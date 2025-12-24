בכפפות של משי: מה מרגיז את אוסמן דמבלה?

העונה שעברה של אוסמן דמבלה הייתה, בפשטות, מסחררת. כדור זהב, ליגת האלופות, מנהיג מוחלט. סוף סוף, "היתוש" סיפק בפאריס סן ז’רמן את הרמה שציפו לה ממנו בקאמפ נואו, כשברצלונה שמה עליו הימור גדול לאחר שהביאה אותו מדורטמונד.

העונה הנוכחית, עם זאת, הסיפור שוב הסתבך. הפציעות, פעם נוספת, הן האויב המרכזי שלו. דמבלה נעדר כבר בתחילת ספטמבר במהלך אימון עם נבחרת צרפת, וספג מכה נוספת בנובמבר, בליגת האלופות מול באיירן מינכן. התרומה שלו העונה צנועה בהרבה: 5 שערים ו-4 בישולים ב-17 משחקים, כולל גם אליפות העולם למועדונים בקיץ האחרון.

בפאריס בחרו בגישה שמרנית, תוך העדפת זהירות והחלמה מלאה של השחקן. זו אסטרטגיה שנועדה להגן על הכוכב הגדול שלהם, אך בעיני דמבלה עצמו היא כבר נוגעת בעודף זהירות. לפי דיווח של ‘Canal Plus’, המצב הזה יצר מתח מסוים עם לואיס אנריקה.

לואיס אנריקה ואוסמן דמבלה (IMAGO)

הצרפתי סבור שהוא מוכן לחלוטין לחזור להרכב הפותח, ומאמין שרק פתיחה במשחקים תאפשר לו לשחזר את הגרסה הפיזית והמנטלית הטובה ביותר שלו. הוא רוצה לחזור להוביל, להיות מכריע ולהרגיש הציר המרכזי של הקבוצה. תפיסה שכרגע אינה משותפת לצוות המקצועי של פ.ס.ז’.

פותח רק בגביע

מאז הפציעה מול באיירן, הקיצוני פתח בהרכב רק במשחק אחד: מול פונטן הצנועה בגביע, שם הטביע חותם עם שער ובישול (0:4). בליגה הצרפתית הוא לא פתח אפילו פעם אחת, ובגביע הבין-יבשתי מול פלמנגו, כשעל הפרק עמד תואר, נאלץ להסתפק בכניסה מהספסל.

המשחק הבא של פ.ס.ז’ יהיה מול פאריס FC ב-4 בינואר, רק 4 ימים לפני הסופר קאפ הצרפתית מול מארסיי, באצטדיון ג'אבר אל אחמד הבין-לאומי בכווית. האם דמבלה יחזור להיות שחקן הרכב בלתי מעורער או שימשיך להיות לכוד בכלוב הזכוכית?