3515-3415הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
2917-3215מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2332-2915מכבי נתניה5
2216-2715מכבי חיפה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

תהיה הפתעה? המשיכו להצביע ל-Winner המחזור

שרון נעל את השער של טבריה, קרבאלי הבריק בהגנת בית"ר, אלטמן רקד בהפועל ת"א ושלושתם צמודים מאוד - רק אתם קובעים. גם בילו, קליי ובושנאק מועמדים

|
המועמדים ל-Winner של המחזור (גרפיקה: צור חלפון)
המועמדים ל-Winner של המחזור (גרפיקה: צור חלפון)

המחזור ה-15 בליגת העל כבר מאחורינו כשהוא סיפק מספר משחקים עם שערים רבים, מהפכים, דרמות ותצוגות כדורגל. המשחקים הקרובים יהיו בגביע ולאחר מכן יהיה מחזור אמצע שבוע, אך בינתיים זה הזמן שלכם להמשיך להצביע ולקבוע מי ה-Winner של המחזור. אלה כל המועמדים לתואר:

מי היהיה Winner המחזור? (מערכת ONE)מי היהיה Winner המחזור? (מערכת ONE)

עומרי אלטמן

אמנם הגול נגד בית”ר בתוספת היה הרגע הכי גדול, אבל נגד מכבי בני ריינה ללא ספק היה המשחק הכי טוב. הקשר/חלוץ הבריק עם צמד ובישול ב-1:3 של הפועל תל אביב נגד אדהאם האדיה וחניכיו, ובכך הוא היה מעורב בכל אחד משלושת השערים של האדומים בדרך לניצחון חשוב מאוד בבית.

עומרי אלטמן חוגג עם החברים (חגי מיכאלי)עומרי אלטמן חוגג עם החברים (חגי מיכאלי)

עידו שרון

השוער המוכשר של טבריה שמושאל מהפועל תל אביב קיבל לא מזמן את הקרדיט על חשבון רוג’ריו סנטוס ולקח את המושכות כבר מההתחלה, אבל נגד הפועל באר שבע הוא הבריק אפילו עוד יותר. שער נקי מול המוליכה, הצלה אחר הצלה ומשחק יוצא מן הכלל.

עידו שרון (חגעידו שרון (חג'אג' רחאל)

בריאן קרבאלי

אם בתחילת העונה היו כאלה שפקפקו בבלם וביכולות שלו, אי אפשר שלא לשים לב לשיפור המדהים שלו. הדובדבן שבקצפת לתקופה נפלאה שלו הגיעה נגד מכבי חיפה, כאשר הוא היה נפלא בחלק האחורי ב-1:2 הדרמטי של בית”ר באצטדיון סמי עופר.

ברק יצחקי מברך את בריאן קרבאלי על הניצחון (עמרי שטיין)ברק יצחקי מברך את בריאן קרבאלי על הניצחון (עמרי שטיין)

עוז בילו

המחמאה הכי גדולה שאפשר לתת לקיצוני של מכבי נתניה זה שבמשחק נגד מכבי תל אביב הוא רשם עוד יום במשרד. גול חשוב מאוד שנתן נקודה לקבוצתו, ובכללי עשה לא מעט צרות להגנה של אלופת המדינה. ההתקפה של היהלומים המשיכה גם במחזור האחרון לעבור קודם כל דרך בילו.

עוז בילו (רדאד געוז בילו (רדאד ג'בארה)

ג’בייר בושנאק

כבר תקופה ארוכה שהקשר בכושר נפלא, וזה בא לידי ביטוי לגמרי ב-0:3 הנפלא של בני סכנין על מ.ס אשדוד. בושנאק פרץ את הסכר עבור הצפוניים עם שער כבר בדקה ה-2 ובכללי סיפק משחק נהדר לאורך כל כולו, כדי לעזור לקבוצתו לאסוף שלוש נקודות יקרות.

גג'בייר בושנאק (עמרי שטיין)

קליי

הפועל פתח תקווה רשמה 1:4 גדול ובעיקר חשוב מאוד נגד עירוני קריית שמונה וכולם שיחקו טוב עם ארבעה כובשים שונים, אבל הקשר היה מעל כולם עם הופעה מחשמלת. קליי גם התכבד באחד השערים בעצמו, השלישי, וגם בישל את השני לאיתי רוטמן.

