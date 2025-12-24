חדרה והפועל י-ם דרסו את יריבותיהן בלאומית נוער

מחזור אמצע השבוע בליגה השנייה בטיבה בשנתוני הנוער מאחורינו. בדרום, הפועל ירושלים מוליכה הטבלה בפער של חמש נקודות מהפועל הוד השרון, שעלתה אל המקום השני על חשבון הפועל מרמורק, שממשיכה ברצף שלילי. בצפון, הפועל חדרה מוליכה הטבלה בפער של שתי נקודות בלבד מבני סכנין, כאשר שתי הקבוצות השיגו ניצחונות משכנעים מול יריבותיהן.

בחלק התחתון של הטבלאות אפשר למצוא את מכבי יבנה והפועל בית שאן, שתי קבוצות שהשיגו עד כה העונה רק ארבע נקודות. בית שאן ללא ניצחון ליגה עדיין ויבנה, שנשמה לרווחה אחרי ניצחון ראשון מול כפר שלם, נכנעה הפעם לשמשון תל אביב ורשמה את הפסדה התשיעי העונה.

ליגה הלאומית לנוער דרום

הכח מכבי עמידר רמת גן – הפועל ירושלים 4:0

שחקניו של אמיר סופר עם ניצחון תשיעי העונה, לצד תוצאת תיקו אחת והפסד אחד. אחרי מספר שנים של ניסיונות העפלה לליגת העל לנוער, נדמה כי העונה זה הולך לקרות בענק. לעת עתה, הפועל ירושלים בפער של חמש נקודות מהשנייה בטבלה, הפועל הוד השרון. נדים וראסנה התכבד בצמד, אבישי צוריאל, הקפטן, וישראל דאפאאה הוסיפו לחגיגה.

הפועל הוד השרון – מכבי באר שבע 2:5

שחקניו של איתן טיקר בניצחון ביתי מרשים, גם ב-10 שחקנים, החל מהדקה ה-79 (אדום לירין דהרי). בעוד מרמורק ממשיכה לאבד נקודות, הוד השרון מתבססת לה במקום השני, כשלרשותה 23 נקודות, עם ההתקפה השנייה הטובה בליגה, אחרי הפועל ירושלים. עומרי ספיר (הקפטן), התכבד בצמד, תום נוי, אופיר אביב ונועם ברזילי הוסיפו. נתנאל קוסושווילי וצחי לוי צימקו.

הפועל הוד השרון (רועי קור)

הפועל רמת גן – מ.ס. כפר קאסם 0:1

שער בודד של קפטן האורדונים, אולי ברגמן, קבע את תוצאת המשחק בדקה ה-29 להתמודדות. שחקניו של אורן רותם מתבססים להם במקום הרביעי בטבלה, בין הקבוצות הבודדות ששיחקו 12 משחקים (נוכח מספר אי-זוגי של קבוצות). חולקים המקום יחד עם הפועל כפר שלם והפועל מרמורק, להן 19 נקודות. כפר קאסם עם הפסד שמיני העונה, נמצאת היא בתחתית.

הפועל כפר שלם – הפועל הרצליה 0:2

שחקניו של משה קונסטנטין חוזרים לחייך, בוודאי אחרי ההפסד 1:0 למכבי יבנה, האחרונה בטבלה ומול הפועל ירושלים (3:1), המוליכה. איתי עדו ואושר אוסמו קבעו את תוצאת המשחק למקומיים מול זו שמפסידה זה משחק שלישי ברציפות. הפועל הרצליה, מהמקום ה-10 בטבלה, ספגה הכי הרבה שערים עד כה העונה בליגה (26).

הפועל כפר שלם (באדיבות המועדון)

בית"ר נורדיה ירושלים – הפועל מרמורק 0:0

שחקניו של נאור מחלב, שנמצאים עדיין מתחת לקו האדום בטבלה, הקשו עד מאוד על האדומים מרחובות, שממשיכים לאבד נקודות זה משחק שלישי ברציפות. אין ספק שלקור הירושלמים השפעה על תוצאת המשחק, שהניבה חלוקת נקודות ודי בצדק. מרמורק, שכל כך הייתה קרובה למוליכה, כבר במרחק תשע נקודות מהפועל ירושלים. נורדיה ירושלים נקודה ממקום מבטחים.

שמשון תל אביב – מכבי יבנה 0:2

הקבוצה של יניב פרץ ממשיכה ביכולת הירודה מהשבועות האחרונים ובכלל, וסופגת היא את הפסד הליגה התשיעי שלה העונה, לצד ניצחון בודד ותוצאת תיקו אחת. יבנה בדרך לליגה הארצית לנוער, מקום ששנים לא זכור במועדון ובמחלקת הנוער. מנגד, שמשון תל אביב של ציון כהן עלתה למקום השלישי בזכות שערים של רן לוי ועמית נמני, בנו של אבי, שחקן עבר במכבי תל אביב.

שחקני שמשון תל אביב (באדיבות המועדון)

גדנ"ע תל אביב – מכבי יפו 1:1

יפו הוליכה, גדנ"ע תל אביב השוותה ובכך הסתיימה לה ההתמודדות. אמיר שנפלד הבקיע שער בדקה ה-10, ניתאי הדר הישווה במחצית השנייה, בדקה ה-64. גדנ"ע תל אביב בין חמש קבוצות ליגה שהבקיעו הכי מעט שערים עד כה. יפו, למרות התוצאה, מבקיעה יותר במשחקי החוץ שלה (11 שערים מתוך 17 סה"כ) וכך גם סופגת יותר (15 שערים מתוך 19 סה"כ).

הליגה הלאומית לנוער צפון

מ.כ. נווה יוסף – הפועל חדרה 8:1

בחדרה מדברים במספרים גבוהים. זו הפעם השנייה העונה שחדרה משיגה 1:8 על יריבותיה, לצד 1:7 על בית שאן ו-0:6 על הפועל עפולה. לשחקניו של מיכאל דיין כבר 44 שערי זכות, המספר הגבוה בליגה בפער. נמרוד שמש ורפאל בן ציון התכבדו בצמד כ"א, עמית סימן טוב, וילסקו כריסטיאן נדקי, אופק צרפתי ורם שפר הוסיפו לחגיגה. אילעי לוי, המחליף, צימק מן העבר השני.

שחקני הנוער של הפועל חדרה (באדיבות המועדון)

מכבי ע. קריית אתא – בני סכנין 2:0

שחקניו של רשיד טרביה לא מוותרים לחדרה המוליכה, והפער ביניהן עומד כעת על שתי נקודות בלבד. בדומה לחדרה, גם בסכנין רוצים לחזור לליגת העל לנוער כבר העונה. שאקר אבו חוסין ועלי חיאדרה קבעו את תוצאת המשחק מול חניכיו של עמית חיימוביץ', שנותרו ב-10 שחקנים החל מהדקה ה-67 להתמודדות, נוכח אדום ישיר לרואד חשאן.

בני סכנין (באדיבות המדיה של המועדון)

מ.ס. קריית ים – הפועל אום אל פאחם 0:1

שער בודד של יהלי הראל במחצית הראשונה הוביל את קריית ים אל המקום השלישי והמכובד בטבלה. קריית ים, יחד עם סכנין, הן שתי הקבוצות היחידות שהפסידו העונה רק פעם אחת - כמות ההפסדים הנמוכה בליגה. ארבע נקודות מפרידות בינה למוליכה, הפועל חדרה. אום אל פאחם במקום ה-10 עם 10 נקודות לעת עתה.

מ.ס. קריית ים נוער (באדיבות המועדון)

מ.ס. צעירי כפר כנא – עירוני נשר 1:0

ניצחון מרשים לחבר'ה של אסף בוסקילה והפעם עם 11 שחקנים ילידי שנתון 2008, ללא חריגי גיל וללא שחקני ילידי שנתון 2007. לא זכור במועדון אירוע שכזה, או בכלל בשנים האחרונות בקבוצת נוער כזו או אחרת. יהונתן ביכר הוא זה שקבע את תוצאת המשחק מול הירוקים המקומיים של מוחמד (בירתי) עבאס. כפר כנא בנקודה אחת מעל הקו האדום. נשר בניצחון שלישי העונה.

עירוני נשר (באדיבות המועדון)

הפועל נוף הגליל – עירוני טבריה 2:1

אופק ארביב, בדקה ה-88 להתמודדות, קבע ניצחון דרמטי לטבריינים מול נוף הגליל, אותה מאמן אלברט סולומונוב. רועי שחר הבקיע ראשון וקבע 0:1 לטבריה, רום כהן, מן העבר השני, השווה כבר במחצית הראשונה. טבריה רשמה את ניצחונה החמישי העונה, בדומה לכמות הניצחונות לרשות נוף הגליל. טבריה שביעית בטבלה, נקודה אחת פחות מיריבתה.

עירוני טבריה (עודד חסין, המדיה הרשמית של עירוני טבריה)

הפועל בית שאן – מכבי אחי נצרת 1:1

תוצאת תיקו שלישית העונה, מתוך ארבע סה"כ, במשחקי הבית של הפועל בית שאן, שעדיין לא ניצחה העונה ונמצאת היא במקום האחרון בטבלה. מנגד, מחצית מתוצאות התיקו של אחי נצרת היו בחוץ, מה גם שטרם ניצחה בחוץ העונה. בית שאן עם ארבעה שערי זכות בלבד, הנתון הנמוך הגרוע בליגה. ויאם חסן הבקיע לאחי נצרת, איתי אברהם הישווה רגע לפני תום המחצית הראשונה.

הפועל עפולה – מכבי צור שלום 2:1

הפועל עפולה סוגרת את המחזור כשהיא מתחת לקו האדום, יחד עם הפועל בית שאן, נוכח הפסד שביעי העונה. מנגד, צור שלום התרחקה במעט מהתחתית הבוערת ונצמדה לחלק העליון של הטבלה. שריף סולימן קבע 0:1 לצור שלום, מוחמד זועבי הישווה התוצאה במחצית הראשונה. איברהים גדיר קבע את תוצאת המשחק עם שער בדקה ה-51 להתמודדות.