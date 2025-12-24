רבע 4, 09:59: הפועל י-ם - אליצור נתניה 48:78

יומיים לפני פתיחת המחזור ה־11 של ליגת ווינר סל, הפועל ירושלים ואליצור נתניה נפגשות כעת בארנה בעיר הבירה למשחק מוקדם מן המחזור ה־12. שתי הקבוצות רוצות לשוב ולנצח ולהתאושש מרצף ההפסדים.

בניגוד לאירופה, שם היא מוליכה את טבלת הבית שלה, החבורה של יונתן אלון נמצאת במומנטום רע בזירה המקומית, לאחר שהפסידה ב-15 הפרש בשני משחקיה האחרונים במסגרת הליגה. תחילה 95:80 לבני הרצליה, ולאחר מכן 90:75 מול הפועל באר שבע/דימונה במשחק שהתקיים ביום ראשון האחרון.

מנגד, נועלת הטבלה, שהפסידה בכל שמונת משחקיה האחרונים, נפרדה בתחילת השבוע מהמאמן אריס ליקויאניס - שעזב את ישראל עם מאזן של חמישה הפסדים בחמישה משחקים. במקומו של היווני מונה עוזרו, נתנאל דהן למאמן ראשי זמני.

נמרוד לוי זורק (אורן בן חקון)

ירושלים ניצחה בכל ארבעת המפגשים הקודמים של הקבוצות בעונה הסדירה, ועשתה זאת בהפרש מצטבר של 89 נקודות - פער של 22.3 למשחק. הניצחון האחרון של נתניה בבירה התרחש אי שם ב-6 במרץ 2010, אז נהנתה קבוצתו של אריק אלפסי ז"ל מ-27 נקודות של דנילו פינוק בדרך ל-72:74 במלחה.

שאק ביוקנן בין שחקני הפועל ירושלים (אורן בן חקון)

רבע ראשון: 12:26 להפועל ירושלים

חמישייה הפועל ירושלים: אנתוני לאמב, נמרוד לוי, רועי הובר, אוסטין ווילי, קאדין קרינגטון.

חמישייה אליצור נתניה: אור קורנליוס, אוטיס פרייז’ר, ניק אונגנדה, שאק ביוקנן, ג’יילן ריילי.

שתי דקות וחצי של גישושים בפתיחה הסתיימו עם יתרון ירושלמי, הובר צלף שלשה ונמרוד לוי הוסיף לייאפ כדי לסגור את מחצית הרבע על 0:10. הצהובים התעוררו מעט כשאונגנדה ולוי סיפקו חילופי נקודות בשני הצדדים, אך ווינסטון וקרינגטון נתנו לאדומים יתרון מבטיח של 16, לפני שפרייז’ר צימק בשלשה משלו. הירושלמים המשיכו להפגין דומיננטיות כשגם ג’סטין סמית’ נכנס למשחק, וסגרו את הרבע על יתרון 14.

פתיחת המשחק (אורן בן חקון)

אוהדי הפועל ירושלים (אורן בן חקון)

רבע שני: 31:56 להפועל ירושלים

שלשה של פריצקי ו-4 רצופות של סמית’ נתנו לבחורים של יונתן אלון יתרון שיא של 21 בפתיחה, אונגנדה קטע את הריצה עם דאנק, אך וווינסטון, ווילי וקרינגטון המשיכו לצלוף, ונמרוד לוי עלה ל-10 נק’ עם ה-16:43. ריילי עם 3 נק’ ראשונות צימק, ביוקנן קלע פעמיים מהקו וריילי סגר ריצת 0:7 צהובה, כשלאחריה הגיעה ריצת 0:8 אדומה ויתרון של 28 נק’. הנתנייתים שוב עשו קולות של חזרה כשגרשון צלף שלשה אחרי שפרייז’ר וקורנליוס דייקו מהקו, אך מחצית חד צדדית לחלוטין הסתיימה בהפרש של 25 נקודות.

יונתן אלון (אורן בן חקון)

אנתוני לאמב זורק (אורן בן חקון)

רבע שלישי: 48:78 להפועל ירושלים

פתיחה חזקה עם נקודות בשני הצדדים הסתיימה אחרי שתי דקות עם יתרון 24 אדום, פרייז’ר צלף שלשה מנגד, אך הובר ו-ווילי קלעו 5 רצופות וקבעו 40:66 לירושלים. פרייז’ר המשיך להיות נקודת האור הצהובה עם שלשות נוספות, אך ראה את האדומים חוזרים ליתרון 25, 3 דק’ לתום הרבע ודאנק נהדר של סמית’ נעל את הרבע על הפרש אדיר של 30.

אוסטין ווילי מול ניק אונגנדה (אורן בן חקון)

רועי הובר (אורן בן חקון)

אנתוני לאמב (אורן בן חקון)