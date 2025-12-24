יום רביעי, 24.12.2025 שעה 14:32
כדורגל עולמי  >> ליגה גרמנית
ליגה גרמנית 25-26
4111-5515באיירן מינכן1
3212-2615בורוסיה דורטמונד2
2920-3315באייר לברקוזן3
2919-3015לייפציג4
2720-2915הופנהיים5
2622-2515שטוטגרט6
2530-3015איינטרכט פרנקפורט7
2123-2015אוניון ברלין8
2026-2515פרייבורג9
1728-1815ורדר ברמן10
1624-2215פ.צ. קלן11
1624-1815בורוסיה מנשנגלדבאך12
1625-1615המבורג13
1528-2315וולפסבורג14
1428-1715אוגסבורג15
1226-1315סט. פאולי16
1134-1315היידנהיים17
826-1315מיינץ18

קימיך החדש? "השחקן הכי מהיר שראיתי בחיים"

עתיד מבטיח: הקשר הפורטוגלי הצעיר דייויד מייקל סנטוס דייבר ערך הופעת בכורה בבאיירן מינכן לאחר שעבר בכל מחלקות הנוער של המועדון והרשים את מולר

|
דייויד מייקל סנטוס דייבר (IMAGO)
דייויד מייקל סנטוס דייבר (IMAGO)

21 בדצמבר 2025 יהיה תאריך שדייויד מייקל סנטוס דייבר לעולם לא ישכח. במשחק נטול דרמה מיוחדת, שבו באיירן מינכן דרסה את היידנהיים (0:4) ושמרה על יתרונה בפסגת הבונדסליגה, הקשר הפורטוגלי המבטיח עשה את צעדו הראשון בכדורגל המקצועני, הראשון מתוך רבים בקריירה שנראית ככזו שמכוונת גבוה.

בדקה ה-72 קיבל דייבר סוף סוף את ההזדמנות לעלות למגרש, כשהחליף את רפאל גריירו. הוא לא שהה זמן רב על הדשא, וגם קשה להסיק מסקנות כשהמשחק כבר הוכרע בשלב הזה, אך ניתן היה לראות כמה נגיעות שממחישות את מה שמאפיין את סגנון המשחק שלו: מגע טוב בכדור, קריאת משחק, ראיית משחק ומסירה מדויקת. בגרמניה רבים משווים אותו לג’ושוע קימיך, אם כי סיפורו של הפורטוגלי שונה למדי מזה של הגרמני בשלב הזה.

דייויד דייבר הצטרף לבאיירן מינכן מ-TSV מילברטשופן בשנת 2016. כבר בתחילת דרכו הפגין סימנים לעתיד מבטיח, הוא ערך הופעת בכורה בקבוצת עד גיל 17 של באיירן בעונת 2022/23, ולא לקח לו זמן רב להפוך לשחקן הרכב קבוע. ההתקדמות הובילה אותו לקבוצת עד גיל 19, אך פציעה קטעה בבת אחת את הרצף. הוא חזר, התאושש בזמן לשלושת המשחקים האחרונים של העונה ופתח בהרכב בכולם. האמון שמגלה המועדון בקשר הצעיר אינו מקרי.

דייויד מייקל סנטוס דייבר (IMAGO)דייויד מייקל סנטוס דייבר (IMAGO)

למרות שחי את מרבית חייו בגרמניה, דייבר בחר כבר מההתחלה לייצג את פורטוגל בנבחרות הצעירות. לזכותו כבר עד 20 הופעות בין-לאומיות במדי הנבחרת, והוא אף שיחק ב-5 משחקים ביורו עד גיל 17, שם פורטוגל הפסידה בגמר לאיטליה.

בגרמניה, מעבר להשוואות לקימיך, לא מעט גורמים שיבחו את הקשר על יכולותיו. וכאשר המחמאות מגיעות מדמות אגדית כמו תומאס מולר, זהו סימן מובהק לכך שבאיירן מחזיקה בידיה יהלום אמיתי. "זה השחקן הכי מהיר שראיתי בחיים", הודה לאחרונה השחקן הגרמני, בדברים שצוטטו בעיתון הפורטוגלי ‘A Bola’.

השתלבותו בקבוצה הבוגרת, למרות הכישרון הרב, נעשית במתינות. וינסנט קומפני אינו רוצה להעמיס מוקדם מדי על היהלום בן ה-18. העונה שיחק דייבר ב-6 משחקים בליגת הנוער של באיירן, והיכולת הטובה שהציג שם זיכתה אותו בהופעת בכורה בקבוצה הראשונה, כמתנה מוקדמת מהמאמן שלו לקראת חג המולד.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקוםנגןערן זהבי מבקר בבית של מאור בוזגלו
מישהו מתרגש: זהבי מבקר את בוזגלו בביתנגןלאמין ימאל פתח יוטיוב ושיתף סרטון מהבית
לאמין ימאל פתח יוטיוב ושיתף סרטון מהביתנגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */