יום שישי, 26.12.2025 שעה 09:58
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4620-5118ברצלונה1
4216-3618ריאל מדריד2
3716-3318אתלטיקו מדריד3
3515-3116ויאריאל4
3317-2217אספניול5
2819-2917בטיס6
2319-2017סלטה ויגו7
2324-1618אתלטיק בילבאו8
2220-2317אלצ'ה9
2026-2417סביליה10
2022-1317חטאפה11
1820-1717אוססונה12
1824-1917מיורקה13
1820-1417אלאבס14
1820-1317ראיו וייקאנו15
1725-2117ריאל סוסיאדד16
1626-1617ולנסיה17
1533-1517ג'ירונה18
1126-717אוביידו19
1029-1716לבאנטה20

"אני חושש שרובן נבש יעבור לריאל מדריד בחינם"

חוזהו של הקשר הפורטוגלי מסתיים ביוני הקרוב, ונראה שהוא לא ימשיך באל הילאל הסעודית. שחקן העבר של המועדון הוסיף: "הוא מבוקש גם בפרמייר ליג"

|
רובן נבש (IMAGO)
רובן נבש (IMAGO)

ריאל מדריד מחפשת קשר לעתיד. צ'אבי אלונסו ביקש את מרטין סובימנדי בקיץ האחרון, ולמרות שהמועדון אינו מתכנן חיזוק בחלון ההעברות הנוכחי, הוא עוקב אחר האפשרות הטובה ביותר לחזק את הסגל בעונה הבאה. שמות כמו אנג’לו סטילר ואדם וורטון מופיעים כמועמדים מועדפים, אך במועדון תמיד עוקבים אחרי השוק, במיוחד אחרי שחקנים שחוזיהם עומדים להסתיים.

גורמים בערב הסעודית מצביעים ישירות על שם אחד: רובן נבש. חוזהו של הקשר הפורטוגלי עם אל הילאל מסתיים בקיץ הקרוב, וכל הסימנים מעידים שהוא לא יישאר בערב הסעודית. שחקן העבר של פורטו יהיה בן 29 עם תום החוזה ומחפש הזדמנות לחזור לאירופה.

שחקן העבר של אל הילאל, אל ג'אבר, טוען כי נבש צפוי לעבור לריאל מדריד בהעברה חופשית. בדברים שאמר ל-’MBC’ ציין: "אני חושש שנבש יעבור מאל הילאל לריאל מדריד בחינם לאחר שחוזהו עם המועדון יסתיים בסוף העונה. יש מועדונים מהפרמייר ליג שרוצים להחתים את נבש, והחוזים שהם מציעים לו הם ל-3 שנים, כלומר עד גיל 31. גם ריאל מדריד מעוניינת, ואני בטוח שיש מועדונים נוספים שרוצים את נבש".

רובן נבש חוגג (IMAGO)רובן נבש חוגג (IMAGO)

לאור סירובו של השחקן לחדש את חוזהו, המועדון הסעודי מוכן, על פי הדיווחים, למכור אותו כבר בחלון ההעברות הקרוב במחיר נמוך במיוחד. גורמים בערב הסעודית טוענים כי יסכימו להצעה של בין 15 ל-20 מיליון אירו. מנצ'סטר יונייטד היא אחת הקבוצות שמגלות עניין רב במיוחד בשירותיו של הקשר הפורטוגלי.

