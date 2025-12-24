לא איפה שציפו: הדרבי החיפאי בכדורסל חוזר

הדרבי החיפאי חוזר. האדומים ירדו בעונה שעברה, כמעט בלי להלחם, עם משכורות שלא שולמו וכעת מנסים לשקם את המועדון בליגה השנייה. הירוקים, שהיו בצמרת הכדורסל בישראל רק לפני כעשור, הגיעו כבר עד הליגה השלישית וכעת מנסים רק לשרוד בלאומית. הדרבי החיפאי חוזר, אבל לא על הבמה עליה כולם רצו לראות אותו.

הערב (רביעי) ב-19:15 ייערך הדרבי החיפאי בכדורסל, לראשונה מאז עונת 2020/21. חמש שנים חיכתה העיר לדרבי בכדורסל, אבל היא לבטח לא ציפתה שהוא ייערך דווקא בליגה השנייה. היכל הספורט ברוממה, המכיל 5,000 מקומות, מהאולמות החדישים והגדולים בישראל, שאירח בעבר גמר פלייאוף, משמש היום בעצם למשחקי ליגה לאומית בלבד. אז איך הגיע הכדורסל בחיפה, ששתי הקבוצות שלו היו ממייסדות הליגה הראשונה בישראל ושבעבר היה אבן שואבת לכישרונות כמו גיא גודס, עדי גורדון, תומר שטיינהאוור, ארי רוזנברג, קורן אמישה ועוד, למצב שאין לו ולו קבוצה אחת בליגה העליונה?

הצד הירוק: מאליפות לליגה ארצית תוך קצת יותר מעשור

מכבי חיפה היא סיפור של קריסה מפוארת. המועדון שכאמור אחד המייסדים של הליגה הישראלית בכדורסל, אי אז ב-1954, שבזמן בעלותו של ג'ף רוזן (2008-2021) הגיעה שלוש פעמים לגמר פלייאוף וכמובן זכתה באליפות ב-2013, מצאה את עצמה יורדת ללאומית בעונת 2017/18. אז, עדיין עם רוזן כבעלים, עלתה מיד חזרה בשנה שאחרי, אך בסוף עונת 20/21 ירדה שוב לליגה השנייה.

רוזן עזב בסיום אותה עונה ובאותו זמן חברת נקסט אורבן, בבעלות איש העסקים יקי כוזהינוף, תמכה בקבוצה כלכלית. בנו של כוזהינוף, דנאל, שיחק אז במדי הירוקים. בקבוצה היו בטוחים ששוב שיעלו חזרה מיד, כמו שלוש שנים לפני, אך הפעם זה לא קרה. מקץ שנתיים רעות, כוזהינוף הצעיר עזב ואיתו גם אביו והחסות שנתן למועדון.

עמותת מכבי חיפה, בראשות אילן בק, ניהלה את הקבוצה בסיוע העירייה ושם הגיע המועדון לשפל חדש: תחילה החליטה העמותה, לאחר שראתה שאולם רוממה עמד ריק ברובו בשתי העונות שלפני, עקב סכסוך הגרעין הקשה של הקהל מהכדורגל, עם ההנהלה, להעביר את משחקי הבית לאולם אסי בעיר, אולם ששימש את קבוצת הנוער של המועדון ולא ממש אולם המתאים למועדון גדול, אלא יותר אולם מתנ"ס, המכיל כ-300 מקומות בלבד.

ג'ף רוזן (שחר גרוס)

ההנהלה קיוותה ששם, לפחות, יהיה אולם מלא, שייתן אוירה ביתית חמה. האוהדים אמרו שהם מתביישים במהלך, שמועדון כה מפואר משחק באולם כזה וגם לשם לא ממש הגיעו. הקבוצה התרסקה, הפסידה ללא הפסקה ובסיום אותה עונה (23/24, אם הצלחתם לעקוב), ירדה לליגה הארצית.

בעונה שעברה חזר ג'ף רוזן כספונסר, הקבוצה העמידה סגל שלארצית היה בהחלט גדול על הליגה, הביאה את שחקן העבר, עידו קוז'יקרו כמנהל מקצועי וסיימה את המחוז הצפוני במקום הראשון. בחצי גמר הפלייאוף הליגה כמובן נעצרה, בשל המלחמה עם איראן והוחלט שכל ארבע הקבוצות שהגיעו למעמד, בהן מכבי חיפה, עולות ללאומית. סביר מאוד שהירוקים היו עולים גם בצורה ספורטיבית.

אלא שפה לא תמו הצרות: העירייה, שהתחייבה לתמוך בקבוצה, חזרה בה ולא העבירה את הכספים שהייתה אמורה. מכבי חיפה הייתה צריכה לצאת לקמפיין גיוס המונים ולבקש מגבית מהאוהדים שלה, כדי להצליח להעמיד את תקציב המינימום לקבוצה בלאומית: כשלושה מיליון שקלים, כדי להצליח לפתוח את העונה. על המגרש זה לא היה נראה טוב. חיפה הפסידה את כל משחקיה, פיטרה את המאמן בני כץ ואת קוז'יקרו והביאה את מיקי גורקה. בשבוע שעבר, רגע לפני הדרבי, אחרי 11 הפסדים מתחילת העונה, הצליחה הקבוצה להשיג נצחון בכורה בליגה.

מיקי גורקה (נעם מורנו)

בכל אופן, בקבוצה טוענים שההכנה לליגה מראש הייתה לקויה, כי ללא הכסף של העירייה ועם כך שהכסף גויס מהאוהדים ממש ברגע האחרון, הקבוצה נבנתה באיחור והחלה להתכונן מאוחר.

רונן ורה, בן 52, אוהד הקבוצה מילדות ועד מומחה ירוק, אמר ל-ONE: "קשה מאוד למצוא אנשי עסקים אמידים שהם גם אוהדים של הקבוצה. גם רוזן לא היה אוהד, אלא איש עסקים שנכנס מתוך אינטרסים שלו. כל המסעות שמכבי חיפה הייתה עושה כל קיץ בארצות הברית, למשל, הכניסו גם לרוזן עצמו הרבה כסף. ברגע שנגמר האינטרס, הוא עזב. אצל כוזהינוף העניין היה כל עוד הבן שלו שיחק בקבוצה. אין כרגע מישהו שרוצה לקחת את הקבוצה, אני מצפה מהעירייה לעשות מה שצריך כדי לעזור לקבוצה".

הצד האדום: עלו בחסות הקורונה, הגיעו להישגים ואז התרסקות וחובות

בצד האדום של הכרמל השנים האחרונות היו בסך הכל טובות. המועדון, שגם הוא נוסד ב-1954, ידע שנים גדולות עד שנות השבעים וחזר לגדולתו בשנות השמונים, בהן הקבוצה השתתפה באופן כמעט קבוע במפעל האירופאי של גביע קוראץ' ז''ל, יחד עם הגעה לשלבים המאוחרים של הליגה וזקני העיר יספרו לכם גם היום על סדרת חצי הגמר של 1988/9, בה הייתה הקבוצה קרובה מאוד להדיח את מכבי ת''א.

בשנות התשעים הקבוצה עלתה וירדה מהליגה הראשונה לשנייה ובתחילת המילניום ניסתה לחזור לליגה הראשונה דרך איחודים כמו הפועל חיפה/נשר ואפילו אחד עם רמת השרון, שהייתה אז בבעלותו של מיקי ברקוביץ'. שום דבר מזה לא צלח ולא החזיק. המועדון נשר לליגה השנייה ואף השלישית, שם נבנה מחדש על ידי האוהדים.

בעונת 2019/20 הקבוצה דורגה במקום השני בליגה הלאומית, כאשר הקורונה הפסיקה את הליגה והוחלט להעלות את שתי הראשונות וכך שבו האדומים לליגה הבכירה, לראשונה מזה 16 שנים. הסך הכל של הפועל חיפה בליגת העל היה טוב בהחלט, לפחות עד העונה שעברה. הקבוצה הגיעה לבית עליון(21/22), לחצי גמר גביע המדינה (22/23), השתתפה באירופה, בליגה הבלקנית וביורופקאפ, תקעה יתד בליגה ולא פחות חשוב- ניצחה פעמיים בשני משחקי הדרבי האחרונים בליגת העל (20/21).

כל זה היה נכון, עד לעונה שעברה. רשות הדיבור לעד המומחה האדום - אייל זיו, בן 54 ואוהד הקבוצה מגיל 3: "הקבוצה עשתה דברים נהדרים בליגת העל, מאז שחזרנו. בעונה שעברה באמת עשינו דברים יפים. בעונה שעברה היה שילוב רע מאוד של כסף שהיה חסר, החלטות מקצועיות רעות, מאמנים שהתחלפו וזה נגמר רע".

אלעד חסין (רועי כפיר)

רע זה אומר ירידת ליגה שהייתה ברורה כבר בינואר. הקבוצה ניצחה ארבעה משחקים בכל העונה שעברה. כמו שאמר זיו, לא פחות משלושה מאמנים אימנו את הקבוצה, כאשר את אלעד חסין החליף רועי פרל ואז אילן עמר, שהיה העוזר של שניהם, החליף את האחרון לקראת סיום הליגה הסדירה. הדבר העגום יותר היה שהקבוצה נכנסה לחובות כספיים והמאמנים והשחקנים לא קיבלו משכורות במשך כמה חודשים. במהלך העונה חזר רון פלדהיים, המנכ"ל שעזב את התפקיד ב-2024, כדי לנסות ולעשות סדר, אבל גם הוא לא הצליח לעצור את הכאוס באותה עונה. באפריל 2025 הוגשה בקשה לבית המשפט למתן צו פירוק לעמותת הפועל חיפה ובמאי הקבוצה עמדה למכירה. פלדהיים עצמו רכש אותה והפך לבעלים.

"זה לא תמיד דבר רע לרדת ליגה", אומר זיו: "לפעמים זאת הזדמנות לבנות את עצמך מחדש ולחזור חזק יותר. זה בדיוק מה שקורה כרגע עם הפועל חיפה".

אז הפועל חיפה נבנתה מחדש בלאומית. רובן נייברגר מונה למאמן ובקבוצה אמנם קיוו להשתלב בבית העליון אף אחד במועדון לא חלם על פתיחת עונה כפי שהייתה עד כה: תשעה ניצחונות מ-12 המשחקים הראשונים, כשברוממה היא מרגישה ממש טוב ובמאזן 0:6, כשהקבוצה נראית סופר מאומנת ומשחקת כדורסל נהדר.

ראיין טוראל עם הכדור (חגי מיכאלי)

בקבוצה התחילו לחלום על חזרה לליגת העל כבר השנה: איש העסקים דניאל חזן הצטרף כמשקיע, ראיין טוראל הגיע מנהריה ובקבוצה מנסים להביא חיזוק ישראלי נוסף. דנאל כוזהינוף, אגב, משחק היום אצל האדומים.

חיפה, חיפה, עיר עם עתיד?

השאלה הגדולה היא לאן הולך העתיד של הכדורסל החיפאי? מכבי רק מנסה כרגע לא לחזור לארצית. הפועל מצליחה מעבר לציפיות שלה העונה ומשחקת לפרקים את הכדורסל היפה בליגה, אבל אף אחד לא מכוון שם לעליה כרגע.

זיו מתייחס לזה: “הפועל חיפה לא תכננה לעלות השנה, אבל עם האוכל בא התיאבון. הבאנו את ראיין טוראל והקבוצה נראית נהדר. ניצחנו באילת וניצחנו את נהריה - קבוצות עם תמיכה עירונית רחבה ותקציבים גבוהים בהרבה משלנו”.

ורה מוסיף: “קודם כל העירייה חייבת כרגע לעזור יותר לקבוצות בעיר. גם בקריית אתא ונתניה לא היו קבוצות ללא התמיכה העירונית ולא יכול להיות שבעיר גדולה ומרכזית, כמו חיפה, בה הספורט חשוב מאוד לכל האזור ולא רק לעיר, לא תהיה תמיכה חזקה ורחבה של העירייה. יש פה צמא אדיר להצליח, לא רק בכדורגל, אלא גם בכדורסל.

יש למכבי חיפה קהל גדול שרק מחכה שיתנו לו סיבה לחזור למגרש. ראינו גם בארצית מקרים שהיו 2,500 איש ביציע ברוממה וגם השנה בהרבה משחקים, כאורחים, אנחנו מביאים יותר קהל מהמארחת. בהמשך כמובן שאנחנו מקווים שיבוא אוהד הקבוצה, בעל ממון וייקח בעלות על מכבי חיפה. אבל במצב כרגע - אין עתיד. בלי תמיכה עירונית חזקה, הקבוצה לא תעלה למעלה ולא תחזור לימים הגדולים”.

קהל אוהדי מכבי חיפה, יגיעו לתמוך בקבוצת הכדורסל? (עמרי שטיין)

ומה לקראת הערב? קודם כל הדרבי החיפאי צפוי למשוך מספר צופים שלא נראה כבר שנים בליגה הלאומית, כאשר באזור 3,000 צופים צפויים להיות ברוממה. הפועל, כאמור, פייבוריטית ברורה, לאור המצב בטבלה, אבל השיפור ביכולת של הירוקים מפיח תקווה אצל אוהדיהם.

זיו אומר: "בכדורסל, בניגוד לכדורגל, רב השנים הפועל שלטה. נכון שהיו את השנים של ג'ף רוזן כשמכבי אפילו זכתה באליפות, אבל הסדר הנכון הוא שהאדום שולט. הדרבי הזה תלוי בנו והוא שלנו להפסיד או לנצח”.

ורה סיכם: "אין ספק שאנחנו אנדרדוג מובהק, אבל הקבוצה נראית טוב יותר לאחרונה. ראינו שגם בהפסדים הקשינו על קבוצות מהחלק העליון של הטבלה, כמו נהריה ורמת השרון. בסוף זה משחק אחד של 40 דקות ואני מקווה שנצא עם היד על העליונה".