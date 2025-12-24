מאמן ברוקלין: בן שרף יהיה שחקן NBA מעולה

בן שרף שב הלילה (בין שלישי לרביעי) לסגל של ברוקלין ב-NBA, היישר למשחק החוץ מול פילדלפיה, יממה בלבד אחרי שהתפוצץ בג’י ליג עם שיא קריירה של 40 נקודות במדי לונג איילנד נטס, אך לא שותף בניצחון 106:114 הגדול.

עוד לפני ההתמודדות מול הסיקסרס התייחס מאמן ברוקלין, ג’ורדי פרננדס, לרכז הישראלי בן ה-19 ולהופעה המרשימה שלו בליגת המשנה: "בן שיחק בנינוחות וכמובן קלע 40 נקודות, הוא נראה שם כמו שחקן NBA. צפינו במשחק וראינו את הביטחון שלו, גם בזריקה. אם הוא היה קצת יותר חד בסיומות ליד הטבעת, הוא היה יכול לסיים אפילו עם 50 נקודות".

פרננדס המשיך והדגיש את האופי של שרף: "בן מאוד ביקורתי כלפי עצמו, וזה חלק גדול ממה שהופך אותו לכל כך טוב. הוא יהיה שחקן NBA מצוין. שמחתי בעיקר מהניצחון של הקבוצה כולה, זו תמיד צריכה להיות המטרה המרכזית".