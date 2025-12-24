קמאבינגה והכעס לכאורה על ויניסיוס: עזבו אותו

אין ויכוח, אין כעס, ואין שום דבר מהסוג הזה. אדוארדו קמאבינגה בחר להתערב בעצמו ברשתות החברתיות כדי להכחיש סרטון שהפך ויראלי בשעות האחרונות, וסיפק עוד דלק לסערה סביב מצבו של ויניסיוס לאחר המשחק מול סביליה.

הברזילאי ירד מהמגרש לקול שריקות בוז מהקהל בברנבאו, ובהמשך גם שינה את תמונת הפרופיל שלו באינסטגרם, שבה נראה עם חולצת ריאל מדריד, והחליף אותה בתמונה שבה הוא לובש את חולצת נבחרת ברזיל.

וכאילו לא הייתה מספיק אי הבנה, ברשתות החברתיות התפשט גם קטע מתוך התוכנית "El día después". בקטע נראה במהלך המשחק חילופי דברים בין כמה שחקני ריאל מדריד. אחד מהם הוא קמאבינגה, שנשמע אומר לחברו: "אם לא תזוז, תאבד את הכדור", בדיוק כשהוא מסיים את המשפט, ויניסיוס נכנס לפריים, מה שהוביל רבים להניח שהדברים הופנו אליו.

התגובה של קמאבינגה (צילום מסך)

קמאבינגה, בתגובה לפוסט המדובר, כתב ב-X: "עזבו אותו בשקט. לא דיברתי עליו". המסר הזה משמש ללא ספק כהצהרה פומבית על האחדות שקיימת בחדר ההלבשה של ריאל מדריד בתקופה המורכבת הזו של העונה, ובאופן ספציפי על התמיכה הרבה שלה זוכה הברזילאי מצד חבריו לקבוצה.