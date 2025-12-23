יום שלישי, 23.12.2025 שעה 22:25
ספורט אחר  >> שחייה

שיא ישראלי לאמילי גולוס בבריכות קצרות

השחיינית קבעה בפתיחת האליפות שיא ב-1,500 מטר חופשי, כשקיזזה 4.86 שניות מהשיא הקודם של אופק אדיר. איילה לוי שברה את השיא לגיל 14 באותו משחה

|
אופק אדיר ואמילי גולוס (לידור גולדברג, איגוד השחייה)
אופק אדיר ואמילי גולוס (לידור גולדברג, איגוד השחייה)

אמילי גולוס קבעה היום (שלישי) שיא ישראלי ב-1,500 מטר חופשי בפתיחת אליפות ישראל בבריכות קצרות. השחיינית עצרה את השעונים על זמן של 16:31.53 דקות.

גולוס קיזזה 4.86 שניות מהשיא הקודם של אופק אדיר, שנקבע בשנה שעברה (16:36.39). באליפות הנוכחית סיימה אדיר במקום השני עם תוצאה של 16:45.68 דקות.

אצל הגברים, ניצח רום קינן, עם 15:20.37 דקות, כאשר הקדים את יואב רומנו.

היום הראשון של האליפות כלל רק משחה אחד ל-1,500 מטר חופשי. האליפות תימשך מחר (רביעי) עם יום מלא של תחרויות, שיכלול משחים ל-50 מטר גב, 100 מטר חופשי, 200 מטר פרפר, 200 מטר חזה, 100 מטר מעורב אישי ושליחים 50×4 מעורב.

עוד שיא שנשבר היום הוא השיא ישראלי לגיל 14, כאשר איילה לוי סיימה את המשחה עם זמן של 17:40.19 דקות, שיפור של 1.76 שניות מהשיא הקודם ששייך לנעה ברדן שנקבע ב-2021 עם 17:41.95 דקות.

