כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
19805-95110מכבי ת"א
18675-8139הפועל ת"א
18734-80610הפועל העמק
16872-91010עירוני קריית אתא
16736-7479הפועל חולון
14838-8699בני הרצליה
14705-7299הפועל ירושלים
14846-82010עירוני רמת גן
14876-83810הפועל ב"ש/דימונה
13865-80710מכבי ראשל"צ
13835-76610עירוני נס ציונה
12864-79810מכבי רעננה
12823-71610הפועל גליל עליון
11858-76210אליצור נתניה

רבע 2, 05:45: בני הרצליה - הפועל חולון 31:34

ליגת ווינר סל, מחזור 1: צמוד במשחק ההשלמה. הקבוצה של יהוא אורלנד התאוששה מפתיחת משחק חלשה עם ריצת 2:12. מקריי וארצי לא נתנו למארחת לברוח

באיחור של כחודשיים וחצי, ההתמודדות שנועלת את המחזור הראשון של ליגת ווינר סל משוחקת בשעה זו באולם היובל, כשבני הרצליה מארחת את הפועל חולון למשחק השלמה מסקרן. זהו המפגש הראשון בין השתיים מאז סדרת רבע גמר הפלייאוף ביניהן אשתקד, אז ההתמודדות הלכה למשחק חמישי ומכריע בו הסגולים ניצחו את החבורה מהשרון בחוץ 81:83 ועלו לשלב הבא.

רצף הניצחונות של המארחת נעצר במוצאי שבת עם הפסד 94:86 להפועל תל אביב באולם היובל, וכעת היא תשוב הביתה בניסיון לפתח מומנטום חיובי חדש, רגע לפני שני משחקי חוץ רצופים מול אליצור נתניה והפועל באר שבע/דימונה. שחקניו של יהוא אורלנד מחזיקים במאזן 4:5 שמציב אותם במקום השישי.

מנגד, הקבוצה של דני פרנקו המשיכה ברצף הניצחונות שלה היום ראשון, לאחר שגברה על מכבי רעננה 79:90 במטרווסט. הסגולים, שמאזנם עומד כעת על 2:7, ינסו לחבר ניצחון ליגה רביעי ברציפות לראשונה מאז עונת 2022/23, אז שיחק אצלם בין היתר שון דוסון, שיפגוש אותם הערב במדי היריבה.

הרצליה ניצחה בשישה משבעת המפגשים האחרונים בין הקבוצות בעונה הסדירה, אך לפני כן החזיקה חולון ברצף של 11 ניצחונות רצופים על החבורה מהשרון בליגה.

רבע ראשון

חמישייה בני הרצליה: דשון פרנסיס, שון דוסון, שלו לוגשי, צ’ינאנו אונוואקו, אלייז’ה סטיוארט

חמישייה הפועל חולון: דרק וולטון ג’וניור, טוד ווית’רס, ניסייר ברוקס, נתנאל ארצי, ג’ורדן מקריי.

# 10:00-5:00: כבר אחרי דקה של משחק התגלתה תקלה בשעון, שגרמה לעצירת המשחק לכמעט 10 דקות. חוזרים לכדורסל, חולוניה פתחה טוב יותר את המשחק עם שלשות של ארצי ו-ווית’רס בנוסף לסל ועבירה של מקריי, האורחת ביתרון אחרי 5 דקות של משחק.

# 5:00-0:00: המארחת התעוררה בחלק השני של הרבע. ריצת 12:2 תוך שתיים וחצי דקות, מתוכן חמש נקודות של המחליף נואה קרטר, העבירה את היתרון אל הקבוצה של יהוא אורלנד. קרביץ וקררה עם נקודות קלות בצבע עשו את המשחק צמוד, והרבע נגמר ב-21:22 לבני הרצליה.

