. ירושלים7
136-89הפועל אזור8
1317-129בית"ר יבנה9
1113-169מ.כ. חולון ירמיהו 10
1113-139מכבי יבנה11
1113-119שמשון תל אביב12
814-119בית"ר נורדיה ירושלים13
721-69הפועל ניר רמה"ש14
621-79הפועל מרמורק15

פיזיותרפיסטית רמה"ש בעבר תובעת את המועדון

לפני כ-48 שעות נפתח תיק 61367-12-25 בביהמ"ש לתביעות קטנות בת"א יפו, בהתייחס ל"מוצרים ושירותים". התובעת: יעל ארז. סכום התביעה: 37,133 אלף ש"ח

|
שחקני רמת השרון מאוכזבים (יונתן גינזבורג)
שחקני רמת השרון מאוכזבים (יונתן גינזבורג)

אם לא די במצבה העגום של הפועל ניר רמת השרון בליגה א' דרום לעונה הנוכחית (2025/26), הרי שהמועדון יצטרך עתה להתמודד עם תביעתה של יעל ארז, פיזיותרפיסטית העבר בקבוצה מהשרון, שנכון להיום נמצאת לה במקום האחרון במחוז הדרומי בליגה השלישית בטיבה בכדורגל הישראלי.

לפני כ-48 שעות נפתח לו תיק 61367-12-25 בבית המשפט לתביעות קטנות בתל אביב יפו, תיק הנוגע ב"מוצרים ושירותים" שהעניקה יעל ארז למועדון הכדורגל הפועל ניר רמת השרון. בעונת 2024/25 החולפת שימשה כמעסה, בהתאם לרישומי ההתאחדות לכדורגל, בבוגרים ובילדים ב'.

סכום התביעה עומד על 37,133 שקלים בהליך של תביעות קטנות. טרם נקבע מועד לדיון בתיק, בו יצטרך המועדון לתת את הדעת, בכתב הגנה, כנגד טענותיה של הפיזיותרפיסטית, יעל ארז. תביעה זו מצטרפת לתביעתו של עומרי לינדמן, כשדיון בעניין עתיד להתקיים בפברואר 2026.

הפועל ניר רמת השרון (יונתן גינזבורג)הפועל ניר רמת השרון (יונתן גינזבורג)

יעל ארז בעלת תואר ראשון בספורטתרפיה, כבר שנתיים כחלק מצוות נבחרת כדורגל הנשים של ישראל, עבדה ארבע שנים במחלקות הנוער של הפועל ניר רמת השרון, החלה דרכה בבנות נתניה (קבוצת כדורגל נשים בוגרות) ובהמשך עבדה גם על הפועל הרצליה (בוגרים).

