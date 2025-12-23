יום שלישי, 23.12.2025 שעה 22:02
ליגת העל לנשים 25-26
276-2810הפועל בנות קטמון1
269-4510מ.ס. קרית גת2
1518-2110אסא ת"א3
1415-1810מכבי חולון4
1116-169מכבי כשרונות חדרה5
920-139הפועל רעננה6
441-910מ.כ. רמת השרון7
333-810פנתרות אשדוד8

קריית גת חגגה מול אשדוד, קטמון גברה על רמה"ש

המוליכה שמרה על הפסגה עם 0:4 על נועלת הטבלה, הסגנית נותרה נקודה מאחוריה בזכות 0:2 על הקבוצה מהשרון. חולון גברה 0:2 על אס"א ת"א ונצמדה אליה

|
דניאלה הלאנה חוגגת (שחר גרוס)
דניאלה הלאנה חוגגת (שחר גרוס)

המחזור העשירי של ליגת העל בכדורגל נשים נחתם הערב (שלישי) עם מספר משחקים. מ.ס קריית גת שמרה על הפסגה בזכות 0:4 בחוץ על נועלת הטבלה, מכבי פנתרות אשדוד. שחף ערבה פתחה את החגיגה כבר אחרי שתי דקות, דניאלה הלנה הכפילה בדקה ה-24, סנדרה פריירה הוסיפה דקה לאחר מכן וראיזה סנטוס דה סילבה חתמה בדקה ה-72. 

הסגנית, הפועל קטמון ירושלים, נותרה צמודה למוליכה מקריית גת עם נקודה אחת בלבד פחות ממנה, זאת לאחר שגברה 0:2 בחוץ על מ.כ רמת השרון. ז’איילי גומס דה סילבה כבשה את הראשון בדקה ה-40, שירה אלינב הוסיפה פנדל מדויק 20 דקות לאחר מכן.

במשחק בין מכבי אס”א תל אביב למכבי חולון, האורחות מחולון ניצחו 0:2 בזכות צמד של אסטלה מארי גוסי בדקה ה-30 ובדקה ה-79, עלו אל המקום הרביעי וצימקו את הפער מהיריבה מהמקום השלישי לנקודה בלבד.

