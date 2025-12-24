יעבוד עם גלוך? סניידר: ניהלתי שיחות עם אייאקס

האם אחד השחקנים הגדולים בתולדות הכדורגל ההולנדי בדרך חזרה הביתה? כוכב העבר, ווסלי סניידר, אישר בראיון ל-'זיגו ספורט' כי קיים פגישה רשמית עם מנכ"ל אייאקס, מנו חילן, בנוגע להצטרפותו לצוות המקצועי או הניהולי של המועדון מאמסטרדם, והוא לעבוד עם אוסקר גלוך.

סניידר בן ה-41, שגדל באייאקס והפך לאחד הסמלים הגדולים שלה לפני שיצא לקריירה מפוארת באירופה, נשמע אופטימי מאוד לאחר המפגש: "הייתה לי שיחה טובה מאוד עם מנו, זה היה מפגש נעים מאוד", שיתף קשר העבר. עם זאת, הוא הבהיר כי המינוי שלו תלוי בשינויים המבניים במועדון: "קודם כל צריך להתמנות מנהל מקצועי חדש (במקומו של אלכס קרוס), ואז נראה".

המועמד הפוטנציאלי התייחס בעבר לגלוך, כשביקר בחריפות את מאמן הקבוצה לשעבר, ג’ון הייטינחה, על כך שהחליף את הישראלי במחצית הראשונה של המשחק מול צ’לסי: “אייאקס הייתה צריכה שחקן קליל ומהיר בהתקפות מעבר. השחקן האחרון שאתה צריך להוציא הערב הוא גלוך, פשוט לא עושים את זה".

אוסקר גלוך מוחלף כבר בדקה ה-23 (IMAGO)

למרות השמועות, ההולנדי הבהיר כי הוא לא זה שייכנס לנעלי המנהל המקצועי. נכון לעכשיו, המועמד המוביל והמועדף לתפקיד היוקרתי הוא ג'ורדי קרויף, ששמו נקשר בחזרה למועדון הפאר ההולנדי שבו גדל ואותו הנהיג אביו האגדי, יוהאן קרויף.

"התמונה מאוד ברורה", הסביר סניידר. "צריך להגיע מנהל מקצועי חדש, ואז נבחן היכן המקום שלי משתלב במערכת. ניהלנו שיחה רשמית ודנו בכמה דברים שאני לא יכול לחשוף כרגע. הייתי חייב לסיים את הפגישה יחסית מהר כדי לא לפספס את הטיסה שלי לקוראסאו, אבל יצאתי עם הרגשה מצוינת".