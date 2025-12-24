יום רביעי, 24.12.2025 שעה 09:43
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
85%2928-311326דטרויט פיסטונס
65%2577-272123ניו יורק ניקס
64%2731-292325בוסטון סלטיקס
62%2761-283324פילדלפיה 76'
56%3163-320927קליבלנד קאבלירס
54%2941-295726טורונטו ראפטורס
52%3051-300425שיקגו בולס
50%2785-279424אורלנדו מג'יק
48%3232-321327אטלנטה הוקס
48%2954-296225מיאמי היט
38%3017-290626מילווקי באקס
35%3047-299726שארלוט הורנטס
33%2738-263524ברוקלין נטס
19%3100-284426אינדיאנה פייסרס
17%3012-271024וושינגטון וויזארדס
 מערב 
88%2574-289924אוקלהומה ת'אנדר
76%2918-314825דנבר נאגטס
74%2609-276623סן אנטוניו ספרס
69%2970-307626מינסוטה טימברוולבס
65%2595-279123יוסטון רוקטס
65%2702-267723לוס אנג'לס לייקרס
54%2900-298926גולדן סטייט ווריורס
54%2732-277924פיניקס סאנס
42%3031-297626ממפיס גריזליס
41%3143-305427דאלאס מאבריקס
38%3130-305926פורטלנד בלייזרס
36%3178-304425יוטה ג'אז
30%3292-309627ניו אורלינס פליקנס
27%3178-293026סקרמנטו קינגס
24%2858-274225לוס אנג'לס קליפרס

"אבדיה שייך לרגעים הגדולים", "זריקה של כוכב"

בארה"ב היו מעודדים מהיכולת של הכוכב למרות ההחטאה הדרמטית: "לפעמים זה נכנס ולפעמים לא, אבל דני החזיק את פורטלנד בחיים ויצר התקפה בכל הזדמנות"

|
דני אבדיה זורק (רויטרס)
דני אבדיה זורק (רויטרס)

״זה שוב היה המשחק של דני אבדיה, גם אם לוח התוצאות סירב לשתף פעולה״, כך סיכמו בארצות הברית את ההופעה של הישראלי בהפסד הדרמטי של פורטלנד לאורלנדו, בו דני קלע 25 נקודות ב-110:106 הדרמטי מול המג’יק במשחק בו הבלייזרס כבר חזרו מפיגור 17.

״ברבע הרביעי אבדיה וקיילב לאב היו הבסיס לקאמבק נוסף. עצירות בהגנה יחד עם יצירת מצבים בהתקפה הכניסו את הבלייזרס לקלאץ’. אבדיה שלט בקצב, יצר כמעט כל התקפה חשובה והראה שוב שהוא השחקן שהכדור צריך להיות אצלו ברגעים האלה״. הישראלי סיים עם 25 נקודות, והתקשורת הדגישה ש”זה היה ערב שבו שורת הסטטיסטיקה פשוט דרשה סוף טוב יותר”.

הניתוח בארה״ב לא חסך ביקורת מהקבוצה, אבל הקפיד להפריד בין התוצאה לבין התרומה של אבדיה: “פורטלנד שוב חזרה מפיגור דו ספרתי, ושוב דעכה בדקות האחרונות. אפשר לטעון שהם פשוט שורפים יותר מדי אנרגיה בדרך חזרה. כך או כך, כשזה נהיה משחק צמוד, אבדיה היה שם״. גם ההחטאה שלו לשלוש בשניות הסיום הוזכרה, אך בהקשר רחב יותר: ״זו זריקה של כוכב. לפעמים היא נכנסת, לפעמים לא. הוא היה שם כי הוא זה שהחזיק את הקבוצה בחיים״.

דני אבדיה קולע (רויטרס)דני אבדיה קולע (רויטרס)

ברשתות ובפרשנויות המשיכו לפרגן: ״בואו נהיה כנים. פורטלנד הפסידה, אבל דני אבדיה לא נעלם ברעש. 25 נקודות, שליטה, הנהגה, משחק של שחקן שמרגיש שייך לרגעים הגדולים״. אחרים הוסיפו: ״מי שראה את המשחק הבין שאבדיה יצר התקפה כמעט בכל הזדמנות. ההפסד כואב, אבל המגמה ברורה״. ויש גם כאלה שהלכו רחוק יותר: ״אם זה לא נראה לכם כמו שחקן אולסטאר, אתם לא באמת מסתכלים״.

