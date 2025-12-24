ארבעת תרגילי הבטן הכי טובים לקראת שנת 2026

אם אתם רוצים קוביות בבטן נראות לעין ובטן חזקה יותר – הסרטון האחרון של מומחה הכושר האמריקאי ג’ף קבאליר מסביר את הדרך היעילה ביותר לפתח בטן בשנת 2026 (או בכל זמן אחר כמובן), על בסיס האופן שבו שרירי הבטן אמורים לפעול מבחינה תפקודית.

לטענתו של קבאליר, רוב אימוני הבטן נכשלים כי אנשים מתמקדים ב“לעשות תרגילים” במקום לאמן את שרירי הבטן עצמם. כפיפות בטן, הרמות רגליים ופלאנקים הופכים לתנועות שמבוססות על תנופה, שמערבות את הצוואר, מכופפי הירך והגב התחתון – במקום את הליבה עצמה. לכן כל כך הרבה אנשים מאמנים בטן באופן קבוע ועדיין לא רואים תוצאות.

בסרטון הזה קבאליר יילמד אתכם איך לאמן את שרירי הבטן בצורה נכונה, באמצעות כיווצים נשלטים, התחלת תנועה נכונה ותנועה מכוונת שמכריחה את הבטן לעבוד – ולא רק להזיז את הגוף במרחב.

מה הסרטון מלמד, שלב אחרי שלב

למה רוב אימוני הבטן לא עובדים

למה ספירת חזרות פוגעת בהתפתחות הבטן

איך לבצע כפיפות בטן נכון להפעלה אמיתית של השרירים

איך לכווץ את הבטן לפני הרמת פלג הגוף העליון

איך לאמן אלכסונים בלי למהר בכפיפות צד

איך “לכוון” נכון את כיווץ שרירי הבטן

למה תרגילי בטן תחתונה לרוב נכשלים

איך לאמן בטן תחתונה באמצעות גלגול האגן – לא תנופת רגליים

איך מנוף משנה את רמת הקושי בלי לשנות טכניקה

למה הרמות רגליים ישרות מול כפופות משנות את העצימות

למה פלאנקים לרוב לא מספיק מאתגרים

איך פלאנק RKC (מכווץ באופן אקטיבי את כל שרירי הגוף) מפעיל את כל הליבה

כמה זמן באמת צריך להחזיק פלאנק

למה כוח הבטן קובע את משך ההחזקה – לא השעון

איך תזונה משפיעה על האם הקוביות נראות לעין

לא צריך לעלות יותר מזה (צילום מסך)

תרגילי הבטן שמוסברים בסרטון

טכניקה נכונה לכפיפות בטן (שליטה חוליה אחר חוליה)

כפיפות צד לאלכסונים

כיווץ אגן לבטן תחתונה (לא הרמות רגליים)

פלאנק RKC להפעלה מלאה של הליבה

למה האימונים האלו מתאימים?

אימונים בבית או בחדר כושר

מתחילים שרוצים לפתח קוביות

מתאמנים מתקדמים עם בטן “עיקשת”

פיתוח בטן תחתונה

אנשים מעל גיל 40 שזקוקים לאימון חכם יותר

כל מי שמתוסכל מאימוני בטן שלא עובדים

שימו לב – כל האמור בכתבה זו הנו להעשרה בלבד. בטרם אתם בוחרים בתוכנית אימונים או בתזונה כזו או אחרת, עליכם להיוועץ בדמות מוסמכת שתתאים את האימון שלכם למצבכם הבריאותי ולכושרכם הנוכחי.

הכותב שי לב עורך את מדור בריאות וכושר באתר ONE מאז הושק ב-2013. מאמן כדורסל בהכשרתו, מדריך חדר כושר ומאמן TRX מוסמך.

