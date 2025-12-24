כדורגלן נהרג לאחר שנפל מרכבל בגובה 70 מטר

עולם הכדורגל באבל. הכדורגלן הגרמני סבסטיאן הרטנר (לאונברג, 1991) הלך לעולמו בגיל 34 לאחר שנפל מרכבל. הבלם והצד שמאל של ETSV המבורג, מהליגה החמישית, גלש בסקי באתר סאבין קוק שבצפון מונטנגרו, כאשר נפל אל מותו מגובה של כ-70 מטר.

לפי "בילד", אחד המושבים התנתק מהכבל ונפל לעבר הצד שבו ישב הרטנר, שחקן עבר של נבחרת גרמניה עד גיל 19. אשתו נפצעה גם היא באורח קשה: היא נלכדה בכיסא וסבלה משבר ברגל.

"בצער עמוק אנו נאלצים להודיע שקפטן הקבוצה שלנו, סבסטיאן הרטנר, היה מעורב בתאונה קטלנית במהלך חופשה. אנחנו המומים וכואבים מאוד. תנחומינו העמוקים למשפחתו וליקיריו. נוח על משכבך בשלום, סבסטיאן", מסר מועדונו ETSV המבורג.

סבסטיאן הרטנר (אינסטגרם)

שלושה תיירים נוספים היו מעורבים באירוע, שנמצא כעת בחקירה. התחנה נסגרה זמנית. במהלך הקריירה שלו, הרטנר, בוגר מחלקת הנוער של שטוטגרט, שיחק גם בשאלקה (קבוצת המילואים), מינכן 1860, ארצגבירגה אואה, דרמשטאדט, ליבק, טורקגוצ'ו מינכן, BFC דינמו וטאוטוניה 05. הוא רשם 95 הופעות בליגה השנייה, אך מעולם לא ערך הופעה בליגה הראשונה.