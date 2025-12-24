יום רביעי, 24.12.2025 שעה 11:27
כדורסל ישראלי  >> לאומית גברים סל
לאומית גברים סל 25-26
241012-116813מכבי רחובות
23931-110712הפועל אילת
221034-113213עירוני נהריה
201107-120613מכבי אשדוד
191000-104913א.ס. רמה"ש
19947-94512הפועל חיפה
191003-96612מ.כ. עוטף דרום
18945-96211אליצור אשקלון
181162-113313הפועל מגדל העמק
171045-99812מכבי קריית גת
171202-113613אליצור יבנה
171092-101913מכבי פ"ת
16967-92111אליצור שומרון
15941-85811מכבי מעלה אדומים
141050-97912מכבי חיפה
131078-93712מ.ס צפת

שני הזרים של הפועל חיפה פצועים, אך נרשמו לדרבי

האריס חוזר לאחר היעדרות של כשלושה שבועות, ג'ונסון נפצע מול אשקלון. שניהם צפויים לשחק תחת מגבלת דקות ב-19:15 בדרבי החיפאי שחוזר אחרי 5 שנים

|
אקסבייר ג'ונסון (איתי שוורץ - מנהלת ליגה לאומית Winner)
אקסבייר ג'ונסון (איתי שוורץ - מנהלת ליגה לאומית Winner)

הדרבי של חיפה ייערך הערב (רביעי, 19:15, רוממה), לאחר 5 שנות הפסקה. הפעם האחרונה שהיה דרבי בעיר הכרמל הייתה עונת 2020/21, בליגת העל. האדומים ניצחו אז את שני המשחקים שנערכו. 

הפעם הדרבי ייערך במסגרת צנועה יותר, הליגה הלאומית (על הגעת הקבוצות למצבן היום תפורסם כאן באתר כתבה נפרדת), כאשר הירוקים, במקום האחרון בטבלה, עם נצחון בודד מ-12 משחקים, יארחו את האדומים, הנמצאים במקום הרביעי, ערב המחזור, עם מאזן 3:9 חיובי וללא הפסד ברוממה. 

במכבי סגל מלא, בעוד בהפועל גם כן הסגל מלא, אך שני הזרים שנרשמו לא כשירים במאה אחוז. ווסלי האריס חוזר לשחק הערב, אחרי שנעדר מתחילת החודש, בשל פציעה ברצועות הקרסול. האריס ערך השבוע אימונים חלקיים ובקבוצה העדיפו לרשום אותו לדרבי, למרות שאינו כשיר במאת האחוזים, על חשבון קווין אלן, שהחליף אותו בשלושת משחקיה האחרונים של הקבוצה, בשל העובדה שהאריס אחד הזרים היעילים בליגה, עם ממוצע מדד של 26.7. 

גם הזר השני, אקסבייר ג'ונסון, לא כשיר במאת האחוזים, לאחר שנפגע בתאומים בהפסד לאשקלון ביום שלישי שעבר (82:94). ג'ונסון סיים את המשחק וגם תרם  19 נקודות ותשעה ריבאונדים, ב-35 דקות, אך אינו כשיר במאת האחוזים וגם הוא וגם האריס צפויים לשחק הערב, תחת מגבלת דקות. 

בהפועל חיפה אמרו: "גם האריס וגם ג'ונסון ישחקו הערב. אנחנו לא מוותרים על הדרבי".

