יום רביעי, 24.12.2025 שעה 09:58
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4620-5118ברצלונה1
4216-3618ריאל מדריד2
3716-3318אתלטיקו מדריד3
3515-3116ויאריאל4
3317-2217אספניול5
2819-2917בטיס6
2319-2017סלטה ויגו7
2324-1618אתלטיק בילבאו8
2220-2317אלצ'ה9
2026-2417סביליה10
2022-1317חטאפה11
1820-1717אוססונה12
1824-1917מיורקה13
1820-1417אלאבס14
1820-1317ראיו וייקאנו15
1725-2117ריאל סוסיאדד16
1626-1617ולנסיה17
1533-1517ג'ירונה18
1126-717אוביידו19
1029-1716לבאנטה20

"כל פעם שכוכב הציב דרישות לפרס, הוא הפסיד"

לנוכח סאגת החוזה, בספרד מזהירים את ויניסיוס ("זה רעיון רע לאתגר את פלורנטינו") ומזכירים שגם רונאלדו וראמוס לא הצליחו לכפות את עצמם על ריאל

|
ויניסיוס ג'וניור ופלורנטינו פרס (ריאל מדריד)
ויניסיוס ג'וניור ופלורנטינו פרס (ריאל מדריד)

בספרד ממשיכים לעסוק בעתידו של ויניסיוס, במקרה הזה דווקא בתקשורת הקטלונית. “זה רעיון רע מבחינתו לאתגר את פלורנטינו פרס", הזהירו ב’מונדו דפורטיבו’, “בכל פעם שכוכב ניסה לכפות את הדרישות שלו על הנשיא, הוא הפסיד".

המאבק שמנסה ויניסיוס לנהל מול נשיא ריאל מדריד סביב חידוש חוזהו נראה, לפחות מנקודת המבט של ההיסטוריה של המועדון, כרעיון רע. הדוגמאות לכך רבות וברורות, אך נדמה כי לא הברזילאי ולא סביבתו הפנימו אותן עד הסוף.

ויניסיוס ממשיך למתוח את החבל מתוך מחשבה שברגע שייכנס ל-2026 וחוזהו ייכנס לשנתו האחרונה, ריאל תיאלץ להתכופף ולהיענות לדרישות כלכליות שכרגע אינן תואמות את תרומתו המקצועית ואת התנהלותו על הדשא. אלא שפרס, “שועל ותיק” במשחקי כוח כאלה, יודע היטב שהיתרון בידיים שלו - במיוחד בתקופה שבה הקהל כבר מאס בשחקן ולא היסס להשמיע שריקות בוז צורמות.

מעבר לכך, גם ההיסטוריה משחקת לטובת הנשיא. שחקנים כמו כריסטיאנו רונאלדו וסרחיו ראמוס, שתי אגדות מודרניות של המועדון, לא הצליחו לכופף את הנהלת ריאל מדריד כאשר דרשו תנאים שפרס סבר שאינם מוצדקים. במקרה של רונאלדו, הסוגיה הייתה בעיקר כספית ונגעה לרצונו להשתוות לליאו מסי. במקרה של ראמוס, הדרישה הייתה לחוזה לשנתיים אחרי גיל 30 – קו אדום במדריד מאז ימי סנטיאגו ברנבאו.

ויניסיוס וכריסטיאנו רונאלדו (רויטרס)ויניסיוס וכריסטיאנו רונאלדו (רויטרס)

על כן, המשא ומתן, שעדיין מתנהל, צפוי להיות ממושך ומסובך. הוא מתקיים על רקע עונה שאינה מהטובות של הקבוצה, כאשר מעל ויניסיוס מרחפת גם הצל הענק של קיליאן אמבפה. לכך מצטרף מונדיאל עם נבחרת ברזיל, שבו הוא אמור לשמש כמנהיג של הסלסאו שלא זכתה בתואר כבר 23 שנה.

הכוכבים האפריקאים של לה ליגה | 2015–2025

ריאל מצידה אינה מרגישה לחץ לקבל החלטה מיידית. עד ינואר 2027 ויניסיוס כלל אינו רשאי לנהל מגעים עם מועדונים אחרים, וכל ניסיון מצד קבוצות יריבות יצטרך לעבור דרך פרס. במקביל, במדריד כבר ברור מי הכוכב הגדול של הפרויקט: אמבפה. אם תונח על השולחן הצעה כספית משמעותית במיוחד עבור ויניסיוס, לא מן הנמנע שהמועדון ישקול שינוי אסטרטגיה, לנוכח התחושה שהשילוב בין הברזילאי לצרפתי, לפחות בשלב זה, לא הניב תארים גדולים.

