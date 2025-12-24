"הרגשתי שיעשו עליי עבירה, אני לומד מהפסדים"

פורטלנד רשמה הלילה (בין שלישי לרביעי) הפסד דרמטי וכואב לאורלנדו, 110:106, במשחק שבו חזרה מפיגור שעמד בשיאו על 17 נקודות, אך שוב נתקעה בדקות ההכרעה. דני אבדיה היה האיש המרכזי של הטרייל בלייזרס עם 25 נקודות, הנהגה ברורה והובלת הקאמבק, אך החטיא שלשה בשניות הסיום, זריקה שהייתה יכולה לשלוח את המשחק להארכה.

בסיום ההתמודדות הסביר אבדיה את המהלך האחרון: "הרגשתי שיעשו עליי עבירה, אז רציתי זריקה מהירה. זו הייתה זריקה קשה וחשבתי שגם אם אחטיא יהיה לנו עוד זמן. קיוויתי לטוב. ניסיתי את הכי טוב שלי. לפעמים זה ייכנס ולפעמים זה לא".

על אף האכזבה, הישראלי הדגיש את האופי של הקבוצה ואת הדרך שבה פורטלנד מתמודדת עם רצף ההפסדים הצמודים: "יש לנו קבוצה טובה וחזקה מנטלית. הקבוצה שלנו עובדת יחד ואנחנו משיגים הרבה, הכימיה בינינו נהדרת. כמו שניתן לראות, אנחנו לא מוותרים ותמיד נלחמים, זו הזהות שלנו. אנחנו מאמינים אחד בשני".

דני אבדיה (רויטרס)

אבדיה התייחס גם למצב הסגל ולתפקידים המורחבים שנפלו על חלק מהשחקנים בתקופה האחרונה: "ההפסדים האלה קשוחים, אבל לומדים מהם. חסרים לנו הרבה שחקנים, ומי שכשיר לקח על עצמו יותר. חלקנו נמצאים בתפקידים שמעולם לא היינו בהם, כולל אותי".

על העומס האישי והעובדה שהוא מתפקד כיוצר המרכזי של הקבוצה אמר: "זה לא קל להיות מוביל הכדור הראשי. הם מחליפים עליי מגנים כל הזמן. החברים סביבי עושים את החיים שלי יותר קלים, אבל אין ספק שזה מתיש".

ולסיום, אבדיה לא חיפש תירוצים: "לאף אחד לא אכפת כמה אני עייף, אני צריך להגיע ולספק את הסחורה כל פעם. אני מנסה לעשות הכי טוב, לשמור על הגוף שלי ולעשות את המהלך הנכון. הגוף קצת כואב, אבל יש יומיים לנוח. כל עוד אני יכול ללכת, אני אשחק".

המאמן טיאגו ספליטר שיתף לאחר המשחק: “אמרתי לאבדיה שהיה מוכן לזרוק, חשבנו שאולי יעשו עליו עבירה. אולי הוא קצת מיהר, אבל הזריקה שלו הייתה די פנויה. אמרתי לשחקנים להרים את הראש ושאני גאה בהם, המאמץ שלהם ישתלם בהמשך. מאז שהפכתי למאמן כאן הדבר החשוב זה שצריך להתחרות, להיות במצבים האלה ולנסות לנצח ולא משנה מי משחק, גם אם זה שחקנים עם חוזים זמניים. אני גאה באיך שנלחמנו, זה כל מה שיכולתי לבקש".