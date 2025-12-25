כבר לא חסין: מעמדו החדש של רוברט לבנדובסקי

רוברט לבנדובסקי הוא משנה משחק. סופרסטאר. אחד החלוצים הבולטים בעולם, מוערך ומבוקש. בגיל 37 הוא עדיין בכושר מצוין ונמנה עם מלכי השערים של ברצלונה ושל הליגה הספרדית, אך העונה, ובעיקר בשבועות האחרונים, הוא איבד את מעמדו כבלתי ניתן להחלפה. הוא עדיין חיוני, אך כבר אינו חסין.

לבנדובסקי רגיל לשחק כל דקה. תמיד. היה לו תפקיד מוביל ובלתי מעורער בבאיירן מינכן, תפקיד שירש מדורטמונד ושמר עליו גם בברצלונה. האיכות שלו וחוש הכיבוש, מלך שערים בגרמניה במשך 7 עונות, זכייה בפיצ'יצ'י כבר בעונתו הראשונה בליגה הספרדית, ונעלי זהב ב-2020/21 וב-2021/22, הפכו אותו לשחקן קבוע בהרכב: אם היה כשיר, הוא פתח. הספסל לא היה מקום שבו ראו אותו במשחקי הבונדסליגה. למעשה, במחצית מהעונות שלו בגרמניה הוא לא החמיץ אף משחק בליגה המקומית, אפילו לא לדקות ספורות, אם היה כשיר, וב-5 עונות החמיץ משחק אחד בלבד. בעונת 2017/18 הוא אכן נעדר משלושה משחקים, אך לא ברצף.

בברצלונה, בשתי העונות הראשונות שלו, 2022/23 ו-2023/24, הוא לא החמיץ אף משחק ליגה. בעונה שעברה, 2024/25, הוא החמיץ שניים: מול ריאל מדריד, כשעוד חזר מפציעה, ומול מיורקה. העונה, אחרי 18 מחזורים, הוא כבר החמיץ שני משחקים: נשאר על הספסל מול בטיס ואוססונה ולא שיחק דקה אחת. מול ויאריאל שיחק רק 28 דקות.

הפער נשמר: ברצלונה מנצחת את ויאריאל 0:2

המצב החדש הזה עבור החלוץ הפולני נובע מניהול זהיר של דקות המשחק שלו מצד האנזי פליק. השחקן סובל מאי נוחות בשריר הירך האחורית ובגב התחתון, והמאמן הגרמני לא רוצה לקחת סיכונים: הוא לא רוצה שהכאבים יהפכו לפציעה. למרות הקיצוץ בדקות, לבנדובסקי עדיין חד מול השער: הוא אחד הכובשים הבולטים של ברצלונה, שני רק לפראן טורס, וגם בליגה הספרדית עם 8 שערים.

אך התרחיש החדש הזה נובע גם מכך שלסגל יש שחקנים נוספים שיכולים למלא את עמדת החלוץ המרכזי ברמה גבוהה. פראן טורס הוא זה שתפס את עמדת ה-9 ברוב המשחקים שבהם לבנדובסקי נעדר, בין אם בגלל פציעה ובין אם בגלל ניהול עומסים, והציג יכולת מצוינת. החלוץ הספרדי כבש 11 שערים בעונה הסדירה ומוביל את טבלת מלכות השערים בקרב השחקנים הספרדים בליגה.

פראן טורס (La Liga)

עתידו הלא ברור של לבנדובסקי

למרות הכל, הפולני הוא דמות מרכזית עבור פליק. זו בדיוק הסיבה שהוא מנהל בזהירות את דקות המשחק שלו ולא רוצה להסתכן באיבודו. עם זאת, התפקיד החדש של שחקן העבר של באיירן מרמז גם שהוא כבר אינו בלתי ניתן להחלפה, ומוסיף מידה של אי ודאות לגבי עתידו בברצלונה. חוזהו של החלוץ מסתיים ביוני, אך כולל אופציה להארכה בעונה נוספת, עד 2027.

החלוץ אינו רוצה לעסוק כעת במה שמעבר לתאריך הזה, ובברצלונה פועלים בזהירות: הגיל והמצב הפיזי משאירים את הצוות המקצועי וההנהלה דרוכים. דקו ופליק מרוצים מאוד מהמקצוענות, מהביצועים ומהתרומה שלו, אך מעדיפים לנקוט זהירות. הכול יהיה תלוי במה שיקרה מעכשיו ועד אז, אף שהתחושה הכללית במשרדים היא שהוא יישאר.

אך בזמן שברצלונה שוקלת את החלטתה, קבוצות רבות כבר אורבות. מועדונים אירופיים בכירים, ובראשם מילאן, לצד קבוצות מערב הסעודית ומ-MLS, מעוניינים לצרפו. כולם יצטרכו להמתין, כי עוד ייקח זמן עד שעתידו יתבהר.