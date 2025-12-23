טעות השיפוט שעוררה סערה באליפות אפריקה

אליפות אפריקה 2025 נמשכת בימים אלו במרוקו, אך המשחק שהתרחש היום (שלישי) בין הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו לבנין היה במוקד סערה גדולה, ולא בגלל הכדורגל, אלא בשל תקלת שיפוט חריגה.

הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו אמנם רשמה ניצחון דחוק עם 0:1, אך הסיפור מגיע במחצית השנייה, בה מערכת הוואר הפסיקה לפעול בעקבות תקלה טכנית. במהלך התקלה המודברת, אירע רגע מכריע, כששאנסל אמבמבה נגע בכדור בידו בתוך רחבת העונשין של קונגו, מה שעורר מחאות קשות מצד שחקני בנין.

השופט אף סימן לבדיקת וואר, אך מאחר שהמערכת לא הייתה פעילה במשך כ-15 דקות, לא ניתן היה לבחון את האירוע מחדש. בסופו של דבר לא נשרקה בעיטת עונשין, והמשחק נמשך, לשביעות רצונם של הקונגולזים ולזעמם של שחקני בנין.