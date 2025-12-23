יום שלישי, 23.12.2025 שעה 23:39
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
3910-3117ארסנל1
3716-4117מנצ'סטר סיטי2
3618-2717אסטון וילה3
2917-2917צ'לסי4
2925-2817ליברפול5
2717-1917סנדרלנד6
2628-3117מנצ'סטר יונייטד7
2619-2117קריסטל פאלאס8
2423-2517ברייטון9
2420-1817אברטון10
2322-2317ניוקאסל11
2325-2417ברנטפורד12
2326-2417פולהאם13
2223-2617טוטנהאם14
2229-2617בורנמות'15
1931-2417לידס16
1826-1717נוטינגהאם פורסט17
1335-1917ווסטהאם18
1134-1917ברנלי19
237-917וולבס20

הכתבים מיישרים קו: סמניו בחר במנצ'סטר סיטי

לאחר ימים עם ספקולציות רבות, במחנה של כוכב בורנמות' בדרך לקבוצה של פפ כשהדברים צפויים להיסגר בימים הקרובים. הקשר הודיע ליונייטד על בחירתו

|
אנטואן סמניו (IMAGO)
אנטואן סמניו (IMAGO)

אין ספק כי השם החם ביותר בחלון ההעברות של ינואר בפרמייר ליג הוא אנטואן סמניו. הכוכב של בורנמות’ שהתפוצץ בפתיחת העונה עם 8 שערים ו-3 בישולים מחזיק בסעיף שחרור המוערך ב-65 מיליון ליש”ט בינואר, וכל הגדולות אחריו.

תחילה היה נראה כי ליברפול הכי רצינית וגם טוטנהאם הוזכרה, אך המרסיסיידרס לא פנו לשחקן בתקופה האחרונה. לאחר שצ’לסי בדקה את הנושא ו-ויתרה, שתי המועמדות העיקריות נותרו הקבוצות ממנצ’סטר, סיטי ויונייטד.

לאחר ספקולציות רבות בנושא נראה כי כל הכתבים באנגליה מיישרים קו: סמניו בחר במנצ’סטר סיטי. התנאים עוד לא נסגרו אך זה צפוי לקרות בימים הקרובים לקראת פתיחת החלון בינואר, כשסעיף השחרור יהיה רלוונטי עד ה-10.1.

אנטוני סמניו חוגג (IMAGO)אנטוני סמניו חוגג (IMAGO)

מנצ’סטר יונייטד עודכנה בנוגע לרצונו של השחקן, כשהם צפויים לרדת מהעניין בגלל הרצון של המועדון להביא רק שחקנים שנחושים להצטרף. לפי הדיווחים מלכתחילה במועדון העדיפו לבצע את המהלך עליו בקיץ, אך נגררו לסיטואציה כתוצאה מהדחיפה של היריבות.

הכתבים הבכירים באנגליה טוענים כי האמונה בפרויקט של מנצ’סטר סיטי והרצון לזכות בתארים ולשחק בקביעות בליגת האלופות היו הגורמים המכריעים. למרות זאת חשוב לציין כי אין סיכום רשמי נכון לרגע זה בין הצדדים.

אנטואן סמניו, גנאי בן 25, נמצא על הרדאר של הקבוצות הבכירות באירופה עוד מלפני העונה הנוכחית. ההתפוצצות שלו בפתיחת העונה בפרמייר ליג, יחד עם סעיף השחרור הריאלי, הפכו אותו למטרה העיקרית ועסקה להעברתו נראית בלתי נמנעת.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןערן זהבי מבקר בבית של מאור בוזגלו
מישהו מתרגש: זהבי מבקר את בוזגלו בביתנגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקוםנגןלאמין ימאל פתח יוטיוב ושיתף סרטון מהבית
לאמין ימאל פתח יוטיוב ושיתף סרטון מהביתנגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */