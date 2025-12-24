אחרי שנה בחוץ: מריו באלוטלי בדרך ליעד מפתיע

בדיוק שנה חלפה מאז הפעם האחרונה שבה ראינו את מריו באלוטלי על כר הדשא במשחק רשמי. זה קרה ב-21 בדצמבר 2024, כשעלה כמחליף במדי גנואה מול נאפולי, הספיק לזעזע את הקורה ונעלם מהרדאר, ומאז, החלוץ נותר ללא קבוצה.

הפרק של באלוטלי בגנואה לא באמת המריא. מערכת יחסים עכורה עם המאמן פטריק ויירה דחקה אותו לשולי הפרויקט המקצועי, ובקיץ האחרון הוא הפך לשחקן חופשי. לאחר פיטוריו של המאמן, באלוטלי לא נשאר חייב והעלה פוסט לרשתות החברתיות עם הכיתוב הסמלי: "אלוהים רואה ודואג...".

מריו באלוטלי במדי גנואה (IMAGO)

נכון להיום, החלוץ האיטלקי מתאמן בברשיה יחד עם מאמן אישי ושומר על כשירות גבוהה, כשהוא ממתין להצעה מקבוצה בסרייה א’. עם זאת, הוא מודע לכך שהזמן לא פועל לטובתו, וחלון ההעברות של ינואר עשוי להיות ההזדמנות האחרונה שלו להישאר בליגה הבכירה בארצו.

אם זה לא יקרה, האופציות בחו"ל מתחילות לקרום עור וגידים. השם החם כרגע הוא ריבר פלייט. מרסלו גז'ארדו, מאמן האימפריה הארגנטינאית, בוחן ברצינות את צירופו של החלוץ. עבור באלוטלי, ששיחק כבר באנגליה, צרפת, שווייץ וטורקיה, ארגנטינה עשויה להיות התחנה השביעית מחוץ לאיטליה.

למרות שחגג כבר 35, המספרים של החלוץ עדיין מרשימים: הוא הכובש האיטלקי השני בטיבו מבין השחקנים הפעילים (אחרי צ'ירו אימובילה). בראיון שהעניק למאמנו לשעבר, קלארנס סיידורף, ב-'Prime Video', הבהיר באלוטלי שהוא רחוק מפרישה: "אני מרגיש טוב ומתאמן ברציפות. הכדורגל של היום שונה - הוא פיזי יותר ופחות איכותי מבעבר, ואני מרגיש שאני עדיין יכול לשחק".

מריו באלוטלי בגמר יורו 2012 (IMAGO)

באלוטלי לא מוותר גם על החולצה הכחולה של ה"אזורי": "המונדיאל הוא חלום רחוק, אבל לא מחקתי אותו מהרשימה". כעת, המטרה של "סופר מריו" היא למצוא בית חדש, בין אם באיטליה ובין אם מעבר לים, כדי להוכיח שיש לו עוד מקום של ממש בכדורגל העולמי.