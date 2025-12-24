יום רביעי, 24.12.2025 שעה 08:21
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
85%2928-311326דטרויט פיסטונס
65%2577-272123ניו יורק ניקס
64%2731-292325בוסטון סלטיקס
62%2761-283324פילדלפיה 76'
56%3163-320927קליבלנד קאבלירס
54%2941-295726טורונטו ראפטורס
52%3051-300425שיקגו בולס
48%2679-268423אורלנדו מג'יק
48%3232-321327אטלנטה הוקס
48%2954-296225מיאמי היט
38%3017-290626מילווקי באקס
35%3047-299726שארלוט הורנטס
33%2738-263524ברוקלין נטס
19%3100-284426אינדיאנה פייסרס
17%3012-271024וושינגטון וויזארדס
 מערב 
88%2574-289924אוקלהומה ת'אנדר
76%2918-314825דנבר נאגטס
74%2609-276623סן אנטוניו ספרס
69%2970-307626מינסוטה טימברוולבס
65%2595-279123יוסטון רוקטס
65%2702-267723לוס אנג'לס לייקרס
54%2900-298926גולדן סטייט ווריורס
54%2732-277924פיניקס סאנס
42%3031-297626ממפיס גריזליס
41%3143-305427דאלאס מאבריקס
40%3020-295325פורטלנד בלייזרס
36%3178-304425יוטה ג'אז
30%3292-309627ניו אורלינס פליקנס
27%3178-293026סקרמנטו קינגס
24%2858-274225לוס אנג'לס קליפרס

25 נקודות לאבדיה, פורטלנד הפסידה לאורלנדו

הישראלי הוסיף 8 אסיסטים ו-6 ריבאונדים, קבוצתו ביצעה קאמבק במחצית השנייה, אך הוא החטיא שלשה דרמטית לקראת הסיום בדרך ל-110:106 כואב מול המג'יק

|
דני אבדיה (רויטרס)
דני אבדיה (רויטרס)

כואב. דני אבדיה ופורטלנד ספגו הבוקר (רביעי) הפסד שני ברציפות, כשנכנעו 110:106 לאורלנדו בסיום דרמטי וירדו למאזן 18:12. הישראלי היה כהרגלו לאחרונה הבולט בקלעי קבוצתו עם 25 נקודות, כשהוסיף שונה אסיסטים ושישה ריבאונדים, אבל זה לא הספיק נגד המג’יק.

אורלנדו פתחה חזק והוליכה בבטחה במחצית הראשונה, כשהיתרון כבר טיפס ל-17 נקודות, אך פורטלנד לא נשברה. אבדיה היה אחד הסמלים של הקאמבק, הוביל ריצות, תקף את הצבע והחזיר את הטרייל בלייזרס לעניינים עד למאבק צמוד בדקות הסיום. בדקה האחרונה פורטלנד כבר הייתה לגמרי במשחק, אך החטאה של אבדיה מחוץ לקשת, בזריקה שיכולה הייתה להשוות, הכריעה את ההתמודדות. מוקדם יותר, במהלך הרבע השלישי, הישראלי אף ספג מכה לא מכוונת בפניו מפאולו באנקרו, אבל הצליח לחזור לשחק.

היכולת של אבדיה הגיעה למרות ערב קבוצתי לא פשוט מחוץ לקשת. פורטלנד התקשתה לאורך כל המשחק בקליעה לשלוש וסיימה עם 9 מ-32 בלבד, בעוד אורלנדו פתחה את המשחק חם במיוחד, בעיקר בזכות אנתוני בלאק שקלע שלוש שלשות מהירות ונתן את הטון. המג’יק אמנם לא הבריקו באחוזים בהמשך, אך היתרון המוקדם אילץ את הבלייזרס לרדוף כמעט כל הערב.

דני אבדיה קולע (רויטרס)דני אבדיה קולע (רויטרס)

מעבר לאבדיה, שיידון שארפ תרם 22 נקודות, קיילב לאב הוסיף 17 נקודות מהספסל בערב יעיל שכלל גם חיתוכים חכמים וקליעות חשובות בדקות ההכרעה, וכריס מארי קלע 13. שלישיית אבדיה, שארפ וטומאני קמארה סיפקה יחד 57 נקודות, אך באחוזים לא גבוהים במיוחד מהשדה, כשמעט מאוד נקודות הגיעו מקו העונשין. למעשה, אורלנדו עשתה עבודה מצוינת בהרחקת פורטלנד מהקו, והבלייזרס הסתפקו ב-19 זריקות עונשין בלבד, יום אחרי שקלעו 43 פעמים מהקו מול דטרויט.

דני אבדיה זורק (רויטרס)דני אבדיה זורק (רויטרס)

בצד המנצח, דזמונד ביין הוביל עם 23 נקודות ואנתוני בלאק הוסיף 22, כשהמג’יק שמרו על קור רוח ברגעים האחרונים ושיפרו את מאזנם ל-13:17. פורטלנד, מנגד, יכולה לצאת מעודדת בעיקר מהיכולת של אבדיה, שממשיך לבסס את עצמו ככוח המרכזי של הקבוצה, אך גם מתוסכלת מכך שהמאמץ והקאמבק לא תורגמו לניצחון.

