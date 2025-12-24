"זו לא סטיגמה, אין הרבה שחקנים מבוגרים בארץ"

איתן טיבי ראה כבר הכל בכדורגל הישראלי. הוא זכה בתארים רבים עם מכבי ת"א, בית"ר ירושלים, הפועל ב"ש ועירוני קריית שמונה, ובגיל 38 הוא החליט לחתום במכבי פ"ת בניסיון להוביל אותה חזרה לליגת העל. הבלם הוותיק דיבר על כך בתוכנית "שיחת היום" ב-ONE.

אנחנו רוצים לשאול אותך כשחקן, מילה שלך לגבי אבי מלר, איך אתה ראית אותו?

״זה היה פשוט כיף לשמוע את אבי מלר. רמת הידע שלו במשחק הייתה מדהימה. כאב גדול לכולנו. הופתעתי כשראיתי את זה אתמול. לא הכרתי אותו אישית, אבל בטוח שהוא היה אדם מדהים״.

לקח כמה חודשים עד שמצאת את הקבוצה המתאימה לך, עברו לך מחשבות בזמן הזה על פרישה?

״אם הייתי רוצה לפרוש הייתי פורש. הרצון היה גדול להמשיך. היה תסכול מאוד גדול שלא היו דברים כמו שציפיתי. בסוף הגיעה ההצעה ממכבי פתח תקווה וראיתי שזה הדבר הנכון עבורי ואני שמח על זה. בסופו של דבר, לא ראיתי דרך אחרת מלבד להמשיך לשחק״.

איתן טיבי (אופיר מגדל)

בכדורגל הישראלי נותנים פחות כבוד לשחקנים מבוגרים? רואים שחקן בן 38 ואומרים שזהו?

״אני חושב שצריך לדעת לקבל את ההחלטות בסופו של דבר, והיום בכדורגל העולמי שחקנים כבר בגיל 39 פלוס ממשיכים לשחק כדורגל ונמצאים בטופ. צריך לבחון כל דבר לגופו. יש כאלה שיכולים, ויש כאלה שלא״.

אבל יש סטיגמה כזאת בארץ?

״זאת לא סטיגמה, זה הלכה למעשה, אין הרבה שחקנים מבוגרים בקבוצות. זה מה שקורה בפועל״.

אני מאמין שלא ציפית להגיע ללאומית, למה לא יצא לפועל עם מכבי נתניה?

״תשאל אותם. היה רצון והדברים התמסמסו וזה לא קרה״.

היו עוד הצעות?

״היו דברים בהתחלה, ראיתי דברים קצת אחרת אז והיום אני רואה את הדברים אחרת. הייתי בבית תקופה ארוכה ועבדתי עם עצמי וזה גרם לי להבין כמה אני אוהב את המשחק. רציתי להיות במקום שיש לו שאיפות, יש שם שחקנים צעירים מוכשרים עם רעב וזה דיבר אליי״.

איתן טיבי במדי מכבי פ"ת (באדיבות המועדון)

מאיפה הרעב והתשוקה?

״אהבה למשחק. אהבה לכל הדבר הזה. זה משהו שבסופו של דבר העביר אותו מלהיות שחקן טוב, לשחקן יותר טוב. לא התפשרתי ועבדתי מאוד קשה להשיג את הדברים שרציתי להשיג״.

מכבי פתח תקווה אמורה לעלות, אתה רואה את עצמך ממשיך שם בליגת העל?

״הרצון הוא לעלות, אבל כלום לא בטוח. היו צוחקים עליי שעד שלא החזקתי בצלחת מבחינתי לא לקחתי אליפות. יש עוד דרך״.

אתה מאוכזב מבאר שבע שלא השאירה אותך?

״אני פחות מעדיף לדבר על זה. הציעו לי, אבל אני מעדיף לא לדבר על זה״.

לאחרונה?

״זה היה כשבאר שבע התחילה להתאמן. אני מעדיף לא להיכנס לזה״.

מאוכזב מהם?

״אני מעדיף לשמור את זה אצלי״.

"הציעו לי, אבל מעדיף לא לדבר על זה". איתן טיבי (אופיר מגדל)

אתה מוביל במדדי ה-GPS גם בגיל שלך, מה הסוד?

״לעבוד קשה. כדי להשיג דברים גדולים צריך לעבוד קשה. יש רצון ויש את מה עושים כדי להגיע לרצון הזה. אני אעשה הכל כדי להגיע למה שאני רוצה״.

באר שבע לא מפספסת אולי את מיגל ויטור?

״יש מאמן, אני לא שם באימונים כדי לדעת״.

אבל אתה מכיר את השחקן ואת המועדון.

״הוא סמל עבור המועדון הזה, הוא לא עוד שחקן שם״.

מיגל ויטור (רדאד ג'בארה)

אנחנו רואים הרבה בעיות בהגנות של קבוצות השנה, גם בצמרת, איך אתה רואה את הסיטואציה הזאת?

״אני חושב שבדברים שאני רואה זה לא שאין שחקני הגנה טובים, פשוט צריך יותר לעבוד איתם כדי שישתפרו. כמו שעובדים עם חלוץ להבקיע, צריך לעשות אימוני הגנה ולשפר את משחק ההגנה בקבוצות״.

לא עובדים טוב עם בלמים בארץ?

״אני חושב שהכדורגל גם עכשיו, כל קבוצה מחתימה שני בלמים זרים, במיוחד הגדולות. אם מסתכלים על הדברים אז יש שחקנים מוכשרים, צריך פשוט אומץ לתת להם את הדרך ולתת להם לשחק. אולי בהתחלה זה יהיה מסוכן, אבל זה שכר לימוד. כדי שמשהו יצליח צריך לנסות״.

מהספסל אי אפשר להתקדם.

״כן, צריך לתת לכל פוטנציאל את הכלים להצליח״.

ביום שאחרי מעניין אותך לגדל פה שחקני הגנה?

״מאמין שזה יהיה חלק מהדברים שאני אעשה. אני חושב שיותר מהכל השחקנים היום הרבה יותר רוצים ועושים הכל כדי להצליח. אני מאמין שאני אעבוד עם שחקני הגנה״.

איתן טיבי (ראובן שוורץ)

נועם שוהם אמר שהוא לומד ממך, איך מערכת היחסים ביניכם?

״זה מאוד מחמיא לי, זה לא מובן מאליו. נועם מאמן מצוין ואני נהנה לדבר איתו. אני משאיר את הדברים שלנו בינינו״.

מה אבי לוזון אמר לך כשהוא החתים אותך?

״שמחנו ואנחנו מקווים שנצליח ביחד״.

הכנת את עצמך ליום שאחרי?

״אני כן רוצה להתעסק בכדורגל, זה כן משהו שמדבר אליי וזה משהו שאני מאוד אוהב. אני מאמין שאני אמשיך בכדורגל. אם זה לאמן שחקני הגנה או להיכנס לקבוצה. לא יודע עדיין״.

יש לך אופציה לליגת העל אם זה קורה?

״כן״.