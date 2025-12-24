סן אנטוניו גברה על אוקלהומה, קופר פלאג הבריק

סן אנטוניו (7:22) - אוקלהומה (4:26) 110:130

סן אנטוניו המשיכה את התקופה המצוינת שלה עם ניצחון שביעי ברציפות, הפעם מול אוקלהומה, במשחק נוסף בין שתיים מהקבוצות הבכירות במערב. קיילדון ג’ונסון הוביל את הספרס עם 25 נקודות, סטפון קאסל הוסיף 24, ויקטור וומבניאמה חזר לפרקט לאחר שהוגדר בספק בלבד וסיים עם 12 נקודות, גם אם רצף המשחקים שלו עם לפחות חסימה אחת נעצר. עבור סן אנטוניו עצם החזרה שלו לסגל נחשבה משמעותית, במיוחד בתקופה שבה הקבוצה נמצאת במומנטום חזק.

המשחק היה צמוד לאורך זמן, עם חילופי הובלה רבים, עד שהספרס הצליחו לייצר בריחה ברבע השלישי. וומבניאמה והרוקי דילן הארפר הובילו את הדחיפה במחצית השנייה, כאשר הארפר אמנם הסתפק ב-4 נקודות, אך תרם שיאים עונתיים של 10 אסיסטים ו-5 חטיפות. מנגד, שיי גילג’ס אלכסנדר בלט בשורות אוקלהומה עם 33 נקודות, וג’יילן וויליאמס הוסיף 17, אך האלופה המכהנת התקשתה לעמוד בקצב של סן אנטוניו. שתי הקבוצות ייפגשו שוב בעוד יומיים באוקלהומה, למשחק נוסף שיסגור את סדרת המפגשים ביניהן.

ויקטור וומבניאמה (רויטרס)

דאלאס (19:12) - דנבר (8:21) 130:131

דאלאס קיבלה הופעה אדירה מקופר פלאג, שסיפק ערב כמעט מושלם עם 33 נקודות, 9 ריבאונדים ו-9 אסיסטים, לצד תרומה משמעותית גם מאנתוני דייויס, שסיים עם 31 נקודות ו-9 ריבאונדים. פלאג היה דומיננטי כבר מהרגע הראשון, קלע 14 נקודות ברבע הראשון בלבד עם 7 מ-7 מהשדה, כולל שתי שלשות, ובהמשך היה אחראי גם לרגעים המכריעים, עם שלשה רביעית במשחק ואסיסט חשוב לנאג’י מרשל בדקות הסיום. דאלאס קטעה רצף של שני הפסדים, שניהם אחרי איבוד יתרון ברבע האחרון, והשלימה ניצחון שני העונה על דנבר. אגב, פלאג, לצד לוקה דונצ’יץ’, הוא היחיד בתולדות הליגה עם משחק של 9/9/30 בגיל 19 ומטה.

בצד של הנאגטס, ג’מאל מארי הוביל עם 31 נקודות ו-14 אסיסטים, וניקולה יוקיץ’ הוסיף 29 נקודות ו-14 אסיסטים, אם כי הסתפק ב-7 ריבאונדים בלבד, הנתון הנמוך שלו העונה. טים הארדוויי ג’וניור, אקס דאלאס, תרם 23 נקודות עם 7 שלשות. דנבר, שפיגרה כבר בפער דו ספרתי מוקדם, הצליחה לחזור ואף להוביל ברבע האחרון, וגם קיבלה הזדמנות לניצחון בשנייה האחרונה, אך הזריקה המכריעה לא נכנסה. שתי הקבוצות הגיעו למשחק אחרי ערב של בק-טו-בק, והמאבק הצמוד נמשך עד לשניות האחרונות.

קופר פלאג (רויטרס)

פיניקס (13:16) - לוס אנג'לס לייקרס (9:19) 108:132

פיניקס סיפקה הופעה התקפית מרשימה, בהובלת דילון ברוקס שקלע 25 נקודות, כולל 12 ברבע השלישי שבו המשחק הוכרע למעשה. דווין בוקר הוסיף 21 נקודות לצד 11 אסיסטים, וכל חמישיית הסאנס סיימה בדו ספרתי. מארק וויליאמס תרם 18 נקודות ו-9 ריבאונדים, וקולין גילספי הוסיף 16, כשפיניקס הציגה רבע שלישי קטלני עם 45 נקודות באחוזים גבוהים במיוחד מהשדה.

הלייקרס שיחקו ללא לוקה דונצ’יץ’, שנעדר בשל חבלה ברגל, אך קיבלו בחזרה את אוסטין ריבס, שסיים עם 17 נקודות מהספסל באחוזים טובים. לברון ג’יימס הוביל את לוס אנג’לס עם 23 נקודות, אך הקבוצה התקשתה לעמוד בקצב לאחר ההפסקה ורשמה הפסד שני ברציפות. כבר במחצית פיניקס החזיקה ביתרון, ובמחצית השנייה פתחה פער משמעותי שמנע כל סיכוי לחזרה של האורחת.

לברון ג'יימס (רויטרס)

סקרמנטו (23:7) - דטרויט (6:24) 136:127

האורחת המשיכה את התקופה המרשימה שלה עם ניצחון חוץ נוסף, בהובלת קייד קנינגהאם שסיפק ערב של 23 נקודות ו-14 אסיסטים. ג’יילן דורן היה דומיננטי בצבע עם 23 נקודות ו-12 ריבאונדים, ורשם דאבל דאבל רביעי ברציפות ו-17 העונה. טוביאס האריס הוסיף 24 נקודות, אוסר תומפסון תרם 19 וישעיה סטיוארט קלע 16 מהספסל, כשהפיסטונס מנצחים בפעם התשיעית ב-11 המשחקים האחרונים וממשיכים לבסס את מעמדם בצמרת המזרח.

סקרמנטו קיבלה ערב התקפי גדול מדמאר דרוזן שקלע 37 נקודות ומראסל ווסטברוק שסיים עם 27 נקודות, אך זה לא הספיק מול העומק והפיזיות של דטרויט. ווסטברוק גם חילק 4 אסיסטים והגיע ל-10,140 בקריירה, מרחק אסיסט אחד בלבד ממג’יק ג’ונסון במקום השביעי בכל הזמנים. הפיסטונס שלטו לחלוטין בצבע עם 70 נקודות לעומת 48 בלבד של הקינגס, וברחו ליתרון דו ספרתי כבר במחצית הראשונה, יתרון שסקרמנטו לא הצליחה למחוק גם ברבע האחרון.

אייבי וסטיוארט חוגגים (רויטרס)

קליבלנד (14:17) - ניו אורלינס (23:8) 118:141

קליבלנד המשיכה להציג התקפה מרשימה עם ערב קבוצתי יוצא דופן, בהובלת דונובן מיטשל שקלע 27 נקודות, כשסם מריל הוסיף 22. הקאבלירס קיבלו תרומה רחבה במיוחד, כאשר 9 מתוך 11 שחקנים שקיבלו דקות סיימו בדו ספרתי, תופעה נדירה שהתרחשה במועדון רק פעם אחת נוספת מאז 1992. הספסל תרם לא פחות מ-57 נקודות, כשג’יילון טייסון בלט עם 18 נקודות וג’יילון טייסון נוסף הוסיף שיא עונתי של 15. ג’ארט אלן תרם 14 נקודות, כולל שלשה ראשונה שלו מאז ינואר 2023.

אצל ניו אורלינס, זאיון וויליאמסון הוביל את הקלעים עם 26 נקודות מהספסל, ודריק קווין הוסיף 21. המשחק נותר תחרותי עד אמצע הרבע השלישי, אך אז קליבלנד העלתה הילוך עם ריצה חדה, כשמיטשל קלע 13 נקודות ברבע אחד בלבד ולא החטיא אף זריקה, והקבוצה כולה הציגה אחוזים גבוהים במיוחד מהשדה. עבור הקאבלירס זה היה ערב התקפי נוסף מעל רף ה-139 נקודות, המשך ישיר ליכולת המרשימה שהציגו בתקופה האחרונה.

דונובן מיטשל (רויטרס)

מינסוטה (10:20) - ניו יורק (9:20) 104:115

מינסוטה קיבלה ערב התקפי אדיר מאנתוני אדוארדס, שקלע 38 נקודות והוביל את הטימברוולבס לניצחון יוקרתי מול ניו יורק, במשחק שבו פגש לראשונה את קארל אנתוני טאונס מאז המעבר שלו. ג’וליוס רנדל היה משמעותי בדקות ההכרעה עם 25 נקודות, מתוכן 17 ברבע האחרון, ורודי גובר תרם נוכחות מרשימה בצבע עם 11 נקודות, 16 ריבאונדים והגנה חזקה מתחת לסלים. מינסוטה המשיכה במומנטום המצוין שלה והשלימה ניצחון עשירי ב-12 המשחקים האחרונים.

בצד של הניקס, טאונס סיפק משחק שיא עונתי עם 40 נקודות לפני שיצא בעבירות בדקה האחרונה, בערב שבו נאלץ לשאת כמעט לבדו בעול ההתקפי בהיעדרו של ג’יילן ברונסון שנח בשל הקרסול. טיילר קולק, שפתח במקומו של ברונסון, רשם הופעה בולטת עם 20 נקודות, 11 ריבאונדים ו-8 אסיסטים. המשחק היה טעון רגשית, במיוחד עבור רנדל ודונטה דיווינצ’נזו, ומינסוטה ידעה להתאושש גם לאחר שאיבדה יתרון מוקדם גדול, לפני שסגרה עניין ברבע הרביעי.

ג'וש הארט ואנתוני אדוארדס (רויטרס)

אטלנטה (16:15) - שיקגו (15:14) 126:123

שיקגו המשיכה במומנטום עם קאמבק מרשים בהובלת ג’וש גידי, שסיפק טריפל דאבל של 19 נקודות, 15 אסיסטים ו-11 ריבאונדים, השביעי שלו העונה. קובי ווייט היה האיש של הרגעים הגדולים עם 24 נקודות, כולל קליעת עונשין מכריעה 1.9 שניות לסיום, כששיקגו מחקה פיגורים עמוקים שנעו בין 18 נקודות ברבע השני ל-10 נקודות פחות משש דקות לסיום. ניקולה ווצ’ביץ’ תרם 21 נקודות ו-10 ריבאונדים, ומאטאס בוזליס הוסיף 15 נקודות, בעוד זאק קולינס קלע 10 והלהיב עם דאנק אדיר ברבע האחרון.

בצד של אטלנטה, ג’יילן ג’ונסון היה קרוב לטריפל דאבל עם 24 נקודות, 10 אסיסטים ו-9 ריבאונדים, וטריי יאנג הוסיף 22 נקודות ו-15 אסיסטים. ההוקס, ששיחקו ללא דייסון דניאלס שנעדר לראשונה העונה, קיבלו סל שוויון מאוחר מניקייל אלכסנדר ווקר, אך שיקגו הגיבה בקור רוח מקו העונשין וסגרה ריצת סיום של 19:6. המשחק היה טעון גם רגשית, עם עימות קצר בין יאנג לאייו דוסונמו שהסתיים בעבירה טכנית לכל אחד.

טריי יאנג (רויטרס)

לוס אנג'לס קליפרס (21:8) - יוסטון (10:17) 108:128

הקליפרס קיבלו ערב התקפי אדיר מקוואי לנארד, שהתפוצץ עם 41 נקודות באחוזים מצוינים מהשדה, וג’יימס הארדן הוסיף 29 נקודות במשחק שבו הקליפרס רשמו ניצחון שני ברציפות רק בפעם השנייה העונה. לנארד קלע 16 מ-23 מהשדה ו-4 מ-5 לשלוש, בעוד הארדן תרם גם 12 מ-13 מקו העונשין לצד 7 מ-14 מהשדה. הקליפרס קלעו ב-54% לשלוש, כשג’ון קולינס וקובי סנדרס הוסיפו 13 נקודות כל אחד וקריס דאן תרם 11.

בצד של יוסטון, קווין דוראנט הוביל עם 22 נקודות באחוזים טובים, אלפרן שנגון רשם דאבל דאבל של 19 נקודות ו-11 ריבאונדים, ואמן תומפסון הוסיף 19. ג’בארי סמית’ ג’וניור סיים עם 16 נקודות, אך הרוקטס התקשו מחוץ לקשת וקלעו רק 30% לשלוש. הקליפרס פיגרו אחרי הרבע הראשון, אך הפכו את המומנטום ברבע השני, ירדו להפסקה ביתרון והמשיכו להגדיל פער במחצית השנייה בדרך לערב משכנע נוסף.

קוואי לנארד (רויטרס)

אינדיאנה (24:6) - מילווקי (18:12) 111:94

מילווקי רשמה ניצחון חוץ משכנע באינדיאנפוליס גם ללא יאניס אנטטוקומפו, שפספס משחק שביעי ברציפות בשל מתיחה בשוק ימין. קווין פורטר ג’וניור הוביל את הבאקס עם 24 נקודות, ריאן רולינס הוסיף 23, וקייל קוזמה תרם 15. בובי פורטיס סיים עם 14 נקודות ו-9 ריבאונדים, הכי הרבה בקבוצה, כשמילווקי קולעת ב-51% מהשדה וקטעה רצף של שלושה הפסדים. מיילס טרנר, אקס הפייסרס, סיים עם 10 נקודות ו-3 חסימות וספג שריקות בוז בכל נגיעה בכדור.

אצל אינדיאנה, טי.ג’יי. מקונל הוביל מהספסל עם 16 נקודות לאחר שחזר מפציעה קלה, פסקאל סיאקאם הוסיף 15 נקודות ו-9 ריבאונדים, אנדרו נמבהארד קלע 14 ובנדיקט מת’ורין 13. הפייסרס קלעו ב-41% מהשדה ו-8 מ-31 לשלוש, לעומת 10 מ-30 של מילווקי. המשחק נטה לכיוון הבאקס כבר במחצית הראשונה, והם ידעו להגיב לכל ניסיון קאמבק מקומי עם ריצות נקודתיות. אינדיאנה, ללא אייזיה ג’קסון שנפגע מזעזוע מוח, רשמה הפסד שישי ברציפות, בעוד ריק קרלייל נותר מרחק ניצחון אחד מהישג של 1,000 ניצחונות קריירה ב-NBA.

קייל קוזמה (רויטרס)

מיאמי (15:15) - טורונטו (13:18) 112:91

טורונטו המשיכה את העונה החיובית שלה עם הופעה משכנעת במיאמי, בהובלת סקוטי בארנס שסיפק 27 נקודות ו-8 ריבאונדים. אימנואל קוויקלי הוסיף 18 נקודות, וסנדרו מאמוקלשווילי תרם 14, בעוד ברנדון אינגרם סיים עם 12. הרפטורס, ששיחקו שוב ללא אר.ג’יי. בארט שמתאושש מנקע בברך, רשמו את ניצחונם ה-18 כבר במשחק ה-31 של העונה, הישג שאליו הגיעו רק אחרי 57 משחקים בעונה שעברה, וחגגו מאזן חיובי בחג המולד לראשונה מאז עונת 2019-20.

בצד של מיאמי, חיימה חאקז ג’וניור הוביל עם 21 נקודות בערב התקפי קשה במיוחד, שבו ההיט קלעו באחוזים נמוכים במיוחד מהשדה. נורמן פאוול קלע 17 נקודות, אנדרו וויגינס הוסיף 14, ובאם אדבאיו הסתפק ב-12 ריבאונדים ללא תרומה התקפית משמעותית. מיאמי, ששיחקה שוב ללא טיילר הירו, ניקולה יוביץ’ ופלה לארסון הפצועים, המשיכה במגמת הירידה עם הפסד תשיעי ב-11 המשחקים האחרונים, כשבריחה של טורונטו ברבע האחרון הכריעה סופית את ההתמודדות.

טורונטו חוגגת (רויטרס)

יוטה (19:10) - ממפיס (16:14) 137:128

הגריזליס קיבלו ערב התקפי יוצא דופן מסנטי אלדאמה, שקלע שיא קריירה של 37 נקודות עם 7 שלשות, והוביל את קבוצתו לניצחון חוץ ביוטה. אלדאמה הוסיף גם שיא עונתי של 7 אסיסטים, כשממפיס קלעה ב-56% מהשדה וצלפה 19 פעמים מחוץ לקשת. ג’ארן ג’קסון ג’וניור תרם 21 נקודות, ג’י ג’י ג’קסון הוסיף 18, וג’וק לנדייל סיים עם 17. קאם ספנסר רשם ערב אישי מצוין עם שיא קריירה של 13 אסיסטים לצד 11 נקודות, והגריזליס עצרו רצף של שני הפסדים.

יוטה קיבלה תרומה רחבה, בהובלת קייל פיליפובסקי שקלע 25 נקודות והוריד 13 ריבאונדים, קיונטה ג’ורג’ עם 24 נקודות וטיילור הנדריקס שקבע שיא קריירה של 21 נקודות באחוזים גבוהים מהשדה. המשחק היה תנודתי, כשהג’אז אף עלו ליתרון קצר ברבע השלישי, אך ממפיס הגיבה בריצה נוספת בהובלת אלדאמה, שקלע 16 נקודות ברבע השלישי לבדו. הגריזליס חזרו לשלוט בקצב בדקות הסיום והבטיחו את הניצחון בזכות התקפה יעילה ועומק מרשים.

ג'ארן ג'קסון ג'וניור (רויטרס)

שארלוט (20:10) - וושינגטון (23:5) 109:126

שארלוט פתחה פער ברבע האחרון בדרך לניצחון ביתי, בהובלת לאמלו בול שקלע 23 נקודות וחילק 9 אסיסטים. ברנדון מילר הוסיף 20 נקודות, בעוד מועמד לתואר רוקי השנה קון קנופל סיפק תרומה משמעותית עם 19 נקודות, כולל 5 שלשות במחצית השנייה בלבד. מוסא דיאבטה היה דומיננטי בצבע עם ערב שיא בקריירה של 18 ריבאונדים לצד 12 נקודות, ומיילס ברידג’ס היה קרוב לטריפל דאבל כשסיים עם 10 נקודות, 9 ריבאונדים ו-9 אסיסטים.

לאמלו בול (רויטרס)

המשחק היה צמוד עד הכניסה לרבע הרביעי, אז שארלוט הגבירה קצב. ריצת פתיחה של 12:4, שכללה 7 נקודות של בול, החלה את הבריחה, ושלשה של מילר מהטופ, יחד עם עוד שלוש שלשות רצופות של קנופל, נתנו להורנטס אוויר. קנופל, שבמשחק הקודם הפך לרוקי המהיר אי פעם ל-100 שלשות, החטיא פעמיים מחוץ לקשת במחצית הראשונה אך התחמם לאחר ההפסקה עם 5 מ-7 לשלוש. מנגד, בוושינגטון כריס מידלטון הוביל עם 16 נקודות, אך הקבוצה התקשתה לעמוד בקצב, וסיימה ערב שבו גם נרשמה פציעה מדאיגה לבאב קרינגטון בדקות הסיום.