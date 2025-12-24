טביב: סגל שיקר, עבד עליי, יש תביעה נגדית שלי

התביעה של אייל סגל נגדו והתביעה הנגדית, מרוץ האליפות בין מכבי ת”א, הפועל ב”ש ומכבי ת”א, עתידו של ז’רקו לאזטיץ’, האם יחזור לכדורגל הישראלי ולמה לא הגיע להפועל חיפה? על כל אלה ענה אלי טביב בראיון מקיף בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

מה שלומך אלי?

״בסדר גמור״.

איך בארץ?

״בסדר, משתלב״.

מה אתה מעדיף להיות - בארץ או במיאמי?

״גם וגם. מיאמי מדהימה אבל כיף לי גם פה״.

בדרך כלל בתקופה הזאת אתה שם.

״בסוף השבוע אני חוזר״.

אוהדי מכבי נתניה (חגי מיכאלי)

התחלת לשחרר קצת.

״תמיד שחררתי כשהיה צריך״.

איך אתה מסתכל על הכדורגל הישראלי עד כה?

״אכזבה גדולה. אם חשבנו שהכדורגל ישתפר ודיברנו על זה בעבר, רמת הכדורגל הישראלי יורדת מדי שנה. גם העונה אנחנו רואים משחק בין מכבי חיפה לבית״ר ירושלים, שתי קבוצות צמרת שמשחקות מתחת לכל ביקורת. ראיתם במחצית הראשונה כמעט לא הגיעו לשום מצב. במחצית השנייה קצת השתפר, אבל עדיין זה לא מספיק. חבל שאנחנו רואים כדורגל ברמה כזאת נמוכה. הייתי אומר שזאת הזדמנות עבור בית״ר ירושלים שרואה את מכבי תל אביב עם כדורגל לא טוב, ואת הפועל באר שבע מגמגמת, זאת הזדמנות עבורה לקחת אליפות. גם בית”ר צריכה להשתפר״.

הם החתימו עכשיו את בוריס אינו.

״לא מכיר אותו, אבל כנראה שהוא יכול לעזור להם. מכבי תל אביב אם לא תיפטר מהמאמן שלה, שגם אמרתי עונה שעברה שלקחה אליפות בנס בגלל הורדת נקודות של באר שבע, הם לא יתקדמו עם המאמן הזה. קחו את אלעד מדמון שהוא כישרון אדיר שקנו בהרבה כסף והוא מספסל אותו. שייתן לו לשחק, שיתן לו ביטחון. נותנים לו להמשיך לאמן למרות התוצאות שלו בארץ ובאירופה. אני לא זוכר מאמן כזה שלא עושה רוטציות ויש לו קאדר שחקנים כזה גדול ומביא תוצאות כאלה חלשות וממשיכים איתו בכל זאת. צריך מישהו שיגיד לו לעצור. בעבר ראיתי שחקנים מוכשרים שהמאמן לא נתן להם צ׳אנס ואני עצרתי את זה ואני הוריתי לתת לשחקנים האלה לשחק. איתי שכטר, עומר אצילי, הרשימה ארוכה״.

אלעד מדמון (רדאד ג'בארה)

אבל יש להם את בן מנספורד כמנהל מקצועי.

״השאלה אם יש לו את הידע והכוח להגיד למאמן שיעצור ויגיד לו שהוא רוצה לראות את השחקנים המוכשרים, כי אם היה מישהו שבאמת מבין כדורגל שם במערכת הוא לא היה משאיר את המאמן הזה על הקווים״.

בית״ר ירושלים רצה לאליפות?

״זאת הזדמנות גדולה עבורה. בתקופתי רצנו עד הדקה האחרונה, אבל אז הייתה קבוצה גדולה להפועל באר שבע כמו וואקמה, ברדה, מליקסון ועוד. בעונה הזאת רואים קבוצות חלשות מאוד כמו מכבי תל אביב, הפועל ב״ש ומכבי חיפה, ששם בכלל אני לא מבין איך אפשר לעשות כל כך הרבה טעויות, שאין שם שום פגיעה בזרים, בישראלים, לא מבין איך אפשר לבנות קבוצה ככה. בושה וחרפה״.

מה חסר לבית״ר ירושלים כדי לקחת אליפות?

״חלוץ טוב וקשר אחורי טוב״.

הנה בוריס אינו חתם.

״זה שהוא הצליח במכבי נתניה לא אומר שהוא יצליח בבית״ר ירושלים״.

בוריס אינו (IMAGO)

אלמוג כהן היה איתו בנתניה ואני חושב שהוא עשה את ההתאמות.

״בסדר גם בשנה שעברה טוומאסי היה בבית״ר אחרי שהצליח בנתניה ובסוף שוחרר. זה לא מדע מדויק. אם מכבי תל אביב רוצה לקחת אליפות היא צריכה לתת הזדמנות לחלוץ שלה, אלעד מדמון, שאני מאמין בו. גם שחקני אגף חסרים לה. הכנפיים שלה לא נותנים מספרים וזו בעיה קשה״.

מה דעתך על עומר אצילי? מה הוא צריך לעשות כדי לחזור לעצמו?

״אני מכיר את עומר טוב. הוא שחקן מוכשר שהמאמן צריך להאמין בו. יש לו משחקים קצת פחות טובים, אבל צריך לתת לו ביטחון ואמונה והוא יחזיר״.

אתה מכיר את ברק יצחקי טוב, איך אתה רואה אותו כמאמן?

״הוא מוציא מים מהסלע. גם ניהול המשחק שלו מצוין. גם כשהוא עושה חילופים שהקהל לא אוהב כמו אצילי ושועה, זה מצליח לו. שיילך בדרך שלו, הוא עושה עבודה מצוינת״.

ברק יצחקי (אורן בן חקון)

מיץ’ גולדהאר מביא רק זרים, האם מכבי תל אביב אולי תחזיר את ברק יצחקי לקבוצה שהוא היה בה הרבה שנים?

״ברק יצחקי מאמן יותר טוב מלאזטיץ׳. התקציבים שיש ללאזטיץ׳ לעומת מה שיש לברק הם גדולים. אנחנו רואים שברק יצחקי עושה שח ללאזטיץ׳״.

מה קורה עם חזרה לכדורגל הישראלי? זה בדם שלך.

״אני אומר לא בכל מחיר. אני מקבל הרבה הצעות ואני מסרב להן. הייתה הצעה ממכבי נתניה שלא סירבתי וזה עניין אותי מאוד, כי ראיתי הזדמנות להחזיר אותה לגדולה של העבר״.

מפתיע אותך שהולך לה טוב?

״הולך טוב, אבל נו, פלייאוף עליון וזהו. לא מגיעים עם זה לכלום. הכל טוב ויפה. הפוטנציאל של מכבי נתניה הוא מאוד גבוה ולא ממצים אותו הרבה שנים גם בתקופת הבעלים הקודם. רציתי את נתניה כי חשבתי שאוכל למצות את הפוטנציאל ולרוץ איתה לאליפות״.

ז'רקו לאזטיץ' (רדאד ג'בארה)

איפה עומד התביעה של אייל סגל נגדך?

״העורך דין שלי מטפל בזה. אני לא דואג לגבי זה. אני מאמין בכל מה שאמרתי לגבי אייל סגל. הכל יתברר בבית המשפט. יש גם תביעה נגדית שלי, שהוא שיקר אותי לכל אורך הדרך. במשך יותר מחצי שנה הוא עבד עליי”.

כמה התביעה הנגדית שלך?

״הרבה כסף. תדעו בקרוב. זה עדיין לא הגיע לבית המשפט, אבל זה בדרך לשם״.

יש מגעים עם קבוצה אחרת?

״אין כלום. לא ניהלתי שום מו״מ עם הפועל כפר סבא. פנו אליי לקחת את הקבוצה, אבל יש שם בעלים עידן שום ואבא שלו, זה בן אדם שנהנה מהקבוצה. הוא מקבל שכר, אחותו מקבלת שכר. הפועל כפר סבא הפכה להיות קבוצת בת של מכבי חיפה. המשפחה הזאת הורסת הקבוצה״.

אבל הם בצמרת, אולי יעלו ליגה.

״אני לא עוקב כל כך, אבל אין לזה עתיד. הקהל לא בא למגרשים כי הם נגד ההנהלה. אין לעידן שום מקורות הכנסה והוא לא יכול להכניס יד לכיס. עוד לא ראיתי בעלים שמתפרנס מהקבוצה. הם הקימו קבוצה שהיום היא בליגה ב׳ או א׳ כי נמאס להם. הפוטנציאל במועדון הזה קיים, יש להם הרבה אוהדים. ראש העיר לא עושה כלום בעניין״.

עידן שום (חגי מיכאלי)

קבוצה אחרת?

״עדיין שום דבר. אין מו״מ״.

יש משהו שסימנת?

״לא״.

הפועל חיפה על המדף.

״כץ הציע לי ואני אמרתי לא״.

למה?

״לא מפתה אותי״.

אלי אוהב קבוצות עם קהל ומתקנים טובים.

״נכון, בגלל זה מאוד רציתי את מכבי נתניה״.

יואב כץ (עמרי שטיין)

מי תיקח אליפות השנה?

״קשה להגיד. באמת קשה. זה יהיה מאוד תלוי במה הקבוצות יעשו בינואר. אבל אני מאמין במכבי תל אביב. אם המאמן שלהם יעשה סוויץ׳, אני מאמין שהם מסוגלים. יש להם סגל גדול וטוב. הכל תלוי במאמן״.

היית מחליף אותו?

״עוד בתחילת העונה. גם בעונה שעברה אמרתי שהם צריכים לפטר אותו למרות האליפות. יש לו יותר מזל משכל שהוא עוד במרוץ. מכבי חיפה היא לא מכבי חיפה. בית״ר ירושלים יכולה לדגדג, אבל אין פה קבוצה שהיא מעל מכבי תל אביב״.

בית״ר ירושלים לדעתי תיקח אליפות.

(צוחק) ״אם אני בעלים במכבי תל אביב, היא לוקחת אליפות״.