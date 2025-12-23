יום שלישי, 23.12.2025 שעה 21:43
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
2917-3215מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2332-2915מכבי נתניה5
2216-2715מכבי חיפה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

הפועל ירושלים הודיעה על שחרורו של ז'ארדל

הקבוצה מהבירה, שמתחת לקו האדום, בישרה ששחקן ההתקפה לא התצליח להתאושש מפציעות חוזרות והתיר את חוזהו במועדון. החלוץ אמר: "אשאר אוהד הפועל"

|
שחקני הפועל ירושלים (חג'אג' רחאל)
שחקני הפועל ירושלים (חג'אג' רחאל)

הפועל ירושלים אמנם הצליחה להתאושש בגדול מפתיחת העונה הרעה מאוד, אך המצב עדיין לא מזהיר והמועדון נמצא מתחת לקו האדום, כשלא מן הנמנע שיהיו שינויים בינואר. שינוי אחד כבר קרה היום (שלישי) והוא דווקא עזיבה של השחקן, כשהירושלמים הודיעו על שחרורו של ז’ארדל.

בהודעה נכתב: “אנחנו נפרדים הערב מז'ארדל, שעבר בקיץ מקריית שמונה לשורות המועדון, אבל לא הצליח להטביע חותם אחרי שורת פציעות. החלוץ הפורטוגלי אמנם התאושש מהדלקת בגיד האכילס איתה הגיע לעמק הארזים, אבל התמודד מאז עם קרעים בהמסטרינג ובארבע ראשי שמנעו ממנו להיכנס לקצב, לחזור לכשירות ולהשתלב”.

עוד נרשם: “הוא הספיק לשחק דקות מועטות, ומשהשידוך לא הצליח החליטו הצדדים לצאת לדרך חדשה לקראת חלון ינואר. השחקן חתם על ויתור של כל התחייבות המועדון כלפיו החל מהחודש הבא, בו יוחתם שחקן התקפה במקומו. נודה לו על הגישה החיובית וההשקעה, ונאחל לו הצלחה בהמשך”.

ז'ארדל עצמו אמר לאחר השחרור: "היו לי תקוות גדולות בקיץ, האמנתי שאתרום לקבוצה. נתתי את הכל אבל זה לא הצליח. אני רוצה להודות למועדון, עם האנשים המקצועיים והמיוחדים שבו. אני בטוח שהוא יחזור למסלול ויצליח, ואני אשאר אוהד הפועל".

