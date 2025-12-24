יום רביעי, 24.12.2025 שעה 09:41
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
85%2928-311326דטרויט פיסטונס
65%2577-272123ניו יורק ניקס
64%2731-292325בוסטון סלטיקס
62%2761-283324פילדלפיה 76'
56%3163-320927קליבלנד קאבלירס
54%2941-295726טורונטו ראפטורס
52%3051-300425שיקגו בולס
50%2785-279424אורלנדו מג'יק
48%3232-321327אטלנטה הוקס
48%2954-296225מיאמי היט
38%3017-290626מילווקי באקס
35%3047-299726שארלוט הורנטס
33%2738-263524ברוקלין נטס
19%3100-284426אינדיאנה פייסרס
17%3012-271024וושינגטון וויזארדס
 מערב 
88%2574-289924אוקלהומה ת'אנדר
76%2918-314825דנבר נאגטס
74%2609-276623סן אנטוניו ספרס
69%2970-307626מינסוטה טימברוולבס
65%2595-279123יוסטון רוקטס
65%2702-267723לוס אנג'לס לייקרס
54%2900-298926גולדן סטייט ווריורס
54%2732-277924פיניקס סאנס
42%3031-297626ממפיס גריזליס
41%3143-305427דאלאס מאבריקס
38%3130-305926פורטלנד בלייזרס
36%3178-304425יוטה ג'אז
30%3292-309627ניו אורלינס פליקנס
27%3178-293026סקרמנטו קינגס
24%2858-274225לוס אנג'לס קליפרס

"הרגשתי שיעשו עליי עבירה, אני לומד מהפסדים"

אבדיה הסביר את השלשה הדרמטית ב-110:106 של פורטלנד מול אורלנדו ושיתף: "לאף אחד לא אכפת כמה אני עייף, אני צריך להגיע ולספק את הסחורה כל פעם"

|
דני אבדיה (רויטרס)
דני אבדיה (רויטרס)

פורטלנד רשמה הלילה (בין שלישי לרביעי) הפסד דרמטי וכואב לאורלנדו, 110:106, במשחק שבו חזרה מפיגור שעמד בשיאו על 17 נקודות, אך שוב נתקעה בדקות ההכרעה. דני אבדיה היה האיש המרכזי של הטרייל בלייזרס עם 25 נקודות, הנהגה ברורה והובלת הקאמבק, אך החטיא שלשה בשניות הסיום, זריקה שהייתה יכולה לשלוח את המשחק להארכה.

בסיום ההתמודדות הסביר אבדיה את המהלך האחרון: "הרגשתי שיעשו עליי עבירה, אז רציתי זריקה מהירה. זו הייתה זריקה קשה וחשבתי שגם אם אחטיא יהיה לנו עוד זמן. קיוויתי לטוב. ניסיתי את הכי טוב שלי. לפעמים זה ייכנס ולפעמים זה לא".

על אף האכזבה, הישראלי הדגיש את האופי של הקבוצה ואת הדרך שבה פורטלנד מתמודדת עם רצף ההפסדים הצמודים: "יש לנו קבוצה טובה וחזקה מנטלית. הקבוצה שלנו עובדת יחד ואנחנו משיגים הרבה, הכימיה בינינו נהדרת. כמו שניתן לראות, אנחנו לא מוותרים ותמיד נלחמים, זו הזהות שלנו. אנחנו מאמינים אחד בשני".

דני אבדיה (רויטרס)דני אבדיה (רויטרס)

אבדיה התייחס גם למצב הסגל ולתפקידים המורחבים שנפלו על חלק מהשחקנים בתקופה האחרונה: "ההפסדים האלה קשוחים, אבל לומדים מהם. חסרים לנו הרבה שחקנים, ומי שכשיר לקח על עצמו יותר. חלקנו נמצאים בתפקידים שמעולם לא היינו בהם, כולל אותי".

על העומס האישי והעובדה שהוא מתפקד כיוצר המרכזי של הקבוצה אמר: "זה לא קל להיות מוביל הכדור הראשי. הם מחליפים עליי מגנים כל הזמן. החברים סביבי עושים את החיים שלי יותר קלים, אבל אין ספק שזה מתיש".

ולסיום, אבדיה לא חיפש תירוצים: "לאף אחד לא אכפת כמה אני עייף, אני צריך להגיע ולספק את הסחורה כל פעם. אני מנסה לעשות הכי טוב, לשמור על הגוף שלי ולעשות את המהלך הנכון. הגוף קצת כואב, אבל יש יומיים לנוח. כל עוד אני יכול ללכת, אני אשחק".

המאמן טיאגו ספליטר שיתף לאחר המשחק: “אמרתי לאבדיה שהיה מוכן לזרוק, חשבנו שאולי יעשו עליו עבירה. אולי הוא קצת מיהר, אבל הזריקה שלו הייתה די פנויה. אמרתי לשחקנים להרים את הראש ושאני גאה בהם, המאמץ שלהם ישתלם בהמשך. מאז שהפכתי למאמן כאן הדבר החשוב זה שצריך להתחרות, להיות במצבים האלה ולנסות לנצח ולא משנה מי משחק, גם אם זה שחקנים עם חוזים זמניים. אני גאה באיך שנלחמנו, זה כל מה שיכולתי לבקש".

