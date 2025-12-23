הפועל ירושלים הודיעה על שחרורו של ז'ארדל

הפועל ירושלים אמנם הצליחה להתאושש בגדול מפתיחת העונה הרעה מאוד, אך המצב עדיין לא מזהיר והמועדון נמצא מתחת לקו האדום, כשלא מן הנמנע שיהיו שינויים בינואר. שינוי אחד כבר קרה היום (שלישי) והוא דווקא עזיבה של השחקן, כשהירושלמים הודיעו על שחרורו של ז’ארדל.

בהודעה נכתב: “אנחנו נפרדים הערב מז'ארדל, שעבר בקיץ מקריית שמונה לשורות המועדון, אבל לא הצליח להטביע חותם אחרי שורת פציעות. החלוץ הפורטוגלי אמנם התאושש מהדלקת בגיד האכילס איתה הגיע לעמק הארזים, אבל התמודד מאז עם קרעים בהמסטרינג ובארבע ראשי שמנעו ממנו להיכנס לקצב, לחזור לכשירות ולהשתלב”.

עוד נרשם: “הוא הספיק לשחק דקות מועטות, ומשהשידוך לא הצליח החליטו הצדדים לצאת לדרך חדשה לקראת חלון ינואר. השחקן חתם על ויתור של כל התחייבות המועדון כלפיו החל מהחודש הבא, בו יוחתם שחקן התקפה במקומו. נודה לו על הגישה החיובית וההשקעה, ונאחל לו הצלחה בהמשך”.

ז'ארדל עצמו אמר לאחר השחרור: "היו לי תקוות גדולות בקיץ, האמנתי שאתרום לקבוצה. נתתי את הכל אבל זה לא הצליח. אני רוצה להודות למועדון, עם האנשים המקצועיים והמיוחדים שבו. אני בטוח שהוא יחזור למסלול ויצליח, ואני אשאר אוהד הפועל".