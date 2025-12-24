"לא אהבתי שצוקרמן נרשם עם אבא שלו לזוגות"

“אין שופטי כיסא ואין החלפת כדורים", כך סיפרו טניסאים על אירועים מוזרים שהתרחשו באליפות ישראל בטניס, אליה נרשם דניאל צוקרמן דווקא עם אביו אדוארד. טניסאים טענו כי היעדר החלפת הכדורים נובע ממחסור תקציבי, בעוד באיגוד הכחישו. יו"ר האיגוד, אבי פרץ, ניסה לעשות סדר בראיון לתוכנית "שיחת היום" ב-ONE.

מה שלומך?

״אני בסדר״.

אתה בירושלים?

״אני לא אצליח להגיע, אני מקבל דיווחים על תוצאות. אהיה שם בימי שישי בגמרים״.

רק משלב רבע הגמר שמתם שופט כיסא, היה עניין של כדורים, לא היה דבר כזה עדיין. עד כמה האיגוד במצוקה כספית שזה גורם לך לחשוב שלא לשים שופט בכל המשחקים? שחקנים אומרים שזה מרגיש כמו טורניר ילדים. זה לא נראה רציני. כמה זה משפיע?

״השיקול הכלכלי הוא לא העניין. גם בשנה שעברה לא היה שופט כיסא. בכל תחילת משחק יש ארבעה כדורים. זו שטות. זה התקנון של התחרות מאז ומתמיד. אין פה שום שוני ממה שהיה בעבר. הדבר היחיד שעשינו שונה, זה שבמקום אוהל VIP שהיה בשנים האחרונות, שעלה עשרות אלפי שקלים, ביטלנו אותו והגדלנו את הפרסים לשחקנים. הצלחנו להביא ספונסרים ועיריית ירושלים עוזרת הרבה. התחרות מאוזנת כלכלית ועם פרסים כבר מרבע הגמר. בשנים הקודמות זוכה היה מקבל 5,000 ש״ח ומפסידי חצאי גמר לא היו מקבלים. פה זוכים מקבלים 13,000 ש״ח, למפסידי הגמר 6,500. למנצחי רבע גמר יש גם סכומי כסף. עשינו הכל כדי שהכסף ילך לשחקנים. הייתי שמח שזה יהיה מושלם, אני יודע שזה לא. אין מספיק שופטים. לא עשינו שום הרעת תנאים, אלא רק הטבות״.

דניאל צוקרמן (איגוד הטניס)

כששחקן שלכם נרשם עם אבא שלו לשלב הזוגות, זה לא נראה רציני.

״לא אהבתי את ההחלטה הזאת. דיברתי על זה עם צוקרמן. הוא לא הבין את המשמעות של זה. הוא אמר שהוא לא תכנן לשחק בזוגות״.

אז שישחק רק ביחידים.

״זה חוקי״.

זה לא רציני נו.

״אמרתי שלא אהבתי את זה״.

זה להסתלבט על מה שקורה פה והייתם צריכים לעצור את זה.

״איך?״.

דניאל צוקרמן (איגוד הטניס)

להתקשר ולהסביר לו שזה לא מכובד.

״אגיד לכם את האמת, כשזה הובא לידיעתי זה כבר היה מאוחר מדי כי כבר היו הגרלות. אם הייתי יודע שזה האירוע כשהוא נרשם הייתי פועל בזמן״.

אז תגיד למנכ״ל שלך שיידע אותך בדברים.

״זה לא עובד ככה. אם היינו עולים על זה היינו עוצרים את זה. לא אהבתי את זה. ננסה לשפר את זה בפעמים הבאות״.

יש עוליאל נפצע ואני שומע שכל הטיפולים במימון עצמי שלו. למה לא עוזרים לו?

״אנחנו עוזרים כמה שאנחנו יכולים, מי שנמצאת איתו בקשר רציף היא ד״ר מיכל גולדווסר. את הפיזיותרפיה הוא עבר בחו״ל, יש לו פיזיותרפיה של הדייויס. אני לא שמעתי על בעיות בנושא הזה״.

ישי עוליאל חובט (איגוד הטניס)

כמה קשה להתנהל כשאין כסף באיגוד?

״זה לא שאין כסף, אנחנו מתוקצבים בחוסר. יש כל מיני מבחני תמיכה שאני לא אוהב אותם אבל זו החלטת ממשלה. לצערי אנחנו לא עומדים ברוב הקריטריונים מכיוון שאין לנו שחקנים שאמורים לזכות אותנו בפרסים כספיים. לכל הפרויקטים שאנחנו מגישים למשרד הספורט אנחנו מקבלים אוזן קשבת. אסי פרסם על פרויקט מחבט לכל ילד שקיבלנו מהמדינה 2.5 מיליון ש״ח לדבר הזה. הבעיה שאני מקבל כסף רק כשאני מייעד אותו לפרויקט. אני כן מנסה לרתום לא מעט משקיעים כדי להקים את האקדמיה בווינגייט. פרסמנו קול קורא לניהול האקדמיה. אני מקווה שעוד לפני שהבית הלאומי יהיה קיים, אפילו אם זה לא יהיה במאה אחוז״.

זה ייקח כמה חודשים.

״עוד לפני שהבית הלאומי יהיה קיים אנחנו מתכננים להפעיל שם את האקדמיה. יש לנו כמויות, קבלן, תקציב. הולך להיות שם מתקן מטורף. מגרשי חימר, מגרשים קשים, תהיה אקדמיה לתפארת. אנחנו במו״מ לעשות אירוח נבחרות. התכניות אדירות״.

לא היה כדאי שאולי בגלל ענייני התקציב, לא כדאי לשתף פעולה עם כל מרכזי הטניס? אולי חוסר הקשר בינך לבין אנדי רם פוגע?

״אני לא בקשר עם אנדי רם. שיתוף הפעולה בינינו לבין מרכזי הטניס הוא מצוין. אנחנו מארחים שם תחרויות. השנה היא בירושלים, מארחים גם ברעננה, חיפה ועוד. התחרות לנוער הייתה ברמה״ש. שיתוף הפעולה הוא הדוק ואין מניעים אישיים״.

אנדי רם (רדאד ג'בארה)

מתי יהיה טניסאי ישראלי בטופ? ירד העניין קצת.

״זה ייקח כמה שנים. אנחנו רואים תוצאות וניצנים. דן ברנט, אופיר מנהט, שלדעתי היא בטופ 10 בעולם לגילאי 14. זה לא יחזור בין לילה, אבל אני מאוד אופטימי. זה ייקח זמן, אבל אני מאמין שזה יגיע ונחזור למקום שמגיע לנו״.

טרפת הפאדל פוגעת בכם?

״כרגע לא. יש חשש, כי אני רואה מה קורה בעולם. כשאיגוד הטניס ואיגוד הפאדל הולכים ביחד זה הולך טוב, כרגע אין עוד איגוד פאדל רשמי בישראל. ברגע שיהיה נשתף פעולה ונראה איך נצמח יחד.

״מילה אחרונה, הצלחנו להחזיר את גביע דייויס לפה, ונארח בפברואר את ליטא. אני מזמין את כולם להגיע ולראות טניס ישראלי כחול לבן לראשונה מאז השבעה באוקטובר״.