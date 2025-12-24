יום רביעי, 24.12.2025 שעה 09:56
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
2917-3215מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2332-2915מכבי נתניה5
2216-2715מכבי חיפה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

דהן קרוב להכרעה, רעננה המועמדת העיקרית לצרפו

חלוץ מכבי חיפה בוחן מספר אופציות לקראת עזיבתו הצפויה בינואר, כאשר הקבוצה מהשרון מובילה והוא אף שוחח עם המאמן ניצן דמארי ולא פסל את המעבר

|
עומר דהן (עמרי שטיין)
עומר דהן (עמרי שטיין)

חלוץ מכבי חיפה עומר דהן נמצא לפני רגע הכרעה לגבי עתידו. דהן שביקש להשתחרר בינואר ממכבי חיפה ונענה בחיוב בוחן מספר אופציות, כאשר לאחרונה הצטרפה למרוץ הפועל רעננה שהיא המועמדת העיקרית לקלוט אותו.

לאחרונה גם התקיימה שיחה בין מאמן רעננה ניצן דמארי והשחקן שלא פסל מעבר לרעננה. עומר דהן שהיה פצוע בתחילת העונה ולא יצא למחנה האימונים נשאר במכבי חיפה בידיעה שיקבל הזדמנות, דבר שלא קרה בפועל וסלל את בקשתו של החלוץ לבקש לעזוב.

דהן מעריך מאוד את המועדון בו גדל, אבל רוצה לזכות בדקות משחק משמעותיות במיוחד בתקופה זאת של  הקריירה. בשנה שעברה הוא כבש שלושה שערים, שניים בגביע ואחד בליגה במדי הירוקים מהכרמל.

