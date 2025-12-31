ירון ברנס: יש סוכנים שחושבים שהם הכוכבים

שוק סוכני השחקנים מתפתח בשנים האחרונות, אך לצד העבודה הנוצצת עם הכישרונות הגדולים בהווה ובעתיד של הכדורגל, קיימת גם עבודה סיזיפית וקשה מאחורי הקלעים. אחד מהסוכנים הישראלים שהחל לטפס בכדורגל המקומי הוא ירון ברנס, שהתחיל את דרכו בתקשורת ועבר לייצוג שחקנים בישראל ובעולם.

בגיל 31 בלבד, ירון ברנס משתייך לדור הצעיר של סוכני השחקנים. בראיון מיוחד ל-ONE, הוא פותח את הדלת לעולם שמאחורי הקלעים, מהדיל הגדול באנגליה שפתח עבורו דלתות, דרך עסקאות ענק שנפלו ברגע האחרון, איומים וקרבות מאחורי הקלעים, ועד העברת שוער מהבונדסליגה השנייה לאשדוד בזמן מלחמה, הסיפור מאחורי גרגורי מורוזוב, שכמעט חתם בנס ציונה ולבסוף הגיע לבית”ר ירושלים, הדרך שבה בלם מבני סכנין מוצא את עצמו משחק ביפן, וההתמודדות עם עבודה בתקופת הקורונה והמלחמה.

ירון, איך בכלל נכנסת לעולם סוכנות השחקנים?

"מגיל קטן אני בכדורגל. הייתי ילד שאוהב לשחק כדורגל עם חלום, שיחקתי בחו”ל בוויאריאל, התרשמויות בטוטנהאם ובפנאתינייקוס בגיל 14 ושם, לראשונה, ראיתי מה זה סוכן ברמה הגבוהה כשפיני זהבי עזר לי. איך מדברים אליו, איך מכבדים אותו. זה הדליק אותי. אחר כך, כשעבדתי בתקשורת, עזרתי לשחקנים שהיו חברים שלי. המלצתי למאמנים שאני מכיר, ובאיזשהו שלב שמעתי שוב ושוב: 'אתה יותר טוב מהסוכן שלי'. אז הבנתי שיש לי חור להיכנס ממנו – להישאר בכדורגל שאני אוהב ולהתפרנס מזה. השתמשתי בקשרים מהתקשורת ומהשחקנים, והתחלתי”.

ירון ברנס (שחר גרוס)

אתה זוכר את העסקה הראשונה? מתי הבנת שזה באמת התחום שלך?

“רציתי להתחיל ישר הכי גבוה שיש. עשיתי שיחות, שלחתי מיילים, נפגשתי עם כל מי שאפשר כמו עיתונאים בעולם, מאמנים ושחקנים. הגעתי להמון סוכנים בחו”ל, והם כיבדו את המקצועיות שלי. כמה מהם אמרו שאני מזכיר להם את עצמם בתחילת הדרך. התחלתי בתיווכים בליגות בכירות: ספרד, צרפת, אנגליה. היו עסקאות ענק שכמעט נסגרו כמו וויליאם קראבליו מבטיס למונאקו, מנפרד אוגלד לג’ירונה. בסוף, השתלבתי בעסקה גדולה של שחקן צעיר מפרטיזן למנצ’סטר סיטי בין שני סוכני על. היום אני לא מבין איך זה קרה. למדתי משהו חשוב, בכל עסקה אתה צריך גם קצת אלוהים. ואז הגיעה הקורונה. התקציבים נעצרו, אי אפשר היה להתפרנס. זה גרם לי להסתכל על השוק הישראלי ולהתחיל לייצג ישראלים ולהביא זרים”.

בתור סוכן, כמה הקורונה השפיעה?

“הקורונה הייתה תקופה הזויה, והיא זו שגרמה לי להיכנס לשוק הישראלי. כסוכן שעבד אז בעיקר בתיווכים מעבר לים, שמעתי מכל השותפים שלי בחו”ל: 'אין כסף, רק העברות חופשיות'. סגרו את הברז בטופ של הכדורגל. במקרה אחר, גבי קיקי, בלם שכבר היה סגור במכבי פתח תקווה, לא חתם בסופו של דבר בגלל חיסון. שחקן לא חותם בגלל חיסון – זה הזוי. זו הייתה תקופה שחייבה התאמות והובילה אותי להתמקד יותר בעבודה ישירה עם שחקנים שתחת חסותי ואני מייצג”.

ירון ברנס (שחר גרוס)

מה שונה בעבודה שלך מסוכנים אחרים?

“אני רואה את העבודה כשליחות. מישהו שלא קשור לתחום אמר לי: 'אולי אתה מגשים חלומות'. זה נשאר בי. היחס האישי הוא הכל. אני הולך לדרך רק עם שחקנים שאני רואה איתם דרך קדימה, ואם יש שני מועמדים אני אלך על מי שיש לי איתו חיבור גם אם מקצועית הוא מעט פחות טוב. השחקנים מדברים איתי כמו חבר. על קשיים, על זוגיות, על תקופות לא פשוטות. לפעמים אני לוקח שחקן לארוחה כדי להוציא אותו מהבאסה, אפילו הזמנתי על חשבוני שחקן שלי לנופש בחו”ל עם אשתו כי ידעתי שהוא צריך את זה. ובעיקר אני תמיד בצד של השחקן, לא בצד של הקבוצה. לצערי, הרבה סוכנים 'עובדים' אצל הקבוצות. בחדרי הלבשה הכל עובר מפה לאוזן ואם הגנתי על שחקן, זה חוזר אליי. בנוסף, העבר שלי בתקשורת נותן לי יתרון: לדעת מתי לדחוף, מתי להגן, ומתי לירות את הכדור היחיד שיש מול עיתונאי. סוכן שלא יודע לעבוד עם התקשורת בבעיה, במיוחד בישראל”.

ירון ברנס (שחר גרוס)

איך זה להיות סוכן בתקופת מלחמה?

“סיוט. חלק גדול מהעבודה שלי הוא להביא זרים לישראל, ובשנתיים האחרונות 90% מהשחקנים סירבו אפילו לפני שראו הצעה רק כי שמעו את המילה 'ישראל'. יש סיטואציות מטורפות שבהן קבוצה מציעה פי 2-3 מהשכר של השחקן והוא עדיין אומר לא. דוגמה שפורסמה: מכבי נתניה הציעה לנעים מוחמד (שבדיה) פי 3 מהשכר שלו ועוד 200,000 אירו העברה, למרות שהוא מסיים חוזה בקיץ והוא סירב. זו עסקה שיכולה להרים את השחקן מבחינה כלכלית ומקצועית. זה פוגע גם ביכולת להוציא שחקנים ישראלים החוצה וגם יוצר מצבים שבהם אנשים לא רוצים לעשות איתך עסקים כמו שקרה לי בדובאי”.

מה קרה לך בדובאי?

“קישרו אותי לשייח בכיר, והתחלנו שיתוף פעולה. היה שחקן שאמור היה לחתום בינואר, אך לאחר ה-7 באוקטובר הם פשוט נעלמו. בהתחלה חשבתי שהם עסוקים, אך לבסוף הבנתי שזה קשור למצב. רמזו לי בעדינות”.

איך שורדים בעולם מלא אגו וכסף?

“אני משתדל להישאר בלי אגו. יש סוכנים שחושבים שהם הכוכבים, אבל אנחנו לא הכוכבים, השחקנים הם המרכז. לכן נמנעתי מראיונות עד היום. סוכנים בכירים שלחו לי הודעות שאני מדבר עם שחקנים שלהם, ואחרים ניסו להוריד אותי מעסקאות, וחלק אפילו איימו. זה לא מזיז לי. לא גדלנו בשווייץ”.

ירון ברנס (שחר גרוס)

היו איומים? יכול לתת דוגמה?

“היו כאלה שדיברו לא יפה, והיו כאלה ששיגרו אנשים שידברו בשמם. אני לא מפחד מאף אחד. אם אתה מאיים, זה רק מראה שאתה מפחד ממני. מבחינתי זו הוכחה שאני בדרך הנכונה למעלה”.

תספר לי על חסן חילו, איך קורה ששחקן מסכנין מגיע ליפן? בדרך כלל זה קורה מהקבוצות הגדולות פה כמו נטע לביא או דין דוד.

“קיבלתי בקשה מיפן לבלם גבוה ואגרסיבי, וידעתי שחסן מתאים. האמנתי בו. סוכן אחר לא היה מציע אותו בכלל. בהתחלה לא רצו לשמוע עליו, אבל ישבתי עליהם עד שהסכימו שהמנהל המקצועי יראה אותו. אנשים חייבים להבין שבחו"ל מסתכלים על הדברים אחרת: אתם רואים בלם מבני סכנין והם רואים בלם מליגה טובה עם נתונים טובים שמשתלם כלכלית להחתים.

חסן חילו (חג'אג' רחאל)

“בינואר הם כבר רצו שיחתום, אבל סכנין סירבה. בקיץ זה נפתח מחדש, הם רצו קודם את נמניה סטואיץ' שעבר בסוף למכבי ת"א, ולכן חסן הפך לאופציה הראשונה. נלחמתי עד שהעסקה קרתה. הוא הגשים את החלום וזכה גם לתרומה כלכלית נאה. חשוב לי להעביר מסר לאותם שחקנים שעדיין לא עשו את הקפיצה לקבוצה גדולה, תאמינו בעצמכם ותיקחו סוכן שאתם סומכים עליו שידחוף אתכם ולא יסתכל עליכם כעוד אחד כי הכל אפשרי”.

בעולם הזה של הסוכנים יש הרבה עסקאות שנופלות כל הזמן. אתה יכול לתת דוגמה?

“רותם חטואל להיידוק ספליט. הוא היה השחקן הכי חם בליגה, 14 שערים עד ינואר ומספרים באירופה. היידוק ביקשה קיצוני עם מספרים ושלחתי אותם אליו. תנאי השכר לא היו בעיה. אבל באר שבע הייתה במאבק אליפות ולא הייתה מוכנה למכור. ידעתי שהיידוק הייתה נותנת מיליון אירו ואחוזים עתידיים. בסוף זה לא קרה. היום הוא כבר עבר בלאומית ומשם להפועל חיפה. זה רק מוכיח שבכדורגל אם לא מכים בברזל כשהוא חם, הכל יכול להתהפך”.

רותם חטואל חוגג (עמרי שטיין)

לא מעט קבוצות בליגה, בעיקר הגדולות, מנסות לצרף שחקנים יהודים כדי לאזרח ובכך משתדרגים מקצועית. אחד השחקנים שאתה מייצג הוא שחקנה היהודי של בית"ר ירושלים, גרגורי מורוזוב. איך גילית שהוא יהודי?

“מנהל מקצועי באירופה התקשר אליי ואמר: 'הציעו לנו שחקן ישראלי, אולי הוא יעניין אותך'. חשבתי שמדובר בשחקן מליגת העל ואז הוא שלח לי את מורוזוב. ראיתי אותו וידעתי שיש כאן מציאה. הצעתי אותו לרוב קבוצות הליגה. הוא כמעט חתם בנס ציונה, אבל הם ביקשו שאני אמצא לו דירה (על חשבונם) וזה היה הזוי. גם בהפועל ת"א כמעט נחתם אבל אנטואן קונטה לא רצה לעזוב. בבית"ר זה קרה כי הם נתקעו ואני דחפתי אותם לקחת אותו כי האמנתי בשחקן. הוא זכה איתם בגביע, האריך חוזה לשלוש שנים, אפילו רצו לזמן לנבחרת אבל הוא צריך חמש שנים בארץ. ולחשוב שהוא היה רחוק צעד מלהיות בנס ציונה ולרדת ליגה. כדורגל משוגע”.

איך אתה מאתר יהודים וזרים חדשים?

“יש לי איש צוות שכל תפקידו הוא לאתר יהודים בעולם וזה נכס גדול בגלל המחסור בשחקנים ישראלים. מאתרים לפי שמות, קהילות יהודיות וקשרים שונים. דרך גרגורי למשל הגעתי לדניל לסובוי, שאמרתי עליו למכבי ת"א והוא בסוף הלך למכבי חיפה. יש לי גם מחלקה שאחראית על אפריקה והסקאוט שלי רון דוד אחראי עליה. לאחרונה הוא חזר ממשימה לצפות בשחקנים בניגריה. בנוסף אני עובד עם נאור פינטו, אחד הסקאוטים המוכשרים בארץ, שעזר לי להביא את עמנואל אפייה לקריית ים, את קווין סוני לסכנין ועוד. בלעדיהם אני ללא ספק פחות טוב”.

אחד השוערים הטובים בליגה הוא קארול נימצ’יסקי, ששבר בצורת ארוכה ללא שוערים זרים איכותיים. איך שוער מהבונדסליגה 2 הגיע לאשדוד בזמן מלחמה?

“גם פה מגיע קרדיט לנאור. הכרנו את קארול כבר שנים. בעבר אליניב ברדה והפועל ב”ש רצו אותו, אבל הוא העדיף גרמניה. שם הבטיחו לו להיות שוער ראשון וזה לא קרה, קצת כמו מה שקרה לדניאל פרץ. בינואר אשדוד חיפשה שוער. ראיתי שקארול לא משחק ודיברתי איתו. היה חיבור מדהים מהשיחה הראשונה. עשינו השאלה עד סוף העונה, ומשם זה התגלגל. בקיץ ג’קי כבר הבין מה יש לו ביד וקנה אותו. לדעתי, אם הוא לא היה מגיע לאשדוד, והפועל ת”א לא הייתה הולכת על שוער ישראלי – הוא היה שם”.

קרול נימצ'יסקי (עמרי שטיין)

אלן אוז’בולט מככב ביוון. יש סיכוי שהוא יחזור לישראל?

“אלן היה הזר הראשון שהבאתי. אלישע לוי ביקש חלוץ שבא מהקווים, וידעתי שאלן מתאים בגלל התנועה שלו בלי כדור, למרות שלא שיחק ככה קודם. הוא סיים עם 14 שערים בכל המסגרות. בקיץ הוא רצה קבוצה עם תנאים טובים יותר. הפועל חיפה הציעה כסף גדול, אבל התנאים המקצועיים לא התאימו לו. זה משהו שמטריף אותי. מועדונים דורשים תוצאות אבל מזלזלים בדברים הבסיסיים: אוכל אחרי משחק, טיפול מקצועי, החלמה. בהפועל ת”א הוא דווקא נהנה מאוד ורצה להישאר שנים, אבל ירידת הליגה שינתה הכל”.

גם עם עדן בן בסט עבדת והייתה בעיה בהפועל חיפה, מה קרה שם?

“עדן רצה לשבור את שיא הכיבושים ולסגור חוזה חדש. הוא הסכים לקצץ מעל 60%, כשהגיע לחתום כל מה שסוכם בנטו הפך לברוטו. בהתחלה חשבתי שאולי אני טועה, אבל אז שמעתי שזה לא מקרה חד פעמי. זה לא מכבד, בטח לא סמל כמוהו. לצערי, זאת תרבות הספורט פה. כבר אין סמלים, יש רק מספרים”.

אתה חושב שיש יחס שלילי לגבי זרים בכדורגל הישראלי?

“אוהדים ומועדונים חושבים ששחקנים הם דמויות במשחק מחשב. מביאים, זורקים, ממשיכים. אבל זר שמגיע לפה מגיע למדינה זרה, שפה זרה, לפעמים עם משפחה. תחשוב שאתה מתחיל עבודה חדשה בספרד ואחרי שבוע מקללים אותך וצורחים עליך, האם תראה מה שאתה שווה? בעולם יש תפקיד לבן אדם שמטרתו לדאוג לזרים, זה כל מה שהוא עושה. בישראל? לפעמים אני זה שמוצא להם דירה ביד 2, מדבר עם בעלי בתים ולוקח שחקן לסיור בדירה. אי אפשר לדרוש תוצאות כשהבסיס לא קיים. רוצים מונדיאל? תתחילו מזה”.

גיא חדידה, איך שחקן בגילו עובר מריינה לטבריה ב-400 אלף ש”ח דמי העברה וחוזה ל-3 שנים?

"גיא שחקן מצוין, לא נופל משום קשר אחר בליגה, אבל לפעמים מיתוג זה הכל. אלירן חודדה והאנשים בטבריה חכמים, הם הבינו שאין הרבה ישראלים איכותיים בשוק ושווה להשקיע ולפרוס את ההשקעה לכמה שנים. המהלך גם העביר מסר: 'אנחנו לא טבריה הקטנה, אנחנו מועדון לגיטימי בליגת העל'. מעבר ליכולות שלו על המגרש, מי שמכיר את גיא יודע שהוא שדרוג אדיר גם לחדר ההלבשה וזה לא פחות חשוב. אגב, לא הרבה יודעים, אבל כבר בינואר שעבר הוא כמעט עבר לחו”ל”.

גיא חדידה בועט (עמרי שטיין)

לאן הוא כמעט עבר בינואר?

“הייתה הצעה מסין. המאמן והמנהל המקצועי מאוד רצו אותו, והייתי בטוח שזה קורה. אפילו כמעט ביקשתי ממנו להתחיל לארוז. אבל ברגע האחרון הבעלים עצר את זה. למה? אולי כי הוא ישראלי, אולי כי העדיפו שחקן אחר. אין לדעת. בסוף הכל לטובה”.

מי מהשחקנים שלך כדאי לשים עליהם עין בליגת העל או אפילו בלאומית?

“מי שעשה קפיצה אדירה השנה הוא שי בן דוד. שמעתי את שי ברדה אומר אצלכם שהוא צריך להיות מוזמן לנבחרת, ואני חושב שזה אומר הכל. יש גם את קאוון, הבלם הברזילאי שלי בעכו, ועמנואל אפיה החלוץ של קריית ים - שניהם שווים ליגת העל בעונה הבאה. כדאי לעקוב”.

ירון ברנס (שחר גרוס)

יש לך מקרה שדווקא אתה האמנת בשחקן והקבוצה לא?

"אלפא קונטה. דוגמה מושלמת לחשיבות של התאמה למועדון. בעכו לא רצו אותו, באום אל פאחם הלחץ גמר אותו, בראשל”צ הוא התחיל טוב ונעלם. ידעתי שהוא חייב לצאת מישראל ולעבור לסביבה שתתאים לו. הצעתי אותו ללוקומוטיב פלובדיב הבולגרית, מועדון שמפתח שחקנים ונותן שקט. המאמן לקח אותו לשיחה ואמר לו: 'לא אשגע אותך, יש לך חופש בהתקפה'. הוא התפוצץ. בעונה שאחרי, בינואר, מכרתי אותו לנפצ’י באקו ב-400 אלף אירו ובשכר פי 10 ממה שהיה לו שנה לפני כן בראשל”צ. זה מראה מה שינוי סביבה יכול לעשות. זה גם מתקשר למקרה הפוך, קליי של הפועל פ”ת, שדווקא בישראל פרץ”.

ספר לנו על המקרה של קליי.

“קליי התחיל מלמטה. הוא שיחק בליגות נמוכות ואפילו ירד ליגה בקפריסין כשחקן מחליף של יאיר קסטרו, שלא הצליח בלאומית. בקיץ הבנתי שהוא חייב לעזוב את כפר שלם, אבל היו דמי העברה והוא כבר לא צעיר, מה שהפך את העניין למורכב. ניסיתי בכמה קבוצות וראיתי שהפועל פ"ת הכי מתעניינת. ידעתי שזה יתאים לו - מועדון טוב, קהל, ובעיקר המאמן עומר פרץ, שלדעתי הוא כבר עכשיו אחד מהטובים בארץ ויכול להיות הכי טוב.

קליי מאושר (ראובן שוורץ)

“בהתחלה היו פערים כספיים בדמי העברה וגם אחוזים שהיו מגיעים לשחקן. בשלב מסוים הסברתי לקליי שהוא צריך לוותר על האחוזים, וזה לא פשוט לשחקן שמרוויח מעט. אבל ידעתי שאם הוא יוותר, זה יהיה האות לכפר שלם למכור, וזה גם יראה להפועל פ"ת שהוא באמת רוצה להגיע. בסוף הוא השתכנע לוותר, וזה מה שאפשר את העסקה. אני שמח מאוד שזה קרה. הוא היה חייב את זה לקריירה שלו”.

לסיום, מה המטרות שלך להמשך?

“אני לא העניין. אני מקווה שהראיון הזה ייתן השראה למי שחולם - לסוכן צעיר, לילד מכל מקום בעולם שרוצה להיות שחקן, ולכל מי שכותב לי ואני משתדל לענות. שם המשחק הוא תנועה. קיבלת מכה? תמשיך. הצלחת? תמשיך. לא לשבת ולחכות. ליצור, לטוס, להיפגש עם אנשים, לעבוד. כשאתה עושה את המקסימום שלך באמת, אלוהים פותח דלתות. אני בן 31, ואני רואה שכל הסוכנים האחרים גדולים ממני בעשור ולפעמים ביובל ולא עשו את מה שאני עושה בגילי. כך שאין לי מושג איפה אהיה בעוד 10 שנים, אבל מה שאני כן יודע הוא שהכול אפשרי. תחלמו בגדול, תזכרו שאף אחד לא יותר טוב מכם, והדברים הכי גדולים נמצאים מאחורי הדלתות שהכי מפחיד לפתוח”.