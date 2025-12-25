3 חיזוקים לפליק בינואר: מצב הפצועים בברצלונה

האנזי פליק יצא לחופשה עם שמחה אחת, בהלה אחת ואכזבה אחת, כשהוא חושב על פתיחת שנת 2026, שתהיה תובענית מאוד עבור ברצלונה. כבר ב-3 בינואר מצפה לקבוצה דרבי מול אספניול שנמצאת בכושר הטוב ביותר שלה מזה שנים רבות, ובהמשך גם המאבק על התואר הראשון של העונה, הסופר קאפ הספרדי, עם חצי גמר מול אתלטיק בילבאו ב-7 בינואר. באופק, גמר ב-11 בינואר מול ריאל מדריד או אתלטיקו מדריד.

השמחה, כמובן, הייתה האישור לכך שברצלונה סיימה את שנת 2025 כמוליכת הליגה הספרדית, עם יתרון של 4 נקודות על פני ריאל מדריד שמתקשה להתרומם. הקבוצה הלבנה, אף שהיא עדיין בתמונה בכל המסגרות, ממשיכה להציג יכולת חלשה. צ'אבי אלונסו ספג ביקורת על ניהולו על הדשא ובחדר ההלבשה, ו-ויניסיוס ג'וניור מסומן יותר מתמיד. בברצלונה, פליק התגבר על התקופה הקשה של חודש אוקטובר, אז גל פציעות פגע בקבוצה והגיעו מעידות מול פ.ס.ז' (2:1), סביליה (4:1) וריאל מדריד (2:1).

ז'ול קונדה "בסדר"

הבהלה הגיעה במשחק בלה סרמיקה, כאשר ז'ול קונדה נאלץ לרדת בעקבות אי נוחות פיזית. למרבה המזל, הבלם הצרפתי לא סבל מבעיה חמורה ויוכל להשתתף באימון ההכנה ב-29 בדצמבר יחד עם חבריו, עם חזרת הקבוצה לפעילות.

קונדה (La Liga)

האכזבה, כמובן, הייתה הפציעה של אנדראס כריסטנסן. הבלם הדני, שחזר להרכב במשחק מול גוודלחרה בגביע המלך והציג הופעה טובה, נראה כמי שיכול להציע למאמן אלטרנטיבות גם במרכז ההגנה וגם בעמדת הקשר האחורי. עם זאת, פציעת רצועות קשה נוספת החזירה אותו שוב להשבתה.

למרות הכל, פליק מצפה שמחלקת הפצועים של ברצלונה תתרוקן בהדרגה עם פתיחת השנה, לאחר שגם פצוע ארוך טווח נוסף כמו מארק-אנדרה טר שטגן כבר חזר. זו הדרך הטובה ביותר להגיע במלוא הכושר לשלב המכריע של העונה.

מצב הפצועים של ברצלונה

רונאלד אראוחו: קפטן הקבוצה קיבל כמה שבועות מנוחה כדי להתאושש מנטלית, במקביל לתוכנית עבודה ייעודית שנועדה לשמור על הכושר הגופני. האורוגוואי מקווה להיות כשיר להצטרף לתוכניות של פליק עם תחילת 2026.

רונאלד אראוחו בישראל (שחר גרוס)

פדרי: הקשר, שכבר קיבל דקות מדודות בגביע ושיחק רק 15 דקות, החמיץ את משחק סיום השנה בוויאריאל בשל כאבים בשריר. עם זאת, לפי ההודעה הרפואית של המועדון, הוא אמור להיות כשיר לדרבי לאחר פגרת חג המולד.

פדרי מחפש מסירה (IMAGO)

דני אולמו: הקשר ההתקפי סבל מפריקה כואבת בכתף שמאל, אולי דווקא ביום שבו הציג את משחקו הטוב ביותר העונה. מאז הציב לעצמו מטרה להיות כשיר לסופר קאפ ועבד באופן אינטנסיבי לשם כך, תוך טיפול שמרני באזור הפגוע. ייתכן שבדרבי מול אספניול יוכל לקבל מספר דקות.

גאבי: הקשר המוכשר עבר בתחילת ספטמבר ארתרוסקופיה לתפירת המניסקוס הפנימי, בעקבות כאבים בברך ימין שכבר נותחה בעבר. המועדון והשחקן פועלים בזהירות מרבית כדי לבסס את ההחלמה ולהימנע מחזרות מסוכנות. לכן, גם אם הכל מתקדם כמתוכנן, לא מצפים שיחזור בהדרגה למגרשים לפני חודש פברואר.

כריסטנסן: כבר נאמר שהדני לא זכה למזל. תנועה לא טובה באימון שלפני הנסיעה לוויאריאל גרמה לקרע חלקי ברצועה הצולבת הקדמית בברך שמאל. הוחלט על טיפול שמרני והוא ייעדר עד חודש אפריל.