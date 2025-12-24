דהן קרוב להכרעה, רעננה המועמדת העיקרית לצרפו

חלוץ מכבי חיפה עומר דהן נמצא לפני רגע הכרעה לגבי עתידו. דהן שביקש להשתחרר בינואר ממכבי חיפה ונענה בחיוב בוחן מספר אופציות, כאשר לאחרונה הצטרפה למרוץ הפועל רעננה שהיא המועמדת העיקרית לקלוט אותו.

לאחרונה גם התקיימה שיחה בין מאמן רעננה ניצן דמארי והשחקן שלא פסל מעבר לרעננה. עומר דהן שהיה פצוע בתחילת העונה ולא יצא למחנה האימונים נשאר במכבי חיפה בידיעה שיקבל הזדמנות, דבר שלא קרה בפועל וסלל את בקשתו של החלוץ לבקש לעזוב.

דהן מעריך מאוד את המועדון בו גדל, אבל רוצה לזכות בדקות משחק משמעותיות במיוחד בתקופה זאת של הקריירה. בשנה שעברה הוא כבש שלושה שערים, שניים בגביע ואחד בליגה במדי הירוקים מהכרמל.