תיקו דרמטי לבני יהודה, 0:4 להפועל ת"א

שבעה מתוך תשעת משחקי המחזור ה-15 בליגת העל של שנתון נערים ג' נערכו בשבת האחרונה, כשבמוקד עמד המשחק בו ניצחה המוליכה מכבי ת"א 1:4 את בית"ר ירושלים בביתה. ביומיים הראשונים של השבוע נערכו בת"א שני משחקי השלמה של המחזור, שהניבו הכרעה אחת ושמונה שערים - ועליהם הזרקור בכתבה זו.

הפועל ת"א - עירוני קרית שמונה 0:4

במשחק שנערך במתחם חודורוב ביום ראשון, זכתה הקבוצה המארחת בניצחון גדול על נועלת הטבלה, שמוחרגת מירידה בשל השפעות המצב הביטחוני על פעילות מחלקת הנוער של המועדון אותו היא מייצגת. על הקווים נפגשו שני מאמנים, שמשחקים בשתי הנציגות של העיר הרצליה במחוז ת"א בליגה ג': אושרי אמסלם - שמשחק בעירוני הרצליה ואיתי עוזרי - שאחרי קריירת משחק נכבדת בליגות הבכירות, משחק להנאתו בבני הרצליה, ואף כבש שער אחד בכל אחד משלושת המשחקים האחרונים.

על כר הדשא הפועל ת"א גילתה עדיפות ברוב שלבי המשחק, כבשה שני שערים בכל מחצית ושייטה בדרך לניצחון ליגה שלישי ברציפות. ארבל ארד (13) ורפאל יזדי (30) כבשו במחצית הראשונה. ירדן קינן כבש זמן קצר לאחר פתיחת המחצית השנייה, כעבור כשש דקות שער עצמי שכבשה קרית שמונה קבע את תוצאת המשחק - ניצחון 0:4 לזכות הפועל ת"א, שמוצאת עצמה במקום השישי בטבלה, במרחק של 23 נקודות מהפסגה.

הפועל ת"א תתארח בשבת הקרובה אצל הפועל באר שבע, שמדורגת במקום האחרון המעשי של הליגה, בהתחשב בהחרגתה של קרית שמונה מירידה. לעירוני קרית שמונה צפויים שני משחקים בהפרש של ארבעה ימים: ביום שישי הקרובה תארח את הפועל ראשל"צ - שמדורגת במקום ה-13 בטבלה, ביום שלישי תארח את הפועל באר שבע למשחק השלמה.

בני יהודה ת"א - הפועל חדרה 2:2

הקבוצה המארחת התייצבה למשחק, כשהיא מקדימה בנקודה אחת ומשחק חסר את יריבתה, כשלזכותה יתרון של ארבע נקודות ומשחק חסר על פני הפועל באר שבע, שמדורגת במקום האחרון המעשי של הליגה.

שער שכבש יהלי כרשיש העלה את בני יהודה ליתרון 0:1 בדקה ה-13, אך שערים שכבשו יהבב שריקי (16) וליאור מטלון (44) חוללו מהפך - והעניקו לחדרה יתרון 1:2. אורי קטש, שעלה כמחליף בדקה ה-45, הציל בתוספת הזמן את קבוצתו מהפסד עם שער שוויון דרמטי.

יוסי אברהם (יונתן גינזבורג)

בני יהודה ת"א, המודרכת ע"י יוסי אברהם, תתארח במוצאי השבת אצל מכבי נתניה, שלושה ימים לאחר מכן, תתארח אצל בית"ר ירושלים למשחק השלמה. להפועל חדרה, המודרכת ע"י מוחמד אגברייה, מצפה משחק ביתי סופר מאתגר מול מכבי ת"א.