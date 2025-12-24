"אבדיה שייך לרגעים הגדולים", "זריקה של כוכב"

״זה שוב היה המשחק של דני אבדיה, גם אם לוח התוצאות סירב לשתף פעולה״, כך סיכמו בארצות הברית את ההופעה של הישראלי בהפסד הדרמטי של פורטלנד לאורלנדו, בו דני קלע 25 נקודות ב-110:106 הדרמטי מול המג’יק במשחק בו הבלייזרס כבר חזרו מפיגור 17.

״ברבע הרביעי אבדיה וקיילב לאב היו הבסיס לקאמבק נוסף. עצירות בהגנה יחד עם יצירת מצבים בהתקפה הכניסו את הבלייזרס לקלאץ’. אבדיה שלט בקצב, יצר כמעט כל התקפה חשובה והראה שוב שהוא השחקן שהכדור צריך להיות אצלו ברגעים האלה״. הישראלי סיים עם 25 נקודות, והתקשורת הדגישה ש”זה היה ערב שבו שורת הסטטיסטיקה פשוט דרשה סוף טוב יותר”.

הניתוח בארה״ב לא חסך ביקורת מהקבוצה, אבל הקפיד להפריד בין התוצאה לבין התרומה של אבדיה: “פורטלנד שוב חזרה מפיגור דו ספרתי, ושוב דעכה בדקות האחרונות. אפשר לטעון שהם פשוט שורפים יותר מדי אנרגיה בדרך חזרה. כך או כך, כשזה נהיה משחק צמוד, אבדיה היה שם״. גם ההחטאה שלו לשלוש בשניות הסיום הוזכרה, אך בהקשר רחב יותר: ״זו זריקה של כוכב. לפעמים היא נכנסת, לפעמים לא. הוא היה שם כי הוא זה שהחזיק את הקבוצה בחיים״.

דני אבדיה קולע (רויטרס)

ברשתות ובפרשנויות המשיכו לפרגן: ״בואו נהיה כנים. פורטלנד הפסידה, אבל דני אבדיה לא נעלם ברעש. 25 נקודות, שליטה, הנהגה, משחק של שחקן שמרגיש שייך לרגעים הגדולים״. אחרים הוסיפו: ״מי שראה את המשחק הבין שאבדיה יצר התקפה כמעט בכל הזדמנות. ההפסד כואב, אבל המגמה ברורה״. ויש גם כאלה שהלכו רחוק יותר: ״אם זה לא נראה לכם כמו שחקן אולסטאר, אתם לא באמת מסתכלים״.