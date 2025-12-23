יום שלישי, 23.12.2025 שעה 22:01
כדורגל ישראלי  >> ליגת נערים א' על
לוח תוצאות

נערים א': מבול שערים בין אשדוד לקריית שמונה

מ.ס אשדוד חוזרת עם כל הקופה מהנקודה הצפונית בליגה, בסיומו של משחק השלמה בו ניצחה 3:5 את עירוני קרית שמונה. ליאם מלכה הצטיין עם שלושער

קבוצת נערים א של מ.ס. אשדוד (באדיבות טוטו-פוטו)
קבוצת נערים א' של עירוני קרית שמונה היא הקבוצה האחרונה שחזרה לפעילות מפגרת השזרוע. שני המשחקים הראשונים שיועדו לה נדחו, בשל יציאתם של עשרה שחקנים לחו"ל במסגרת תוכנית מסע ישראלי. הערב (שלישי) קיימה הקבוצה משחק השלמה מול קבוצת "צו פיוס" של מ.ס אשדוד, שעשתה את הדרך הארוכה מהדרום במטרה לשפר עמדות במרכז הטבלה. קרית שמונה, המוחרגת מירידה בשל השפעות המצב הביטחוני על התארגנות מחלקת הנוער של המועדון לעונה זו, מוצאת את עצמה במקום האחרון וקיוותה לזכות בניצחון שני העונה.

מ.ס אשדוד פתחה את המשחק בסערה: כבר לאחר חמש דקות שער שכבש נועם נחמני העלה את האורחים ליתרון. צמד שערים שכבש ליאם מלכה (7,12) שילשו את היתרון האשדודי. בדקה ה-23 נועם נחמני הצליח בשערו ה-12 העונה בכל המסגרות להעלות את אשדוד ליתרון 0:4.

מ.ס אשדוד הורידה הילוך במחצית השניה, אליה קרית שמונה עלתה במטרה להילחם על כבודה. בדקה ה-58 אביעד מלכה כבש שער מצמק, שהקטין את יתרונה של אשדוד ל-1:4. בדקה ה-77 ליאם מלכה השלים שלושער, בכך עלה מאזן הכיבושים של השחקן ל-14 שערים ב-15 משחקים. אשדוד עלתה ליתרון 1:5.

בדקות האחרונות של המשחק הצליחה קרית שמונה לכבוש שני שערים, שהפכו תבוסה להפסד. בדקה ה-89 שער שכבש בבעיטת פנדל עידו חג'ג', ושער שכבש עמוק בתוספת הזמן רועי וקנין, שעלה כמחליף בדקה ה-64, קבעו את תוצאת המשחק - ניצחון 3:5 לזכות אשדוד, שעולה למקום התשיעי בטבלה ומקדימה בעשר נקודות את מ.כ נהלל יזרעאל - האחרונה בטבלה ובני סכנין - שמדורגת במקום המוביל למשחק המבחן על הישארות בליגה.

מ.ס אשדוד, בהדרכתו של המאמן, אמיר שוויקי, תקווה לזכות בניצחון שישי בשבעת המשחקים האחרונים, כשתתארח ביום שני אצל הפועל באר שבע - אותה היא מקדימה בשש נקודות. עירוני קרית שמונה תקווה לעצור את רצף ההפסדים ביום שישי הקרוב, במשחק החוץ מול בני סכנין.

