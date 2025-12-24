לקראת ההגרלה: מי העפילו לשלב שמינית הגמר?

כשמרבית משחקי סיבוב ד' מאחורינו בשנתוני 2010 (נערים ב') ועד 2015 (טרום ילדים א'), הרי שפנינו מועדות לעבר שלב שמינית הגמר בגילים הצעירים הללו. נותרו שלושה משחקים שטרם שוחקו, שעתידים להסתיים עד לתאריך 30/12. ההגרלה של משחקי הסיבוב הבא תתקיים בסוף השבוע הבא, לכל המאוחר בתחילתו של השבוע הראשון של 2026 הקרב ובא.

העפילו לשמינית הגמר משנתון 2010 (נערים ב')

הפועל באר שבע, הפועל פתח תקווה, הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, בית"ר ירושלים, הפועל מרמורק, מ.כ נהלל יזרעאל, בית"ר נורדיה ירושלים, סקציה נס ציונה, מכבי פתח תקווה, הפועל הוד השרון, מכבי נתניה, מכבי כפר סבא, מ.ס דימונה והפועל רעננה "צו פיוס". המשחק בין הפועל ירושלים למכבי צור שלום יתקיים הערב (רביעי) באבו גוש, בשעה 18:00.

העפילו לשלב הבא משנתון 2011 (נערים ג')

מכבי עירוני אשדוד, מכבי אשקלון, מ.ס אשדוד, בית"ר ירושלים, מכבי פתח תקווה, בית"ר ע. מעלה אדומים, מכבי באר שבע 2, הפועל קריית שמונה, הפועל פתח תקווה, בית"ר חיפה, בית"ר תל אביב חולון 1, מכבי הרצליה, הפועל מרמורק, הפועל ניר רמת השרון, מכבי תל אביב, הפועל כפר סבא.

מ.ס קדימה צורן נערים ג' חוגגים (ליאת טלר)

מכבי חיפה, סקציה נס ציונה, מ.כ ירמיהו חולון, הפועל ראשון לציון, הפועל חיפה 1, מ.ס קדימה צורן, מ.ס רמלה, הפועל תל אביב, מכבי נתניה, מכבי יפו, הפועל הוד השרון, הפועל עכו, מכבי השקמה חן דרום ומ.ס דימונה. המשחק בין מ.ס פרדס חנה כרכור למכבי הרצליה ב' יתקיים ב-30/12.

העפילו לשמינית הגמר משנתון 2012 (ילדים א')

הפועל תל אביב צפון, מ.ס. אשדוד, מכבי תל אביב ברוך עזרתי, הפועל ראשון לציון, מכבי תל אביב שלמה, הפועל רעננה 2 "צו פיוס", מ.כ הפועל גלבוע, בני יהודה ת"א, הפועל תל אביב ערן הרינג, הפועל פתח תקווה, מכבי פתח תקווה צפון, מכבי קריית גת, מ.ס רובי שפירא חיפה, מכבי פתח תקווה בר סעאת, הפועל מחנה יהודה ומכבי נתניה.

העפילו לשמינית הגמר משנתון 2013 (ילדים ב')

מכבי תל אביב עופר דקל, מ.ס אשדוד, מכבי תל אביב, מכבי קריית גת, מכבי חיפה שמואל, מכבי פתח תקווה מנשה משיח, מ.כ נהלל יזרעאל, בית"ר ירושלים, הפועל ראשון לציון, מ.ס קריית ים, הפועל רמת גן דרום, מכבי נתניה 1, הפועל כפר סבא, מכבי רחובות צפון ומכבי פתח תקווה צפון. המשחק בין מ.כ נווה יוסף למ.ס קדימה צורן יתקיים ב-29/12, בחיפה (אבי רן), בשעה 18:15.

ילדים ב מכבי קריית גת (ולדיסלב מויסייב)

העפילו לשמינית הגמר משנתון 2014 (ילדים ג')

מכבי חיפה עודד, מכבי תל אביב לייבו, הפועל חוף הכרמל, הפועל כפר סבא, מכבי עמישב פתח תקווה, הפועל ראשון לציון, הפועל רמת גן דרום, הפועל פתח תקווה צפון, מ.ס אשדוד, מכבי תל אביב עוז, הפועל הרצליה, הפועל ירושלים מזרח, מכבי קריית גת, הפועל פתח תקווה, מכבי פתח תקווה חיים הנדלר והפועל חיפה 1.

העפילו לשמינית הגמר משנתון 2015 (טרום ילדים א')

מכבי קריית גת, מכבי חיפה ישעיהו, מכבי תל אביב צפון, מ.ס באר שבע, הפועל תל אביב צפון, מכבי נתניה, הפועל ברנר, מכבי פתח תקווה דרום, מ.כ נווה יוסף, הפועל ראשון לציון, סקציה נס ציונה, הפועל כפר סבא, הפועל באר שבע, מ.ס קדימה צורן, מכבי באר שבע והפועל ירושלים מזרח.