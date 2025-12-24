יום רביעי, 24.12.2025 שעה 12:13
ליגה צרפתית 25-26
3713-2816לאנס1
3614-3516פאריס סן-ז'רמן2
3215-3616מארסיי3
3220-3316ליל4
2716-2216ליון5
2724-2716ראן6
2320-2516שטרסבורג7
2319-2416טולוז8
2327-2616מונאקו9
2218-1716אנז'ה10
1927-2116ברסט11
1828-1916לוריין12
1729-1916ניס13
1629-2116פ.צ. פאריס14
1522-1316לה האבר15
1225-1416אוקזר16
1128-1416נאנט17
1137-1716מץ18

בכפפות של משי: מה מרגיז את אוסמן דמבלה?

כוכב פ.ס.ז' כבר חזר לכשירות מהפציעה מול באיירן בליגת האלופות, אך מאז פתח בהרכב רק בגביע ומרגיש שלואיס אנריקה נוקט כלפיו בגישה שמרנית מדי

|
אוסמן דמבלה (IMAGO)
אוסמן דמבלה (IMAGO)

העונה שעברה של אוסמן דמבלה הייתה, בפשטות, מסחררת. כדור זהב, ליגת האלופות, מנהיג מוחלט. סוף סוף, "היתוש" סיפק בפאריס סן ז’רמן את הרמה שציפו לה ממנו בקאמפ נואו, כשברצלונה שמה עליו הימור גדול לאחר שהביאה אותו מדורטמונד.

העונה הנוכחית, עם זאת, הסיפור שוב הסתבך. הפציעות, פעם נוספת, הן האויב המרכזי שלו. דמבלה נעדר כבר בתחילת ספטמבר במהלך אימון עם נבחרת צרפת, וספג מכה נוספת בנובמבר, בליגת האלופות מול באיירן מינכן. התרומה שלו העונה צנועה בהרבה: 5 שערים ו-4 בישולים ב-17 משחקים, כולל גם אליפות העולם למועדונים בקיץ האחרון.

בפאריס בחרו בגישה שמרנית, תוך העדפת זהירות והחלמה מלאה של השחקן. זו אסטרטגיה שנועדה להגן על הכוכב הגדול שלהם, אך בעיני דמבלה עצמו היא כבר נוגעת בעודף זהירות. לפי דיווח של ‘Canal Plus’, המצב הזה יצר מתח מסוים עם לואיס אנריקה.

לואיס אנריקה ואוסמן דמבלה (IMAGO)לואיס אנריקה ואוסמן דמבלה (IMAGO)

הצרפתי סבור שהוא מוכן לחלוטין לחזור להרכב הפותח, ומאמין שרק פתיחה במשחקים תאפשר לו לשחזר את הגרסה הפיזית והמנטלית הטובה ביותר שלו. הוא רוצה לחזור להוביל, להיות מכריע ולהרגיש הציר המרכזי של הקבוצה. תפיסה שכרגע אינה משותפת לצוות המקצועי של פ.ס.ז’.

פותח רק בגביע

מאז הפציעה מול באיירן, הקיצוני פתח בהרכב רק במשחק אחד: מול פונטן הצנועה בגביע, שם הטביע חותם עם שער ובישול (0:4). בליגה הצרפתית הוא לא פתח אפילו פעם אחת, ובגביע הבין-יבשתי מול פלמנגו, כשעל הפרק עמד תואר, נאלץ להסתפק בכניסה מהספסל.

המשחק הבא של פ.ס.ז’ יהיה מול פאריס FC ב-4 בינואר, רק 4 ימים לפני הסופר קאפ הצרפתית מול מארסיי, באצטדיון ג'אבר אל אחמד הבין-לאומי בכווית. האם דמבלה יחזור להיות שחקן הרכב בלתי מעורער או שימשיך להיות לכוד בכלוב הזכוכית?

