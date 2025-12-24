קימיך החדש? "השחקן הכי מהיר שראיתי בחיים"

21 בדצמבר 2025 יהיה תאריך שדייויד מייקל סנטוס דייבר לעולם לא ישכח. במשחק נטול דרמה מיוחדת, שבו באיירן מינכן דרסה את היידנהיים (0:4) ושמרה על יתרונה בפסגת הבונדסליגה, הקשר הפורטוגלי המבטיח עשה את צעדו הראשון בכדורגל המקצועני, הראשון מתוך רבים בקריירה שנראית ככזו שמכוונת גבוה.

בדקה ה-72 קיבל דייבר סוף סוף את ההזדמנות לעלות למגרש, כשהחליף את רפאל גריירו. הוא לא שהה זמן רב על הדשא, וגם קשה להסיק מסקנות כשהמשחק כבר הוכרע בשלב הזה, אך ניתן היה לראות כמה נגיעות שממחישות את מה שמאפיין את סגנון המשחק שלו: מגע טוב בכדור, קריאת משחק, ראיית משחק ומסירה מדויקת. בגרמניה רבים משווים אותו לג’ושוע קימיך, אם כי סיפורו של הפורטוגלי שונה למדי מזה של הגרמני בשלב הזה.

דייויד דייבר הצטרף לבאיירן מינכן מ-TSV מילברטשופן בשנת 2016. כבר בתחילת דרכו הפגין סימנים לעתיד מבטיח, הוא ערך הופעת בכורה בקבוצת עד גיל 17 של באיירן בעונת 2022/23, ולא לקח לו זמן רב להפוך לשחקן הרכב קבוע. ההתקדמות הובילה אותו לקבוצת עד גיל 19, אך פציעה קטעה בבת אחת את הרצף. הוא חזר, התאושש בזמן לשלושת המשחקים האחרונים של העונה ופתח בהרכב בכולם. האמון שמגלה המועדון בקשר הצעיר אינו מקרי.

דייויד מייקל סנטוס דייבר (IMAGO)

למרות שחי את מרבית חייו בגרמניה, דייבר בחר כבר מההתחלה לייצג את פורטוגל בנבחרות הצעירות. לזכותו כבר עד 20 הופעות בין-לאומיות במדי הנבחרת, והוא אף שיחק ב-5 משחקים ביורו עד גיל 17, שם פורטוגל הפסידה בגמר לאיטליה.

בגרמניה, מעבר להשוואות לקימיך, לא מעט גורמים שיבחו את הקשר על יכולותיו. וכאשר המחמאות מגיעות מדמות אגדית כמו תומאס מולר, זהו סימן מובהק לכך שבאיירן מחזיקה בידיה יהלום אמיתי. "זה השחקן הכי מהיר שראיתי בחיים", הודה לאחרונה השחקן הגרמני, בדברים שצוטטו בעיתון הפורטוגלי ‘A Bola’.

השתלבותו בקבוצה הבוגרת, למרות הכישרון הרב, נעשית במתינות. וינסנט קומפני אינו רוצה להעמיס מוקדם מדי על היהלום בן ה-18. העונה שיחק דייבר ב-6 משחקים בליגת הנוער של באיירן, והיכולת הטובה שהציג שם זיכתה אותו בהופעת בכורה בקבוצה הראשונה, כמתנה מוקדמת מהמאמן שלו לקראת חג המולד.