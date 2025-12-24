הסיפור מאחורי הדמות הביזארית של לאמין ימאל

לאמין ימאל מחייך למצלמה, מצביע על מדף בסלון ואומר: “זה הדבר האהוב על אחי הקטן בבית”. כך נפתח סרטון היוטיוב הראשון שהעלה כוכב ברצלונה לערוץ האישי שלו, ובו הוא עורך סיור בבית שבו הוא מתגורר מאז שעזב את מגורי לה מאסיה בשנה שעברה. אלא שבמהלך הסרטון מתברר כי גם זהו כבר פרק שעומד להסתיים – לאמין ימאל ארז את חפציו לאחר שרכש לאחרונה את ביתו לשעבר של ג’רארד פיקה, זה שבו התגורר יחד עם שאקירה.

לצד הטלוויזיה, על מדף בולט לעין ומתחת לגביע המלך שבו זכה בעונה שעברה, מונח הפריט שמושך את תשומת הלב. זהו חפץ שאחיו קיינה בן השלוש לא מפסיק לבקש. “כל פעם שהוא מגיע, הוא מבקש שארים אותו לפה ואביא לו את זה”, מספר הכוכב. “הוא כבר שחק אותו לגמרי. זה הקגאנר”.

לאמין ימאל מרים אל המצלמה דמות קטנה - קריקטורה שלו עצמו, לבוש במדי ברצלונה, כורע ועושה את צרכיו על הרצפה. כן, ממש כך.

אם אתם תוהים מדוע אחד הכוכבים הגדולים בעולם מציב חפץ כזה בסלון ביתו, התשובה טמונה עמוק במסורת מקומית. עבור תושבי קטלוניה, הקגאנר (“המח**ן”, בתרגום חופשי) הוא סמל תרבותי עתיק, חלק בלתי נפרד מחגיגות חג המולד, שנחגג הערב.

לא תאמינו אבל זאת האובססיה של לאמין ימאל

בקטלוניה, הקגאנר הוא דמות קבועה בסצנות לידת ישו שבונים בבתים: לצד מריה, יוסף, הרועים ובעלי החיים – תמיד תמצאו גם דמות כורעת, נסתרת מאחורי שיח או מבנה. המסורת גורסת שאי הכללתו מביאה מזל רע לשנה הקרובה, והוא מסמל שמחה, הומור וחיבור בין הקדושה לבין האנושי והיומיומי. הדמות הקלאסית היא של איכר קטלוני חובש כובע אדום עם פס שחור.

מאז שנות ה-90 הפך הקגאנר לאייקון מודרני, עם אינספור גרסאות של דמויות מפורסמות - פוליטיקאים, סלבריטאים, וכמובן שחקני ברצלונה. בשווקי חג המולד ברחבי ברצלונה אפשר למצוא קגאנרים כמעט של כל אחד.

מארק אלוס, מבעלי חברה שמוכרת את הדמויות מאז 1992, סיפר ל’את’לטיק’ כי שחקני ברצלונה החלו להפוך ללהיט “בתקופת רונאלדיניו, אחר כך עם ליאו מסי והקבוצה של פפ גווארדיולה”. לדבריו, “עכשיו, כשיש לנו שוב קבוצה שמלהיבה את הקהל, המכירות אפילו טובות יותר. יש לנו קגאנרים של לאמין ימאל, פדרי, פרמין לופס, פאו קובארסי, והשנה הוצאנו גם אחד של האנזי פליק”.

חנות בקטלוניה עם דמויות לחג המולד (IMAGO)

מסי, לדבריו, הוא עדיין אחד הדגמים הנמכרים ביותר בהיסטוריה: “השנה דונלד טראמפ היה הקגאנר הכי נמכר, אבל מסי במקום השני. עבור תושבי ברצלונה הוא אייקון ושגריר”.

אבל לא כולם מקבלים את הקריקטורה הזו, שנראית ביזארית למביט מהצד, באהבה מיידית. לאמין ימאל, לעומת זאת, מחייך. אלוס מספר כי בכל פעם שהם יוצרים קגאנר חדש של שחקן ברצלונה, הם משתדלים להעניק לו אותו אישית. כך היה גם עם קובארסי, יליד קטלוניה כמו לאמין ימאל. “קטלונים אוהבים את זה כי הם מבינים את המשמעות”, הוא מסביר. “לואיס סוארס, למשל, לקח את זה קשה בהתחלה. הוא לא הכיר את המסורת וחשב שעושים ממנו צחוק. מסי הסביר לו, ואז הוא הבין שזה כבוד גדול. זו קולקציה מאוד מיוחדת - לא כל אחד זוכה להיכנס אליה”.

ואם הקגאנר נראה לכם מוזר, זו רק ההתחלה. לפי תרבות חג המולד הקטלונית, בערב החג משפחות מקיימות טקס עם דמות נוספת – גזע עץ עם פנים מצוירות וכובע, סוג של סנטה קלאוס מקומי – כשהמטרה היא "להכריח אותה לח**ן".

ליאו מסי ולואיס סוארס (רויטרס)

לאורך דצמבר “מאכילים” את הדמות בקליפות תפוזים, וב-24 בדצמבר שרים לו שירים ומכים בו במקל, עד שמתחת לשמיכה שהוא מכוסה בה “נופלים” מתנות חג המולד. המקור, אגב, נעוץ בכפרים של קטלוניה כסמל לחורף ולגזע העץ שסיפק חום לבית.