3515-3415הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
2917-3215מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2332-2915מכבי נתניה5
2216-2715מכבי חיפה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

רפאלוב ימשיך בעונה הבאה, בכר יזכה לעדיפות

קשר העבר יוביל את הצוות המקצועי בחיפה, המאמן יימדד לפי מבחן התוצאה. פודגוראנו יעמוד לדין: "סוף מרוסק ממה שקורה איתו לאחרונה, מתוסכל ממעמדו"

|
ליאור רפאלוב וברק בכר (האתר הרשמי של מכבי חיפה)
ליאור רפאלוב וברק בכר (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

ליאור רפאלוב שקיבל על עצמו תפקיד מקצועי בכיר מתחילת העונה במכבי חיפה ולא ממש הצליח בלשון המעטה להוביל את הקבוצה להישגים, ויתרה מכך נכשל בצירוף לא מעט שחקנים שלא תרמו העונה וחלקם עשויים גם שלא להמשיך, מי בינואר ומי בסיום העונה, יקבל את הקרדיט גם בעונה הבאה להיות חלק דומיננטי כאיש שמוביל את הצוות המקצועי.

לפחות כרגע נראה שברק בכר לו אין חוזה לעונה הבאה יקבל את עדיפות לעונה נוספת כמאמן הקבוצה. נכון לעכשיו במכבי חיפה מרוצים מהעבודה והשקט שבכר החזיר למועדון אחרי תקופה סוערת במיוחד. בכל מקרה, גם בכר יודע שהוא יימדד על פי מבחן התוצאה והמטרה הראשונה והעיקרית תהיה לנסות להגיע לאחד מהמקומות שמובילים לאירופה, משימה לא פשוטה כלל וכלל.

בלם מכבי חיפה שון גולדברג קיבל לאחרונה איתות ממכבי חיפה: "אתה בתוכניות שלנו לעונה הבאה". פועל יוצא מכך שהבלם הישראלי שחזר לאחרונה להציג יכולת טובה אחרי שהתאושש מפציעה ארוכה ייפגש בקרוב מאוד עם ראשי המועדון ויאריך את חוזהו בשנתיים נוספות לפחות.

שון גולדברג (עמרי שטיין)

גולדברג, שבלי קשר לכך שעבר חווה לא פשוטה במשחק מול בית"ר ירושלים כאשר נזקק בבית החולים לתפרים בשפה העליונה ובאזור הסנטר, מושך גם פציעה ובכל מקרה לא ישחק במשחק הגביע מול מכבי אחי נצרת, ובחיפה יהיה ניסיון להכשירו לקראת משחק הליגה באמצע השבוע הבא מול מ.ס אשדוד בביתה של האחרונה.

אחד השחקנים שכן יכול היה לו הזדמנות לקבל דקות משחק מול אחי נצרת וככל הנראה לא יקבל הוא סוף פודגוראנו שיעמוד מחר לדין אחרי שהושעה אתמול בגלל שלא התייצב לפי הוראה מפורשת של ברק בכר ללכת ולהודות לקהל בסיום המשחק, ובמקום זה בחר לרדת לחדר ההלבשה, שם זרק מספר מילים של תסכול לחלל האוויר, דבר שהגיע לאוזניו של בכר.

סוף פודגוראנו (עמרי שטיין)

"סוף מרוסק ממה שקורה איתו בתקופה האחרונה. זה לא פשוט לו כל מה שהוא עובר. משחקן הרכב הוא מצא את עצמו ביציע וגם כשחזר לסגל מול בית"ר לא ראה דקת משחק, ככה שאפשר להבין מאיפה נובע התסכול שלו, אבל יש הוראות ברורות שהיה צריך לעמוד בהן למרות התסכול", אמרו בקבוצה.

