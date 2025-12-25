יום חמישי, 25.12.2025 שעה 11:32
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4620-5118ברצלונה1
4216-3618ריאל מדריד2
3716-3318אתלטיקו מדריד3
3515-3116ויאריאל4
3317-2217אספניול5
2819-2917בטיס6
2319-2017סלטה ויגו7
2324-1618אתלטיק בילבאו8
2220-2317אלצ'ה9
2026-2417סביליה10
2022-1317חטאפה11
1820-1717אוססונה12
1824-1917מיורקה13
1820-1417אלאבס14
1820-1317ראיו וייקאנו15
1725-2117ריאל סוסיאדד16
1626-1617ולנסיה17
1533-1517ג'ירונה18
1126-717אוביידו19
1029-1716לבאנטה20

כבר לא חסין: מעמדו החדש של רוברט לבנדובסקי

עדיין חיוני, אך לא בלתי מעורער ב-11: כשעתידו לא ברור, חלוץ בארסה פתח על הספסל, לראשונה, 3 משחקים ברציפות. הגורמים לשימוש המופחת והקשר לעתידו

|
רוברט לבנדובסקי (IMAGO)
רוברט לבנדובסקי (IMAGO)

רוברט לבנדובסקי הוא משנה משחק. סופרסטאר. אחד החלוצים הבולטים בעולם, מוערך ומבוקש. בגיל 37 הוא עדיין בכושר מצוין ונמנה עם מלכי השערים של ברצלונה ושל הליגה הספרדית, אך העונה, ובעיקר בשבועות האחרונים, הוא איבד את מעמדו כבלתי ניתן להחלפה. הוא עדיין חיוני, אך כבר אינו חסין.

לבנדובסקי רגיל לשחק כל דקה. תמיד. היה לו תפקיד מוביל ובלתי מעורער בבאיירן מינכן, תפקיד שירש מדורטמונד ושמר עליו גם בברצלונה. האיכות שלו וחוש הכיבוש, מלך שערים בגרמניה במשך 7 עונות, זכייה בפיצ'יצ'י כבר בעונתו הראשונה בליגה הספרדית, ונעלי זהב ב-2020/21 וב-2021/22, הפכו אותו לשחקן קבוע בהרכב: אם היה כשיר, הוא פתח. הספסל לא היה מקום שבו ראו אותו במשחקי הבונדסליגה. למעשה, במחצית מהעונות שלו בגרמניה הוא לא החמיץ אף משחק בליגה המקומית, אפילו לא לדקות ספורות, אם היה כשיר, וב-5 עונות החמיץ משחק אחד בלבד. בעונת 2017/18 הוא אכן נעדר משלושה משחקים, אך לא ברצף.

בברצלונה, בשתי העונות הראשונות שלו, 2022/23 ו-2023/24, הוא לא החמיץ אף משחק ליגה. בעונה שעברה, 2024/25, הוא החמיץ שניים: מול ריאל מדריד, כשעוד חזר מפציעה, ומול מיורקה. העונה, אחרי 18 מחזורים, הוא כבר החמיץ שני משחקים: נשאר על הספסל מול בטיס ואוססונה ולא שיחק דקה אחת. מול ויאריאל שיחק רק 28 דקות.

הפער נשמר: ברצלונה מנצחת את ויאריאל 0:2

המצב החדש הזה עבור החלוץ הפולני נובע מניהול זהיר של דקות המשחק שלו מצד האנזי פליק. השחקן סובל מאי נוחות בשריר הירך האחורית ובגב התחתון, והמאמן הגרמני לא רוצה לקחת סיכונים: הוא לא רוצה שהכאבים יהפכו לפציעה. למרות הקיצוץ בדקות, לבנדובסקי עדיין חד מול השער: הוא אחד הכובשים הבולטים של ברצלונה, שני רק לפראן טורס, וגם בליגה הספרדית עם 8 שערים.

אך התרחיש החדש הזה נובע גם מכך שלסגל יש שחקנים נוספים שיכולים למלא את עמדת החלוץ המרכזי ברמה גבוהה. פראן טורס הוא זה שתפס את עמדת ה-9 ברוב המשחקים שבהם לבנדובסקי נעדר, בין אם בגלל פציעה ובין אם בגלל ניהול עומסים, והציג יכולת מצוינת. החלוץ הספרדי כבש 11 שערים בעונה הסדירה ומוביל את טבלת מלכות השערים בקרב השחקנים הספרדים בליגה.

פראן טורס (La Liga)פראן טורס (La Liga)

עתידו הלא ברור של לבנדובסקי

למרות הכל, הפולני הוא דמות מרכזית עבור פליק. זו בדיוק הסיבה שהוא מנהל בזהירות את דקות המשחק שלו ולא רוצה להסתכן באיבודו. עם זאת, התפקיד החדש של שחקן העבר של באיירן מרמז גם שהוא כבר אינו בלתי ניתן להחלפה, ומוסיף מידה של אי ודאות לגבי עתידו בברצלונה. חוזהו של החלוץ מסתיים ביוני, אך כולל אופציה להארכה בעונה נוספת, עד 2027.

החלוץ אינו רוצה לעסוק כעת במה שמעבר לתאריך הזה, ובברצלונה פועלים בזהירות: הגיל והמצב הפיזי משאירים את הצוות המקצועי וההנהלה דרוכים. דקו ופליק מרוצים מאוד מהמקצוענות, מהביצועים ומהתרומה שלו, אך מעדיפים לנקוט זהירות. הכול יהיה תלוי במה שיקרה מעכשיו ועד אז, אף שהתחושה הכללית במשרדים היא שהוא יישאר.

אך בזמן שברצלונה שוקלת את החלטתה, קבוצות רבות כבר אורבות. מועדונים אירופיים בכירים, ובראשם מילאן, לצד קבוצות מערב הסעודית ומ-MLS, מעוניינים לצרפו. כולם יצטרכו להמתין, כי עוד ייקח זמן עד שעתידו יתבהר.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקוםנגןערן זהבי מבקר בבית של מאור בוזגלו
מישהו מתרגש: זהבי מבקר את בוזגלו בביתנגןלאמין ימאל פתח יוטיוב ושיתף סרטון מהבית
לאמין ימאל פתח יוטיוב ושיתף סרטון מהבית
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */