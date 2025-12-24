יום שישי, 26.12.2025 שעה 09:58
ליגה ארגנטינאית 25-26
6222-5132בוקה ג'וניורס1
6215-3630רוסאריו סנטראל2
5615-3632ארגנטינוס-ג'וניורס3
5425-3932ראסינג קלוב4
5114-2830דפורטיבו רייסטרה5
4935-3932ברקאס סנטרל6
4821-2632טיגרה7
4724-3730ריבר פלייט8
4727-2932הורקאן9
4623-3130לאנוס10
4617-2230סן לורנסו11
4424-3530אינדפנדיינטה12
4333-3332אינדפנדיינטה ריבדביה13
4237-3532אסטודיאנטס14
4031-3532סנטרל קורדובה15
3841-3232דפנסה חוסטיסיה16
3728-2732אוניון17
3733-2532בנפילד18
3631-2530בלגראנו19
3529-2230ולס סרספילד20
3531-2030חימנסיה לה-פלאטה21
3338-2532ניואלס אולד-בויס22
3135-2230סרמיינטו23
31 34-2130פלטנסה24
3027-1930טאיירס קורדובה25
3037-2430אינסטיטוטו26
2932-1830גודוי קרוז27
2842-3130אתלטיקו טוקומן28
2543-2130אלדוסיבי29
00-00סן מרטין30

אחרי שנה בחוץ: מריו באלוטלי בדרך ליעד מפתיע

החלוץ האיטלקי, שלא רשם הופעה במשחק רשמי מאז דצמבר 2024, עלה כמועמד לריבר פלייט הארגנטינאית. וגם: החלום הגדול לחזור לנבחרת ולשחק בגביע העולם

|
מריו באלוטלי (IMAGO)
מריו באלוטלי (IMAGO)

בדיוק שנה חלפה מאז הפעם האחרונה שבה ראינו את מריו באלוטלי על כר הדשא במשחק רשמי. זה קרה ב-21 בדצמבר 2024, כשעלה כמחליף במדי גנואה מול נאפולי, הספיק לזעזע את הקורה ונעלם מהרדאר, ומאז, החלוץ נותר ללא קבוצה.

הפרק של באלוטלי בגנואה לא באמת המריא. מערכת יחסים עכורה עם המאמן פטריק ויירה דחקה אותו לשולי הפרויקט המקצועי, ובקיץ האחרון הוא הפך לשחקן חופשי. לאחר פיטוריו של המאמן, באלוטלי לא נשאר חייב והעלה פוסט לרשתות החברתיות עם הכיתוב הסמלי: "אלוהים רואה ודואג...".

מריו באלוטלי במדי גנואה (IMAGO)מריו באלוטלי במדי גנואה (IMAGO)

נכון להיום, החלוץ האיטלקי מתאמן בברשיה יחד עם מאמן אישי ושומר על כשירות גבוהה, כשהוא ממתין להצעה מקבוצה בסרייה א’. עם זאת, הוא מודע לכך שהזמן לא פועל לטובתו, וחלון ההעברות של ינואר עשוי להיות ההזדמנות האחרונה שלו להישאר בליגה הבכירה בארצו.

אם זה לא יקרה, האופציות בחו"ל מתחילות לקרום עור וגידים. השם החם כרגע הוא ריבר פלייט. מרסלו גז'ארדו, מאמן האימפריה הארגנטינאית, בוחן ברצינות את צירופו של החלוץ. עבור באלוטלי, ששיחק כבר באנגליה, צרפת, שווייץ וטורקיה, ארגנטינה עשויה להיות התחנה השביעית מחוץ לאיטליה.

למרות שחגג כבר 35, המספרים של החלוץ עדיין מרשימים: הוא הכובש האיטלקי השני בטיבו מבין השחקנים הפעילים (אחרי צ'ירו אימובילה). בראיון שהעניק למאמנו לשעבר, קלארנס סיידורף, ב-'Prime Video', הבהיר באלוטלי שהוא רחוק מפרישה: "אני מרגיש טוב ומתאמן ברציפות. הכדורגל של היום שונה - הוא פיזי יותר ופחות איכותי מבעבר, ואני מרגיש שאני עדיין יכול לשחק".

מריו באלוטלי בגמר יורו 2012 (IMAGO)מריו באלוטלי בגמר יורו 2012 (IMAGO)

באלוטלי לא מוותר גם על החולצה הכחולה של ה"אזורי": "המונדיאל הוא חלום רחוק, אבל לא מחקתי אותו מהרשימה". כעת, המטרה של "סופר מריו" היא למצוא בית חדש, בין אם באיטליה ובין אם מעבר לים, כדי להוכיח שיש לו עוד מקום של ממש בכדורגל העולמי.

