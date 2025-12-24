בעלי קריית גת: להגיד שנעלה ליגה? ימים יגידו

מכבי קריית גת מוליכה את ליגה א’ דרום בפער גדול של 8 נקודות מהמקום השני, והיא כבר לוטשת עיניים לעבר הליגה הלאומית. כדי להוכיח שהיא באמת שייכת לרמות הללו, קריית גת תרצה להפתיע בגביע את הפועל רעננה ולהמשיך לשלב הבא. בעלי הקבוצה, משה סבג, דיבר על כך בתוכנית "שיחת היום” ב-ONE.

מה אתה יכול לספר על הקבוצה שלכם? איך בניתם קבוצה שעלתה ליגה וכבר ככה מטפסת ללאומית?

״כשעושים את זה נכון, אתם מכירים אותי, וכשבוחרים את האנשים הנכונים סביבך ביחד עם התמיכה של הראשות ביחד עם ספונסר טוב, אין ספק שזה מתכון להצלחה. יש לנו שקט כלכלי, בחירה נכונה של מאמן, שחקנים נכונים. לפעמים צריך להגיב בזמן. לפני שבוע נפצע לי שחקן שגמר את העונה וישר הבאנו שחקן אחר במקום. לא לוקחים סיכונים. מההתחלה כיוונו לבנות את הקבוצה לעלייה. להגיד שנעלה? ימים יגידו״.

אתה מאמין שאתם יכולים להתמודד מול הפועל רעננה על עלייה לשלב הבא?

״ניתן פייט טוב, ננסה להפתיע. יש להם יתרון כי יש להם זרים. זרים זה פקטור משמעותי. אנחנו לא פייבוריטים״.

יו"ר מ.ס קריית גת משה סבג (מערכת ONE)

יש לכם שחקנים טובים כמו ריף מסיקה, רז שטיין.

״רז שטיין גמר את העונה״.

איפה אתה יותר נהנה? בקריית גת גברים או נשים?

״עכשיו חסר לי הדרייב, כי קריית גת דשדשה הרבה שנים. אני נהנה יותר בנשים. עד שאני לא אעבור שלבים באלופות אני לא ארגע״.

העירייה לא נותנת יותר מדי.

״אולי ב-2026 יתנו יותר תמיכות. בונים לנו אצטדיון, ואם נעלה ליגה נצטרך לנדוד החוצה״.

רז שטיין. גמר את העונה (יונתן גינזבורג)

ראש העיר לא משקיע?

״הוא אוהב ספורט, בונים לנו מגרש חדש״.

לא הלכת נגדו לבג״ץ?

״אני איש של שלום. אני מאמין שלא תעלם ההצלחה מפניו בסופו של דבר״.

איך שיתוף הפעולה שלך עם רומן זולו?

״מדהים. הוא קשוב, אני קשוב. יש בינינו שיתוף פעולה טוב. יש לו דרייב להצליח ורואים את זה על המגרש״.

רומן זולו (חג'אג' רחאל)

כמה ייגמר מחר?

״לא יודע, מקווה שלטובתנו. התכוננו טוב למשחק הזה״.

הלכת לראות את רעננה?

״המאמן הלך. אני ראיתי בוידאו. אנחנו יודעים עליהם הרבה. ננסה להפתיע״.