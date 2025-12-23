מיציץ' נפצע בכתף, צפוי להיעדר מספר שבועות

הפועל תל אביב עברה לא מעט פציעות ודווקא בתקופה האחרונה רוב הסגל כבר חזר לכשירות להוציא את ברונו קבוקלו שעדיין מתמודד עם פציעה בגב, אך כעת שחקן נוסף התווסף לרשימת הנעדרים ומדובר בכוכב הגדול וסיליה מיציץ’, שנפגע בכתף.

הכוכב הסרבי של מוליכת היורוליג סובל מחבלה בכתף אותה ספג במהלך אחד האימונים והוא אמנם טס עם הקבוצה למינכן, אך הוא לא ישחק היום (שלישי, 20:30) נגד באיירן ולא יוכל לנסות לעזור לקבוצה שלו לשמור על המקום הראשון במפעל הבכיר באירופה.

מעבר למפגש נגד הגרמנים, מיציץ’ צפוי להחמיץ מספר שבועות נוספים ויהיה חסר לדימיטריס איטודיס, שיצטרך לאלתר עם רכזים נוספים שיש לו בדמות טיילר אניס, כריס ג’ונס וים מדר, ואולי גם בר טימור. בכל מקרה, יש לציין שמיציץ’ לא הרשים יתר על המידה עד כה העונה.

וסיליה מיציץ' (הפועל ת"א)

מיציץ’ לא נפצע במהלך משחק, אלא כאמור באחד האימונים של הקבוצה וכאשר הוא הרגיש כאבים הוא נשלח לעבור בדיקת MRI, והבדיקה גילתה שהוא סובל מחבלה שרירית בכתף. מבחינת לו”ז, להפועל ת”א יש את באיירן, חולון, ז’לגיריס, הפועל ירושלים, דובאי ופאריס, כל אלו רק עד לתשעה בינואר.

בעקבות הפציעה של מיציץ’ בכתף, בהפועל תל אביב רשמו אל הסגל את גיא פלטין שמאז שרוב הסגל כשיר לא זכה להירשם. מעבר לפלטין יש בגזרת הישראלים את תומר גינת וים מדר שגם כן לא זכו ליותר מידי דקות משחק, וחוץ מזה את הקאדר הרגיל של הזרים, ללא קבוקלו כמובן וללא הסרבי.